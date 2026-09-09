Abstürze und Leistungsprobleme

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Abstürze, Programmhänger und Leistungseinbußen können in Autodesk-Produkten aus verschiedenen Gründen auftreten. Diese Probleme sind häufig auf Systemkonfiguration, Grafikeinstellungen, Dateikomplexität oder Konflikte mit anderer auf Ihrem Computer installierter Software zurückzuführen. In vielen Fällen werden Fehler nicht von einzelnen Faktoren verursacht, sondern durch eine entsprechende Kombination, z. B. veraltete Treiber, begrenzte Systemressourcen oder die Arbeit mit großen bzw. beschädigten Dateien.
Dieser Artikel erläutert Schritt für Schritt, wie Sie die gängigsten Ursachen von Stabilitäts- und Leistungsproblemen schnell identifizieren und beheben. Wenn Sie die Schritte der Reihe nach befolgen und das Produkt nach jedem Schritt testen, können Sie eingrenzen, ob der Fehler mit Ihrem System, Ihren Dateien oder Ihrer Softwarekonfiguration zusammenhängt.
Nachstehend finden Sie Fehlerbehebungsanleitungen für Windows und Mac sowie häufig gestellte Fragen (gelten für Windows und Mac) zu diesem Thema.
|Schritt
|Anleitung
|Warum ist dieser Schritt notwendig?
|Schritt 1: Neustarten Ihres Systems
|
1. Speichern Sie alle geöffneten Arbeiten.
2. Schließen Sie Ihr Autodesk-Produkt.
3. Starten Sie Ihren Computer neu.
4. Öffnen Sie das Produkt erneut.
|Durch einen Neustart werden Probleme mit dem temporären Arbeitsspeicher behoben und Hintergrundprozesse zurückgesetzt, die möglicherweise für Abstürze oder Leistungseinbußen verantwortlich sind.
|Schritt 2: Aktualisieren Ihres Autodesk-Produkts
|
1. Öffnen Sie das Windows-Startmenü.
2. Suchen Sie nach Autodesk Access, und öffnen Sie das Programm.
3. Überprüfen Sie im Abschnitt für Updates die Liste der verfügbaren Updates.
4. Klicken Sie neben jedem Produkt, das Sie aktualisieren möchten, auf Aktualisieren.
5. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist.
6. Starten Sie Ihr Autodesk-Produkt neu.
|
Autodesk Access ist eine Desktop-Anwendung, mit der sich Updates schnell und einfach direkt über Ihr System installieren lassen, ohne sie manuell herunterladen zu müssen.
Anmerkung: Updates können entweder über Autodesk Access oder per Download von Autodesk Account abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren der Software.
|Schritt 3: Aktualisieren von Grafiktreibern
|
1. Ermitteln Sie das Modell Ihrer Grafikkarte (GPU).
2. Rufen Sie die Website des Herstellers auf (NVIDIA, AMD oder Intel).
3. Laden Sie den neuesten empfohlenen Treiber herunter.
4. Installieren Sie den Treiber.
5. Starten Sie Ihren Computer neu.
|Veraltete oder inkompatible Treiber stellen eine häufige Ursache für Abstürze und Anzeigeprobleme dar.
|Schritt 4: Schließen von Hintergrundanwendungen
|
1. Drücken Sie STRG-TASTE + UMSCHALTTASTE + ESC-TASTE, um den Task-Manager zu öffnen.
2. Überprüfen Sie die ausgeführten Anwendungen.
3. Wählen Sie nicht benötigte Programme aus.
4. Klicken Sie auf Task beenden.
5. Starten Sie Ihr Autodesk-Produkt neu.
|Andere Anwendungen beanspruchen unter Umständen Systemressourcen und beeinträchtigen dadurch sowohl Leistung als auch Stabilität.
|Schritt 5: Überprüfen von Systemanforderungen
|
1. Prüfen Sie die Systemanforderungen für Ihr Autodesk-Produkt.
2. Vergleichen Sie sie mit Ihren Systemspezifikationen:
- RAM
- CPU
- GPU
- Speicherplatz
3. Rüsten Sie bei Bedarf die Hardware auf.
|Wenn die empfohlenen Systemanforderungen unterschritten werden, führt dies möglicherweise zu Leistungsproblemen und Abstürzen.
|Schritt 6: Testen mit einer anderen Datei
|
1. Öffnen Sie das Autodesk-Produkt.
