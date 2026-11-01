Termini e condizioni della promozione di AutoCAD

Lo sconto a tempo limitato per l'acquisto di AutoCAD IST è disponibile dal 2 novembre 2026 al 15 dicembre 2026. L'offerta è valida per i clienti idonei (piccole imprese) nei seguenti Paesi e territori: Isole Vergini Americane, Andorra, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Isola Christmas, Isole Cocos (Keeling), Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Isole Falkland, Isole Faroe, Figi, Finlandia, Francia, Polinesia Francese, Guyana francese, Germania, Gibraltar, Grecia, Guadeloupe, Guam, Guernsey, Ungheria, Islanda, Irlanda, Isola di Man, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Isole Marshall, Martinique, Mayotte, Isole minori esterne degli Stati Uniti, Monaco, Isole Marianne Settentrionali, Nauru, Paesi Bassi, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Niue, Isola Norfolk, Norvegia, Palau, Papua Nuova Guinea, Isole Pitcairn, Polonia, Portogallo, Porto Rico, Riunione, Romania, Samoa, Samoa Americane, San Marino, Slovenia, Isole Salomone, Spagna, Saint-Pierre e Miquelon, Svalbard, Svezia, Svizzera, Tonga, Tuvalu, Regno Unito, Stati Uniti, Vanuatu e Wallis e Futuna. Non è cumulabile con altre offerte o promozioni ed è nulla ove vietata o limitata dalla legge. Per gli acquisti effettuati nel Negozio online Autodesk, lo sconto associato all'offerta verrà visualizzato automaticamente nel carrello.

L'offerta è limitata a 1 codice promozionale per cliente e a un massimo di due (2) nuove postazioni con un abbonamento ad AutoCAD IST, della durata di 1 anno o 3 anni, per cliente. Questa offerta non può essere utilizzata per i rinnovi degli abbonamenti, per i componenti aggiuntivi degli abbonamenti esistenti o per i prodotti acquistati in precedenza. I clienti governativi e del settore educativo non sono idonei a questa promozione.

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