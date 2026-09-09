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Installationsfehler können in Autodesk-Produkten aus verschiedenen Gründen auftreten. Diese Probleme sind häufig auf Systemaktualisierungen, Benutzerberechtigungen, Sicherheitssoftware, beschädigte Installationskomponenten, Netzwerkeinschränkungen oder unvollständige/fehlerhafte Downloads zurückzuführen. In vielen Fällen werden Fehler nicht von einzelnen Faktoren verursacht, sondern durch Kombinationen daraus. Diese können beispielsweise aus ausstehenden Betriebssystem-Updates und Virenschutz-Beeinträchtigungen bestehen oder aus einem veralteten/beschädigten Installationsdienst und einem fehlerhaften Download-Paket.
Dieser Artikel erläutert Schritt für Schritt, wie Sie die gängigsten Installationsprobleme schnell identifizieren und beheben. Wenn Sie die Schritte der Reihe nach befolgen und die Installation nach jedem Schritt wiederholen, können Sie eingrenzen, ob der Fehler mit Ihrem Gerät, den Installationskomponenten, dem Download-Verfahren oder den Umgebungseinschränkungen zusammenhängt.
Nachstehend finden Sie Fehlerbehebungsanleitungen für Windows und Mac sowie häufig gestellte Fragen (gelten für Windows und Mac) zu diesem Thema.
|Schritt
|Anleitung
|Warum ist dieser Schritt notwendig?
|Schritt 1: Überprüfen der Windows- und Hardwarekompatibilität
|
1. Prüfen Sie Ihre Windows-Version.
2. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt mit Ihrer Windows-Version und Hardware kompatibel ist. Weitere Informationen finden Sie in den Systemanforderungen.
3. Falls es nicht kompatibel ist, installieren Sie eine unterstützte Version des Produkts, oder führen Sie ein Update auf eine unterstützte Kombination durch.
|Inkompatible Betriebssystem-/Hardwarekonfigurationen sind eine bekannte Ursache für Installationsfehler unter Windows.
|Schritt 2: Installieren ausstehender Windows-Updates und Neustarten
|
1. Öffnen Sie die Einstellungen.
2. Navigieren Sie zu Windows Update.
3. Installieren Sie alle ausstehenden Updates.
4. Starten Sie Ihren Computer neu (einige Updates erfordern mehrere Neustarts).
5. Führen Sie das Autodesk-Installationsprogramm erneut aus.
|Ausstehende Betriebssystem-Updates oder Neustarts verhindern unter Umständen, dass das Autodesk-Installationsprogramm gestartet oder abgeschlossen wird.
|Schritt 3: Ausführen des Installationsprogramms als Administrator
|
1. Suchen Sie die Installationsdatei (oftmals setup.exe oder eine von Autodesk erstellte ausführbare Installationsdatei).
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei.
3. Wählen Sie Als Administrator ausführen aus.
4. Bestätigen Sie den Vorgang im Dialogfeld für die Benutzerkontensteuerung.
5. Wiederholen Sie die Installation.
|Unzureichende Berechtigungen verhindern möglicherweise den Start des Installationsprogramms oder das Schreiben erforderlicher Dateien.
|Schritt 4: Vorübergehendes Deaktivieren von Virenschutz-/Sicherheitstools
|
1. Deaktivieren Sie den Virenschutz vorübergehend (oder wenden Sie sich dafür bei Bedarf an die IT-Abteilung).
2. Führen Sie das Autodesk-Installationsprogramm erneut aus.
3. Aktivieren Sie die Virenschutz-Software nach Abschluss der Installation wieder.
|Sicherheitssoftware blockiert womöglich Installationsprozesse oder stellt Installationskomponenten während des Vorgangs unter Quarantäne.
|Schritt 5: Wechseln des Download-Verfahrens (Installieren, Herunterladen, Direkter Download, Benutzerdefinierte Installation)
|
1. Melden Sie sich bei Ihrem Konto bei Autodesk an, und öffnen Sie den Bereich Produkte und Services.
2. Wählen Sie ein anderes Download-Verfahren für dasselbe Produkt aus (verwenden Sie beispielsweise Herunterladen statt Installieren oder Direkter Download, falls verfügbar). Weitere Informationen finden Sie unter Installieren des Produkts.