2. Erstellen Sie eine neue Datei, oder öffnen Sie eine bekannte Arbeitsdatei.
3. Führen Sie grundlegende Aktionen aus.
|
Auf diese Weise lässt sich feststellen, ob das Problem an einer beschädigten oder komplexen Datei liegt und nicht am System selbst.
Wenn der Fehler nur bei einer einzigen Datei auftritt, ist die Ursache wahrscheinlich in dieser Datei zu finden. Versuchen Sie, eine neue Version zu speichern, sie zu vereinfachen oder mit einer lokalen Kopie zu arbeiten. Falls das Problem bei mehreren Dateien besteht, ist es eher auf Ihr System oder Ihre Einrichtung zurückzuführen. Gehen Sie also die Fehlerbehebungsschritte durch, um Ihre Umgebung zu aktualisieren, zurückzusetzen und zu optimieren. Wenn weiterhin Probleme auftreten, insbesondere im Zusammenhang mit bestimmten Fehlermeldungen, besuchen Sie den Autodesk-Support-Hub, um gezieltere Hilfe zu erhalten.
|Schritt 7: Löschen von temporären Dateien
|
1. Schließen Sie alle Anwendungen.
2. Öffnen Sie den Datei-Explorer.
3. Navigieren Sie zu C:\Benutzer\\AppData\Local\Temp.
4. Wählen Sie so viele Dateien wie möglich aus, und löschen Sie sie.
Anmerkung: Wenn eine Meldung erscheint, dass eine Datei nicht gelöscht werden kann, bedeutet das in der Regel, dass die Datei derzeit von Windows oder einer anderen Anwendung verwendet wird. Dies ist normal. Überspringen Sie diese Dateien, und fahren Sie mit dem Löschen der restlichen Dateien fort.
5. Starten Sie Ihren Computer neu.
|Temporäre Dateien können sich anhäufen und Systemressourcen beanspruchen, was womöglich zu Instabilität oder Leistungseinbußen führt.
|Schritt 8: Verschieben von Dateien auf ein lokales Laufwerk
|
1. Suchen Sie Ihre Arbeitsdatei.
2. Kopieren Sie sie in einen lokalen Ordner (z. B. Desktop oder Dokumente).
3. Öffnen Sie die Datei am neuen Speicherort.
|Das Arbeiten in Netzwerk- oder Cloud-Umgebungen führt unter Umständen zu Latenz- und Leistungsproblemen.
|Schritt 9: Anpassen von Grafikeinstellungen
|
Teil A: Passen Sie die Grafikeinstellungen im Autodesk-Produkt an.
A1. Öffnen Sie Ihr Autodesk-Produkt.
A2. Öffnen Sie das Menü Optionen oder Voreinstellungen:
- Drücken Sie STRG-TASTE + UMSCHALTTASTE + P (oder geben Sie OPTIONEN in die Befehlsleiste ein, falls verfügbar).
- Navigieren Sie alternativ im oberen Werkzeugkasten zum Menü Einstellungen, Voreinstellungen oder Optionen.
A3. Wechseln Sie zur Registerkarte Grafik oder Leistung.
A4. Öffnen Sie den Abschnitt Grafikleistung oder Hardwareeinstellungen.
A5. Gehen Sie mit Blick auf die Hardwarebeschleunigung wie folgt vor:
- DEAKTIVIEREN Sie sie, falls Abstürze oder Anzeigeprobleme auftreten.
- AKTIVIEREN Sie sie, wenn die Leistung unzureichend ist und Ihr System die Funktion unterstützt.
A6. Übernehmen Sie die Änderungen.
A7. Schließen Sie das Autodesk-Produkt, und starten Sie es neu.
Teil B: Vergewissern Sie sich, dass die dedizierte GPU verwendet wird.
B1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihren Desktop, und wählen Sie Anzeigeeinstellungen aus.
B2. Führen Sie einen Bildlauf nach unten durch, und klicken Sie auf Grafikeinstellungen.
B3. Klicken Sie unter Voreinstellung für Grafikleistung auf Durchsuchen.
B4. Suchen und wählen Sie die ausführbare Datei (.exe) Ihres Autodesk-Produkts aus (in der Regel unter Programme > Ordner Autodesk).
B5. Klicken Sie nach dem Hinzufügen auf die Anwendung in der Liste.
B6. Klicken Sie auf Optionen.
B7. Wählen Sie Höchstleistung (Dedizierte GPU) aus.
B8. Klicken Sie auf Speichern.
