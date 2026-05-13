Apprenez. Préparez-vous. Créez.

Centre de formation agréé Autodesk (ATC®)

Les centres de formation agréés font partie de la communauté des partenaires de formation. Les étudiants, les enseignants, les clients, les professionnels du secteur et les entreprises peuvent explorer différentes manières de concevoir et de façonner l’avenir du marché.

Rapport State of Design & Make 2025

Découvrez les technologies émergentes et l’actualité de la bouche de leaders du secteur

Découvrez le point de vue (anglais) et les recherches (anglais) de leaders du secteur sur l’importance de la transformation numérique pour la résilience des entreprises, la durabilité et la gestion des talents.

Cultivez votre curiosité grâce à des formations dispensées par des formateurs, en ligne ou à votre rythme avec Autodesk

Les centres de formation agréés offrent des expériences d’apprentissage de qualité aux clients et aux enseignants. Leurs formations complètes vous permettent de développer vos connaissances sur les produits. Elles vous préparent aussi aux examens de certification et vous aident à atteindre vos objectifs professionnels. Agréés par Autodesk, ces centres de formation accueillent des formateurs professionnels reconnus par la communauté mondiale des partenaires de formation Autodesk.

Salle de classe du Diablo Valley College à Pleasant Hill, en Californie. Étudiants et enseignants travaillant avec Fusion 360.

Votre organisation souhaite-t-elle devenir un ATC ?

Les centres de formation agréés Autodesk sont des organisations ou des prestataires de formation qui proposent des expériences d’apprentissage de qualité aux clients, aux professionnels du secteur, aux étudiants ainsi qu’aux enseignants. Ils apportent de puissants outils aux futurs innovateurs en les aidant à approfondir leurs connaissances concernant les produits Autodesk, ils préparent les étudiants aux examens de certification et offrent aux apprenants les moyens d’atteindre leurs objectifs de carrière dans un monde en constante évolution.

 

Pour devenir un ATC, l’organisation doit être un fournisseur de formation établi, comprenant des instructeurs certifiés Autodesk expérimentés et des installations qui répondent aux normes d’Autodesk. Elle doit s’engager à maintenir l’excellence de la formation, à mettre régulièrement à jour son programme d’études, mais aussi à apporter un soutien et des ressources adéquats aux apprenants. En outre, elle doit se conformer aux exigences du programme ATC d’Autodesk. Construisez votre avenir. Devenez un centre de formation agréé Autodesk.

Étudiants et enseignants travaillant avec Fusion 360.

Programme Autodesk Certified Instructor

Les formateurs certifiés Autodesk (ACI) sont des professionnels accrédités et de confiance, reconnus pour leur maîtrise des solutions et produits Autodesk, la qualité de leurs formations professionnelles et leurs compétences pédagogiques avancées. Les ACI sont approuvés par Autodesk et affiliés à des partenaires de formation Autodesk. Leur mission est de préparer les apprenants à évoluer dans un monde en pleine mutation.

Lancez-vous dans la création d’un avenir meilleur

Étudiants utilisant Fusion 360 sur le campus Hachioji de l’université japonaise Kogakuin à Tokyo.

Contacter un AAP

Programme Partenaire éducatif agréé Autodesk

Les partenaires éducatifs agréés (AAP) Autodesk collaborent avec les établissements d'enseignement afin d'aider les enseignants à inspirer et à former la prochaine génération d'innovateurs, et accompagnent les étudiants pour les préparer au marché du travail de demain. Ces partenaires éducatifs proposent des opportunités de collaboration, des échanges ciblés et une préparation aux examens de certification.

 

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Salle de classe du Diablo Valley College à Pleasant Hill, en Californie. Étudiants et enseignants travaillant avec Fusion 360.

obtenir votre certification Autodesk

Programme de certification Autodesk

Les certifications Autodesk valorisent les compétences avancées dans un secteur d’activité. Validez vos compétences en matière de conception et de fabrication pour être embauché, faire progresser votre carrière et accélérer le développement de votre activité dans les secteurs de l’AECO, de la conception et de la fabrication de programmes, des médias et du divertissement.

 

En savoir plus (anglais)
Des professionnels du BIM de Fortis Construction sur le chantier des bureaux d’Autodesk à Portland, dans l’Oregon.

formation en classe axée la pratique 

Programme Membership Training Provider

Les Membership Training Providers (MTP) Autodesk sont des organismes de formation affiliés à un syndicat ou à des associations de professionnels qui soutiennent la mise en œuvre d’expériences d’apprentissage de qualité, une meilleure connaissance des produits, mais également des initiatives améliorées visant à faciliter le déploiement et l’adoption des logiciels Autodesk auprès d’apprentis syndiqués et de futurs professionnels du secteur.

 

En savoir plus (.fr)

En savoir plus sur l’éducation

Salle de classe du Diablo Valley College à Pleasant Hill, en Californie. Étudiants et enseignants travaillant avec Fusion 360.

Ressources Autodesk Education

Chez Autodesk, nous nous engageons à inspirer et à responsabiliser vos étudiants et enseignants afin qu’ils puissent acquérir les compétences, les expériences pratiques et les qualifications nécessaires pour concevoir et créer un monde meilleur pour tous.

En savoir plus (.fr)
Étudiants utilisant Fusion 360 sur le campus Hachioji de l’université japonaise Kogakuin à Tokyo.

Assistance Autodesk Education

Trouvez de l’aide et des ressources pour tous vos besoins en matière d’éducation, d’apprentissage et de formation, ainsi que des réponses à vos questions concernant les produits Autodesk.

En savoir plus (anglais)