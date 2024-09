Autodesk Fusion with PowerShape è un software di modellazione CAD progettato per aiutare i produttori a semplificare il processo di conversione dei progetti dei prodotti in stampi, strumenti e matrici utili per realizzarli. PowerShape è un componente di modellazione ideale per il software CAM, come PowerMill o FeatureCAM, e consente di creare la geometria in modo da facilitare la programmazione CAM.



PowerShape è in grado di utilizzare i dati CAD nativi provenienti dai principali sistemi di progettazione. I workflow intelligenti consentono di importare, analizzare, correggere e preparare parti complesse per la lavorazione CNC.