B9. Starten Sie Ihr Autodesk-Produkt neu.
|
A: Die Hardwarebeschleunigung hängt von Ihrer GPU ab. Wenn die GPU, der Treiber oder die Konfiguration nicht vollständig kompatibel ist, führt dies möglicherweise zu Abstürzen, Flackern oder Verzögerungen.
B: Einige Systeme verwenden vorgabemäßig die integrierte Grafikkarte (iGPU) anstelle der leistungsstärkeren dedizierten Grafikkarte (dGPU). Dies kann die Leistung erheblich beeinträchtigen und Instabilität verursachen.
|Schritt 10: Zurücksetzen von Produkteinstellungen
|
1. Schließen Sie das Autodesk-Produkt.
2. Verwenden Sie die Option Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen im Startmenü oder in den Produktwerkzeugen.
3. Öffnen Sie das Produkt erneut.
|Beschädigte oder falsch konfigurierte Einstellungen führen womöglich zu unerwartetem Verhalten und Instabilität.
|Schritt
|Anleitung
|Warum ist dieser Schritt notwendig?
|Schritt 1: Neustarten Ihres Mac
|
1. Klicken Sie auf das Apple-Menü.
2. Wählen Sie Neustart aus.
3. Öffnen Sie Ihr Autodesk-Produkt nach dem Neustart wieder.
|Durch einen Neustart werden temporäre Systemprozesse und Arbeitsspeicherkonflikte bereinigt, die unter Umständen Instabilität hervorrufen.
|Schritt 2: Aktualisieren Ihres Autodesk-Produkts (Mac)
|
Rufen Sie die Seite https://manage.autodesk.com auf.
1. Melden Sie sich bei Ihrem Konto bei Autodesk an.
2. Navigieren Sie zu Produkte und Services.
3. Wählen Sie Produkt-Updates aus.
4. Suchen Sie Ihr Produkt und Ihre Version.
5. Klicken Sie auf Herunterladen.
6. Öffnen Sie die heruntergeladene Datei (DMG-Datei oder Installationsprogramm).
7. Befolgen Sie die Installationsschritte.
8. Starten Sie Ihr Produkt neu.
|
Unter macOS werden Updates in der Regel über Ihr Konto bei Autodesk und nicht über Autodesk Access (das hauptsächlich auf Windows basiert) heruntergeladen.
|Schritt 3: Aktualisieren von macOS und Systemkomponenten
|
1. Klicken Sie auf das Apple-Menü.
2. Rufen Sie die Systemeinstellungen auf.
3. Wählen Sie Allgemein > Softwareupdate aus.
4. Installieren Sie alle verfügbaren Updates.
|macOS-Updates enthalten Fehlerbehebungen auf Systemebene, die die Anwendungskompatibilität und -leistung verbessern.
|Schritt 4: Schließen von Hintergrundanwendungen
|
1. Drücken Sie BEFEHLSTASTE + OPTIONSTASTE + ESC-TASTE.
2. Wählen Sie alle nicht benötigten Anwendungen aus.
3. Klicken Sie auf Sofort beenden.
4. Starten Sie das Autodesk-Produkt neu.
|Hintergrundanwendungen können Systemspeicher- und CPU-Ressourcen beanspruchen, was sich auf die Leistung auswirkt.
|Schritt 5: Überprüfen von Systemanforderungen
|
1. Klicken Sie auf das Apple-Menü.
2. Wählen Sie Über diesen Mac aus.
3. Prüfen Sie Folgendes:
- macOS-Version
- Arbeitsspeicher (RAM)
- Chip/Prozessor
4. Überprüfen Sie die Autodesk-Produktkompatibilität in den Systemanforderungen.
|Wenn Ihr System die erforderlichen Spezifikationen nicht erfüllt, kann es zu Abstürzen oder Leistungseinbußen kommen.
|Schritt 6: Testen mit einer anderen Datei
|
1. Öffnen Sie Ihr Autodesk-Produkt.
2. Erstellen Sie eine neue Datei, oder öffnen Sie eine bekannte Arbeitsdatei.
3. Testen Sie grundlegende Aktionen.
|
Auf diese Weise bestimmen Sie, ob das Problem durch eine beschädigte oder komplexe Datei verursacht wird.
