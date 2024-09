Moxy ist eine neue Hotelmarke, die von der weltgrößten Hotelkette Marriott International betrieben wird und sich an eine neue Generation von Reisenden richtet, die so genannten „Spaßreisenden“. Seit Moxy 2014 in Mailand an den Start ging, wurden unter diesem Namen diverse Boutiquehotels in westlichen Ländern und in Asien eröffnet. Moxy-Hotels erfüllen die Bedürfnisse der neuen Generation von Reisenden und digitalen Nomaden, die kostenbewusst sind und ihre Erfahrungen gerne in den sozialen Medien teilen. Die Hotels verfügen über hochmoderne und lebendige Lobbys, sind sehr gastfreundlich und sind bestrebt, eine neue Art von Unterkunft zu bieten, bei der die Übernachtung an sich schon ein Erlebnis ist.

Moxy ging im November 2017 in Japan an den Start und ist derzeit in Honmachi (Osaka) und Kinshicho (Tokio) vertreten. Die Inneneinrichtung für das Moxy Osaka Honmachi wurde von Wise Labo entworfen. Das Hotel befindet sich in einem umgebauten Bürogebäude und fügt sich perfekt in die Atmosphäre des pulsierenden Stadtteils Minami im Zentrum von Osaka ein.