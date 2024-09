Pianifica le riunioni, crea gli ordini del giorno e monitora la presenza dei partecipanti con estrema facilità. Genera i verbali per registrare le decisioni importanti. Assegna ai partecipanti attività con date di scadenza per una più efficace attribuzione delle responsabilità. Collega i riferimenti alle attività per accedervi senza problemi durante la sessione. Organizza riunioni di follow-up per non perdere lo slancio nei progetti in corso.