Wenn der Fehler nur bei einer einzigen Datei auftritt, ist die Ursache wahrscheinlich in dieser Datei zu finden. Versuchen Sie, eine neue Version zu speichern, sie zu vereinfachen oder mit einer lokalen Kopie zu arbeiten. Falls das Problem bei mehreren Dateien besteht, ist es eher auf Ihr System oder Ihre Einrichtung zurückzuführen. Gehen Sie also die Fehlerbehebungsschritte durch, um Ihre Umgebung zu aktualisieren, zurückzusetzen und zu optimieren. Wenn weiterhin Probleme auftreten, insbesondere im Zusammenhang mit bestimmten Fehlermeldungen, besuchen Sie den Autodesk-Support-Hub, um gezieltere Hilfe zu erhalten.
|Schritt 7: Löschen von temporären Dateien (Mac)
|
1. Schließen Sie alle Anwendungen.
2. Öffnen Sie den Finder.
3. Klicken Sie auf Gehe zu > Gehe zum Ordner.
4. Geben Sie Folgendes ein: ~/Library/Caches
5. Öffnen Sie den Ordner, und löschen Sie nicht benötigte Cache-Dateien (innerhalb von Ordnern, nicht die Ordner selbst).
6. Wiederholen Sie den Vorgang für /Library/Caches.
7. Starten Sie Ihren Mac neu.
|Temporäre und Cache-Dateien können sich mit der Zeit anhäufen, Speicherplatz beanspruchen und die Leistung beeinträchtigen.
|Schritt 8: Arbeiten mit einer lokalen Datei
|
1. Kopieren Sie Ihre Datei in einen lokalen Ordner (Desktop oder Dokumente).
2. Öffnen Sie die Datei auf Ihrem Mac (nicht über iCloud oder das Netzwerk).
|In der Cloud oder auf Netzlaufwerken gespeicherte Dateien verursachen möglicherweise Verzögerungen und Instabilität.
|Schritt 9: Anpassen von Grafik-/Anzeigeeinstellungen (Mac)
|
1. Öffnen Sie Ihr Autodesk-Produkt.
2. Navigieren Sie zu Voreinstellungen oder Einstellungen.
3. Suchen Sie nach Grafik- oder Anzeigeeinstellungen (falls verfügbar).
4. Passen Sie Folgendes an:
- Reduzieren Sie visuelle Effekte (falls verfügbar).
- Verringern Sie die Anzeigequalität bzw. Leistungsoptionen.
5. Starten Sie das Produkt neu.
|
Probleme mit der Grafikleistung auf dem Mac sind in der Regel auf das vom System verwaltete GPU-Verhalten oder die Anzeigeeinstellungen zurückzuführen – und seltener auf die manuelle GPU-Auswahl.
|Schritt 10: Zurücksetzen von Produkteinstellungen
|
1. Schließen Sie das Autodesk-Produkt.
2. Öffnen Sie das Produkt erneut unter Verwendung eines beliebigen Tastaturbefehls zum Zurücksetzen (falls unterstützt; variiert je nach Produkt).
3 Nutzen Sie integrierte Optionen, um die Vorgabeeinstellungen wiederherzustellen.
|Beschädigte Voreinstellungen bzw. Einstellungen führen unter Umständen zu Abstürzen oder unerwartetem Verhalten.
Abstürze und Programmhänger werden häufig durch Folgendes verursacht:
Veraltete Software oder Systemaktualisierungen
Probleme mit Grafiktreibern oder Anzeigekonfigurationen
Beschädigte Dateien oder Installationen
Unzureichende Systemressourcen
Konflikte mit anderen Anwendungen oder Plugins [autodesk.com] (.de)
Tritt das Problem nur bei einer bestimmten Datei auf, liegt die Ursache wahrscheinlich bei der Datei selbst.
Falls der Fehler bei mehreren Dateien besteht, ist es vermutlich ein System- oder Konfigurationsproblem.
Speichern Sie die Datei als neue Version.
Vereinfachen Sie die Datei, oder reduzieren Sie deren Komplexität.
Versuchen Sie, eine Sicherungskopie oder wiederhergestellte Version zu öffnen.
Beschädigte oder komplexe Dateien stellen eine häufige Ursache für Abstürze und Leistungseinbußen dar.
Nein. Befolgen Sie die Schritte in der angegebenen Reihenfolge, und beenden Sie den Vorgang, sobald das Problem gelöst ist. Der Artikel hilft Ihnen dabei, das Problem schrittweise zu isolieren.
Nein, diese Schritte bewirken üblicherweise Folgendes:
Voreinstellungen bzw. Einstellungen werden zurückgesetzt.
Temporäre und Cache-Dateien werden entfernt.
Ihre Projektdateien werden nicht gelöscht, doch benutzerdefinierte Einstellungen werden möglicherweise zurückgesetzt.
Der Assistent hilft Ihnen dabei, Antworten zu finden oder einen Mitarbeiter zu kontaktieren.
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