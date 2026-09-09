Zusatzmodule und Erweiterungen in Autodesk-Produkten

Zusatzmodule und Erweiterungen bereichern Autodesk-Produkte durch zusätzliche Funktionen und Anpassungsoptionen. Manchmal führen sie jedoch zu Fehlern, z. B. Abstürzen, fehlenden Funktionen oder unerwartetem Verhalten, wenn sie veraltet bzw. inkompatibel sind oder mit anderen Erweiterungen in Konflikt stehen.

In vielen Fällen werden Störungen nicht von einzelnen Zusatzmodulen verursacht, sondern durch eine Kombination von Faktoren, z. B. Probleme mit der Versionskompatibilität, mehrere interagierende Erweiterungen oder aus vorherigen Installationen verbliebene Konfigurationen.

Dieser Artikel erläutert Schritt für Schritt, wie Sie Fehler hinsichtlich Zusatzmodulen und Erweiterungen identifizieren und beheben. Wenn Sie die Schritte der Reihe nach befolgen und das Produkt nach jedem Schritt testen, können Sie eingrenzen, ob das Problem mit einem bestimmten Zusatzmodul, einer Konfiguration oder einer Systeminteraktion zusammenhängt.

Nachstehend finden Sie Fehlerbehebungsanleitungen für Windows und Mac sowie häufig gestellte Fragen (gelten für Windows und Mac) zu diesem Thema.