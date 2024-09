Il componente aggiuntivo Revit per Insight consente di comprendere l'impatto del carbonio fin dalla progettazione concettuale. Importa il modello di analisi energetica di Revit in Insight per valutare i compromessi in termini di prestazioni dell'edificio. Esegui scenari di riduzione delle emissioni di carbonio e prendi decisioni progettuali consapevoli per un risultato a basso impatto ambientale.