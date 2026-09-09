Cloud-Zugriffs- und -Synchronisierungsprobleme in Autodesk-Produkten

Cloud-Zugriffs- und -Synchronisierungsfehler treten unter Umständen in Autodesk-Produkten auf, wenn Sie mit Forma Data Management, BIM 360, Autodesk Forma oder anderen cloudbasierten Prozessen arbeiten. Diese Probleme sind häufig auf Berechtigungen, Netzwerkkonnektivität, Projektkonfiguration oder das Synchronisierungsverhalten zwischen Ihrem lokalen System und der Cloud zurückzuführen.

In vielen Fällen werden Fehler nicht von einzelnen Faktoren verursacht, sondern durch eine entsprechende Kombination, z. B. fehlende Zugriffsberechtigungen, Vorgänge mit großen Dateien, Netzwerklatenz oder veraltete Synchronisierungskomponenten.

Dieser Artikel erläutert Schritt für Schritt, wie Sie die gängigsten Ursachen von Cloud-Zugriffs- und -Synchronisierungsproblemen identifizieren und beheben. Wenn Sie die Schritte der Reihe nach befolgen und das Produkt nach jedem Schritt testen, können Sie eingrenzen, ob der Fehler mit Ihrem Konto, dem Projektzugriff, dem Synchronisierungsprozess oder der Systemkonfiguration zusammenhängt.

Nachstehend finden Sie Fehlerbehebungsanleitungen für Windows und Mac sowie häufig gestellte Fragen (gelten für Windows und Mac) zu diesem Thema.