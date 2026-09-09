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Datei- und Datenprobleme können in Autodesk-Produkten aufgrund von Beschädigung, Dateigröße, Speicherort oder unerwarteten Systemunterbrechungen auftreten. Diese Fehler hindern Sie eventuell daran, Dateien ordnungsgemäß zu öffnen, zu speichern oder mit ihnen zu arbeiten.
In vielen Fällen werden Probleme nicht von einzelnen Faktoren verursacht, sondern durch eine entsprechende Kombination, z. B. Arbeiten in Netzwerken, unvollständige Speichervorgänge oder übermäßig große oder komplexe Dateien.
Dieser Artikel erläutert Schritt für Schritt, wie Sie gängige Datei- und Datenfehler identifizieren und beheben. Wenn Sie die Schritte der Reihe nach befolgen und das Produkt nach jedem Schritt testen, können Sie bestimmen, ob das Problem mit Ihrer Datei, der Speicherumgebung oder der Systemkonfiguration zusammenhängt.
Nachstehend finden Sie Fehlerbehebungsanleitungen für Windows und Mac sowie häufig gestellte Fragen (gelten für Windows und Mac) zu diesem Thema.
|Schritt
|Anleitung
|Warum ist dieser Schritt notwendig?
|Schritt 1: Testen mit einer anderen Datei
|
1. Öffnen Sie eine neue oder bekannte Arbeitsdatei.
2. Führen Sie grundlegende Aktionen aus.
|Dadurch ermitteln Sie, ob das Problem dateispezifisch ist.
|Schritt 2: Speichern der Datei als neue Version
|
1. Öffnen Sie die Datei.
2. Verwenden Sie die Funktion Speichern unter.
3. Erstellen Sie eine neue Kopie.
|Damit werden versteckte Beschädigungen entfernt.
|Schritt 3: Arbeiten mit einem lokalen Laufwerk
|
1. Kopieren Sie die Datei in den Ordner Desktop oder Dokumente.
2. Öffnen Sie die Datei lokal.
|Netzwerk- und Cloud-Speicher können Beschädigungen oder Verzögerungen verursachen.
|Schritt 4: Überprüfen von Dateigröße und -komplexität
|
1. Entfernen Sie nicht verwendete Objekte oder Referenzen.
2. Vereinfachen Sie die Datei, falls möglich.
|Große oder komplexe Dateien führen unter Umständen zu Instabilität.
|Schritt 5: Wiederherstellen oder Reparieren der Datei
|
1. Verwenden Sie integrierte Wiederherstellungstools (falls verfügbar).
2. Öffnen Sie Sicherungs- oder automatisch gespeicherte Dateien.
|Beschädigte Dateien müssen möglicherweise repariert werden, um ordnungsgemäß zu funktionieren.
|Schritt 6: Überprüfen von Dateiberechtigungen
|
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie vollständigen Zugriff haben.
|Berechtigungsprobleme blockieren eventuell Speicher- oder Bearbeitungsprozesse.
|Schritt 7: Löschen von temporären Dateien
|
1. Schließen Sie alle Anwendungen.
2. Öffnen Sie den Datei-Explorer.
3. Navigieren Sie zu C:\Benutzer\\AppData\Local\Temp.
4. Wählen Sie so viele Dateien wie möglich aus, und löschen Sie sie.
|Temporäre Dateien können sich anhäufen und Systemressourcen beanspruchen, was womöglich zu Instabilität oder Leistungseinbußen führt.
(Identische Schritte wie unter Windows)
Testen mit einer anderen Datei
Speichern als neue Version
Lokales Arbeiten (nicht über iCloud oder das Netzwerk)
Vereinfachen der Datei
Öffnen von Sicherungskopien
Prüfen von Dateiberechtigungen
Neustarten des Systems
Hier gilt die gleiche Logik (Mac verwaltet Speichervorgänge zwar anders, doch die Ursachen sind dieselben).
Dies liegt in der Regel an Folgendem:
Dateibeschädigung
Nicht unterstützte Dateiversion
Fehlende Berechtigungen
Dateispeicherung an einem nicht unterstützten oder nicht verfügbaren Speicherort
Öffnen Sie zur Bestätigung eine Sicherungskopie, oder testen Sie die Datei auf einem anderen Computer.