3. Laden Sie das Installationsprogramm erneut herunter, und wiederholen Sie die Installation.
|Verschiedene Download-Verfahren sind auf unterschiedliche Anwendungsfälle ausgelegt (Einzelgeräte, Offline-Prozess oder flexible Zeitplanung). Wenn Sie das Verfahren wechseln, umgehen Sie damit eventuelle Probleme bei der Erstellung von Downloads oder Installationsprogrammen.
|Schritt 6: Löschen temporärer Installationsdateien (übliche Fehlerbehebung für beschädigte Pakete)
|
1. Löschen Sie den Inhalt unter C:\Autodesk\WI.
2. Löschen Sie den Inhalt des temporären Benutzerordners unter C:\Benutzer\\AppData\Local\Temp.
3. Leeren Sie den ODIS-Cache-Ordner unter C:\Benutzer\\AppData\Local\Autodesk\ODIS.
4. Falls Sie den Ordner AppData nicht sehen, blenden Sie versteckte Dateien und Ordner ein (.de), und versuchen Sie es noch einmal.
5. Führen Sie das Installationsprogramm erneut aus.
|Zwischengespeicherte oder teilweise heruntergeladene Installationsdateien können beschädigt werden, sodass sich die Benutzeroberfläche des Installationsprogramms nicht anzeigen oder die Installation nicht abschließen lässt.
|Schritt 7: Neuinstallieren der Autodesk-Installationskomponente (ODIS/AdODIS)
|
Dies ist nur für Produkte mit dem neuen Installationsprozess (im Allgemeinen die Versionen 2022 und höher) relevant. Schritte:
1. Navigieren Sie zu C:\Programme\Autodesk\AdODIS\V1.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf RemoveODIS.exe, und wählen Sie Als Administrator ausführen aus.
3. Laden Sie nach dem Entfernen die neueste AdODIS-installer.exe-Datei (ODIS-Installationsprogramm) herunter, und führen Sie sie als Administrator aus.
4. Starten Sie den Computer neu.
5. Wiederholen Sie die Installation Ihres Autodesk-Produkts.
|Der On-Demand Install Service (ODIS/AdODIS) verwaltet die Installation neuerer Produkte. Falls er veraltet oder beschädigt ist, können Installationsprogramme möglicherweise nicht gestartet werden, oder es kommt zu Fehlern während der Installation.
|Schritt 8: Entfernen blockierter Debugger-Registrierungseinträge (Installationsprogramm wird nicht ausgeführt/sofort geschlossen)
|
1. Drücken Sie WINDOWS-TASTE + R, geben Sie regedit ein, und führen Sie den Vorgang als Administrator aus.
2. Navigieren Sie zu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options.
3. Suchen Sie nach ausführbaren Autodesk-/ODIS-bezogenen Dateien (Beispiel: AdskAccessServiceHost.exe).
4. Falls Sie einen Debugger-Wert mit dem Eintrag Blocked (Blockiert) sehen, löschen Sie den Debugger-Wert.
5. Wiederholen Sie diesen Vorgang für andere ODIS-bezogene ausführbare Dateien, die unter dem ODIS-Installationspfad aufgeführt sind.
6. Starten Sie den Computer neu, und wiederholen Sie die Installation.
|Blockierte Debugger-Einträge verhindern unter Umständen den Start von Installationsprogrammen oder -diensten.
|Schritt 9: Überprüfen von Netzwerk-/Proxy-Einschränkungen und erforderlichen URLs
|
1. Wenn Sie ein VPN, einen Proxy oder eine Unternehmensfirewall verwenden, testen Sie die Installation vorübergehend ohne VPN, falls möglich.
2. Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Autodesk-URLs/-Protokolle zulässig sind (arbeiten Sie bei Bedarf mit der IT-Abteilung zusammen).
3. Wiederholen Sie die Installation, nachdem der Netzwerkzugriff bestätigt wurde.
|Netzwerkeinschränkungen blockieren möglicherweise Installationskomponenten und -dienste, die zum Herunterladen, Verifizieren oder Abschließen der Einrichtung notwendig sind.
|Schritt 10: Freigeben von Speicherplatz
|
1. Vergewissern Sie sich, dass Sie über ausreichend Speicherplatz für den Extraktionsordner des Installationsprogramms, temporäre Dateien und die endgültige Produktinstallation verfügen.
2. Wiederholen Sie die Installation.
|Unzureichender Speicherplatz ist eine direkte Ursache von Installationsfehlern.
|Schritt 11: Durchführen einer sauberen Deinstallation mit anschließender Neuinstallation (Windows)
|
1. Führen Sie eine saubere Deinstallation der Autodesk-Software durch. Weitere Informationen finden Sie unter Saubere Deinstallation von Autodesk-Produkten (.de).
2. Starten Sie das System neu.
3. Laden Sie das Installationsprogramm erneut von Autodesk Account herunter.
4. Wiederholen Sie die Installation.
|Bei einer standardmäßigen Deinstallation können Reste einer früheren Installation zurückbleiben, die neue Installationen blockieren. Autodesk weist ausdrücklich darauf hin, dass vor der Neuinstallation möglicherweise eine saubere Deinstallation erforderlich ist, wenn sich verbleibende Dateien nicht über die normale Deinstallation oder die Microsoft-Problembehandlung entfernen lassen.
|Schritt 12: Verwenden eines neuen lokalen Windows-Administratorprofils, falls Installationen weiterhin fehlschlagen
|
1. Erstellen Sie ein neues lokales Windows-Administratorkonto.
2. Melden Sie sich bei diesem Konto an.
3. Laden Sie das Installationsprogramm erneut herunter (neuer Download).
4. Wiederholen Sie die Installation.
|Ein beschädigtes oder eingeschränktes Windows-Profil hindert Installationsprogramme unter Umständen daran, Ordner zu erstellen, Dateien zu schreiben oder die Benutzeroberfläche ordnungsgemäß zu öffnen.
|Schritt
|Anleitung
|Warum ist dieser Schritt notwendig?
|Schritt 1: Überprüfen der macOS- und Hardwarekompatibilität
|
1. Prüfen Sie Ihre macOS-Version.
2. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt mit Ihrer macOS-Version und Hardware kompatibel ist. Weitere Informationen finden Sie in den Systemanforderungen.
3. Falls es nicht kompatibel ist, installieren Sie eine unterstützte Version des Produkts, oder führen Sie ein Update auf eine unterstützte Kombination durch.
|Inkompatible Betriebssystem-/Hardwarekonfigurationen sind eine bekannte Ursache für Installationsfehler unter macOS.
|Schritt 2: Sicherstellen, dass Sie das vollständige Installationsprogramm nutzen (kein reines Update-Paket)
|
1. Überprüfen Sie den Namen der heruntergeladenen Datei.
2. Wenn der Name auf ein Update-Paket hindeutet, laden Sie das vollständige Installationsprogramm von Autodesk Account herunter.
3. Installieren Sie zuerst das vollständige Produkt, und wenden Sie anschließend Updates an. [autodesk.com] (.de)
|macOS-Fehler können auftreten, wenn Benutzer versuchen, ein eigenständiges Update zu installieren, ohne vorher das Basisprodukt installiert zu haben.
|Schritt 3: Installieren über ein Administratorkonto
|
1. Vergewissern Sie sich, dass Sie als macOS-Administratorbenutzer angemeldet sind.
2. Erstellen Sie bei Bedarf ein neues Administratorkonto, und führen Sie damit die Installation durch.
|Unzureichende Berechtigungen oder ein eingeschränktes Benutzerprofil verhindern womöglich die Installation.
