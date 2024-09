Die beiden Produkte unterscheiden sich. AutoCAD LT wird in der Regel für Zeichnungen und Dokumentation verwendet. Autodesk Fusion ist dagegen ein 3D-Produktentwicklungstool für die Bauteilmodellierung, das eine Integration mit CAD/CAM ermöglicht. 2D-Zeichnungen aus AutoCAD LT können zwar in Autodesk Fusion importiert werden, aber Autodesk Fusion wandelt die 2D-Zeichnung nicht automatisch in 3D-Geometrie um.

Nachdem ein Entwurf in die Datengruppe von Autodesk Fusion hochgeladen wurde, kommt ein Cloud-Konvertierungsmechanismus zum Einsatz, um Entwürfe, die keine nativen Autodesk Fusion-Dateien (z. B. IPT-Dateien) sind, schnell in das Autodesk Fusion-Format (F3D) umzuwandeln. DWG-Dateien aus AutoCAD und anderen Anwendungen können Daten enthalten, die Autodesk Fusion nicht lesen kann. Autodesk Fusion kann nur DWG-Dateien importieren, die 2D-Skizzengeometrie oder 3D-Volumenkörper enthalten. AutoCAD-Zeichnungen können Sie in AutoCAD öffnen und bereinigen. Stellen Sie dabei sicher, dass Sie XRefs und Bilder entfernen.