Dies hat üblicherweise folgende Ursachen:
Beschädigte Daten innerhalb der Datei
Große oder komplexe Dateistruktur
Unterbrochene Referenzen oder verknüpfte Dateien
Wenn andere Dateien normal funktionieren, handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein dateispezifisches Problem.
Zu den häufigsten Ursachen zählt Folgendes:
Große Dateien oder hohe Komplexität
Zu viele Objekte, Layer oder Referenzen
Arbeiten in Netzwerken oder an Cloud-Speicherorten
Wenn Sie die Datei auf ein lokales Laufwerk verschieben und sie vereinfachen, trägt das oftmals zu einer besseren Leistung bei.
Dies kann in folgenden Fällen passieren:
Die Anwendung stürzt vor dem Speichern ab.
Die Datei ist an einem Speicherort mit Synchronisierungs- oder Berechtigungsproblemen gespeichert.
Es werden keine automatisch gespeicherten oder Sicherungsdateien verwendet.
Regelmäßige Speichervorgänge und das Prüfen von Einstellungen rund um die automatische Speicherung helfen dabei, Datenverlust zu verhindern.
Dies wird womöglich durch Folgendes verursacht:
Fehlende Datei- oder Ordnerberechtigungen
Schreibgeschützte Datei
Datei, die von einem anderen Benutzer oder Prozess verwendet wird
Probleme mit dem Speicherort
Speichern Sie die Datei testweise in einem anderen lokalen Ordner.
Dies geschieht in folgenden Fällen:
Die Datei ist auf einem anderen Computer geöffnet.
Die Datei wird von einem Hintergrundprozess verwendet.
Cloud-Synchronisierungstools greifen aktiv darauf zu.
Schließen Sie die Datei überall, oder starten Sie das System neu, um die Sperre aufzuheben.
Zu den möglichen Ursachen gehört Folgendes:
Große Datei
Verzögerungen bei Netzwerk- oder Cloud-Speichern
Zu viele Dateireferenzen oder Abhängigkeiten
Dies kann folgende Ursachen haben:
Latenz oder langsame Verbindung
Synchronisierungsverzögerungen oder -konflikte
Dateisperrung durch andere Benutzer
Das Arbeiten mit einer lokalen Kopie hilft dabei, das Problem zu isolieren.
Dies wird womöglich durch Folgendes verursacht:
Netzwerkunterbrechungen
Synchronisierungskonflikte
Probleme mit Dateizugriff oder Berechtigungen
Stellen Sie sicher, dass die Synchronisierung abgeschlossen ist, bevor Sie das Produkt schließen.
Zu den Anzeichen für eine Beschädigung zählt Folgendes:
Die Datei führt beim Öffnen zum Absturz des Produkts.
Elemente fehlen oder sind unterbrochen.
Beim Speichern oder Bearbeiten treten unerwartete Fehler auf.
Versuchen Sie Folgendes:
Öffnen Sie automatisch gespeicherte oder Sicherungsdateien.
Verwenden Sie integrierte Wiederherstellungstools (falls verfügbar).
Speichern Sie die Datei als neue Version.
Der Erfolg der Wiederherstellung hängt vom Ausmaß der Beschädigung ab.
Dies deutet in der Regel auf Folgendes hin:
Unterschiede in der Umgebungs- oder Systemkonfiguration
Fehlende Ressourcen (Schriftarten, Referenzen, Plugins)
Unterschiedliche Produktversionen
Wenn nur bei einer Datei Probleme auftreten → Führen Sie eine Fehlerbehebung für die Datei durch.
Wenn bei mehreren Dateien Probleme auftreten → Führen Sie eine Fehlerbehebung für das System durch.
Dies ist der schnellste Weg, um die Ursache einzugrenzen.
Nein, bei den meisten Fehlerbehebungsschritten geschieht Folgendes:
Neue Kopien werden erstellt.
Dateien werden bereinigt oder repariert.
Erstellen Sie stets Sicherungskopien, bevor Sie größere Änderungen vornehmen.
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