|Schritt 4: Starten von macOS im sicheren Modus und Wiederholen der Installation
|
1. Starten Sie Ihren Mac im sicheren Modus.
2. Wiederholen Sie die Installation.
|Im sicheren Modus lassen sich Drittanbieter-Konflikte (darunter Schriftarten oder Hintergrunddienste) ausschließen, die die Ausführung von Installationsprogrammen verhindern.
|Schritt 5: Durchführen einer sauberen Deinstallation mit anschließender Neuinstallation
|
1. Führen Sie eine saubere Deinstallation der Autodesk-Software durch. Weitere Informationen finden Sie unter Saubere Deinstallation von Autodesk-Produkten (.de).
2. Starten Sie den Mac neu.
3. Laden Sie das Installationsprogramm erneut von Autodesk Account herunter.
4. Wiederholen Sie die Installation.
|Aus früheren Installationen verbleibende Dateien sind eine bekannte Ursache für wiederholte Installationsfehler.
Zu den häufigsten Ursachen zählt Folgendes:
Ausstehende Betriebssystem-Updates oder erforderlicher Systemneustart
Unzureichende Benutzerberechtigungen (Vorgang wird nicht als Administrator ausgeführt)
Blockierung des Installationsprogramms durch Virenschutz- oder Sicherheitssoftware
Beschädigte oder veraltete Installationskomponenten (ODIS/AdODIS)
Autodesk bietet je nach Anforderungen mehrere Download-Verfahren:
Installieren: Ideal für schnelle Installationen auf einzelnen Geräten.
Herunterladen: Erst Download, dann Installation (zuverlässiger).
Direkter Download: Offline-Installationsprogramm (gut bei instabilen Netzwerken).
Benutzerdefinierte Installation: Wird für Bereitstellungen oder verwaltete Umgebungen verwendet.
Nutzen Sie ein anderes Verfahren, wenn die Installation fehlschlägt. Dadurch wird das Problem häufig behoben.
Dies weist in der Regel auf einen unvollständigen Download hin:
Eine oder mehrere erforderliche Dateien wurden nicht heruntergeladen.
Dateien befinden sich nicht im selben Ordner.
Der Browser hat einen Teil des Downloads blockiert (Popups, Sicherheit usw.).
Fehlerbehebung:
Stellen Sie sicher, dass alle Dateien vollständig heruntergeladen wurden.
Speichern Sie alle Dateien im selben Ordner.
Versuchen Sie es mit einem anderen Download-Verfahren.
Der On-Demand Install Service (ODIS) verwaltet die Installation neuerer Autodesk-Produkte.
Er ist für die Einrichtung des Installationsprogramms, Abhängigkeiten und den Installationsprozess zuständig.
Falls Folgendes auf ODIS zutrifft:
Veraltet
Beschädigt
Nicht vorhanden
Dann kann sich das wie folgt auf das Installationsprogramm auswirken:
Wird nicht gestartet
Wird sofort geschlossen
Weist Fehler auf (z. B. Fehler 4000)
Dieser Fehler steht in Verbindung mit neueren Autodesk-Installationssystemen und wird häufig durch Folgendes verursacht:
Beschädigte Installationskomponenten (ODIS/AdODIS)
Fehlender oder falsch konfigurierter Ordner Öffentliche Dokumente
Beeinträchtigungen durch Virenschutz- oder Sicherheitssoftware
Dieses Problem ist auf die folgenden potenziellen Ursachen zurückzuführen:
Sie haben ein Update-Paket anstelle des vollständigen Installationsprogramms heruntergeladen.
Das Basisprodukt ist noch nicht installiert.
Sie verfügen nicht über ausreichende Berechtigungen.
Ihre macOS-Version oder -Hardware wird nicht unterstützt.
Installieren Sie immer zuerst das vollständige Produkt, und wenden Sie anschließend Updates an.
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