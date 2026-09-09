Probleme mit Lizenzaktivierung und Gerätegrenzen

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Fehler im Hinblick auf Lizenzaktivierung und Gerätegrenzen können in Autodesk-Produkten aus verschiedenen Gründen auftreten. Diese Probleme sind häufig auf Kontokonfiguration, Gerätenutzungsbeschränkungen, Netzwerkverbindung oder Lizenzierungskomponenten in Ihrem System zurückzuführen. In vielen Fällen werden Fehler nicht von einzelnen Faktoren verursacht, sondern durch eine entsprechende Kombination, z. B. die Anmeldung auf mehreren Geräten, veraltete Lizenzierungsdienste oder eingeschränkten Zugriff auf Autodesk-Server.
Dieser Artikel erläutert Schritt für Schritt, wie Sie die gängigsten Ursachen von Problemen hinsichtlich Lizenzaktivierung und Gerätegrenzen schnell identifizieren und beheben. Wenn Sie die Schritte der Reihe nach befolgen und das Produkt nach jedem Schritt testen, können Sie eingrenzen, ob der Fehler mit Ihrem Konto, Ihrer Gerätenutzung oder der Systemkonfiguration zusammenhängt.
Nachstehend finden Sie Fehlerbehebungsanleitungen für Windows und Mac sowie häufig gestellte Fragen (gelten für Windows und Mac) zu diesem Thema.
|Schritt
|Anleitung
|Warum ist dieser Schritt notwendig?
|Schritt 1: Neustarten Ihres Systems
|
1. Starten Sie Ihren Computer neu.
2. Öffnen Sie Ihr Autodesk-Produkt wieder.
|Auf diese Weise werden zwischengespeicherte Lizenzierungssitzungen gelöscht und Dienste zurückgesetzt.
|Schritt 2: Abmelden und erneutes Anmelden
|
1. Öffnen Sie Ihr Autodesk-Produkt.
2. Klicken Sie auf Ihr Profil oder Benutzersymbol.
3. Wählen Sie Abmelden aus.
4. Schließen Sie das Produkt, und öffnen Sie es erneut. Melden Sie sich wieder an.
|Durch das Aktualisieren Ihrer Sitzung werden temporäre Authentifizierungsprobleme behoben.
|Schritt 3: Überprüfen der Gerätegrenze
|
1. Schließen Sie Ihre Autodesk-Produkte auf allen anderen Geräten.
2. Stellen Sie sicher, dass sie nicht im Hintergrund ausgeführt werden.
3. Starten Sie das Produkt erneut auf Ihrem aktuellen Gerät.
|Es ist jeweils nur eine aktive Sitzung zulässig. Wenn Sie auf einem anderen Gerät angemeldet sind, kann dies zu Fehlern im Zusammenhang mit der Gerätegrenze führen.
|Schritt 4: Überprüfen der Lizenzzuweisung
|
1. Rufen Sie die Seite https://manage.autodesk.com auf.
2. Melden Sie sich bei Ihrem Konto bei Autodesk an.
3. Navigieren Sie zu Produkte und Services.
4. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt Ihrem Konto zugewiesen ist.
|Eine fehlende oder abgelaufene Lizenz verhindert die Aktivierung.
|Schritt 5: Überprüfen des Autodesk Licensing Service
|
1. Drücken Sie WINDOWS-TASTE + R.
2. Geben Sie services.msc ein.
3. Drücken Sie die EINGABETASTE.
4. Suchen Sie nach Autodesk Desktop Licensing Service.
5. Stellen Sie Folgendes sicher:
- Der Status lautet Wird ausgeführt.
- Der Starttyp lautet Automatisch.
6. Ist dies nicht der Fall, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Starten aus.
|Dieser Dienst ist für die Lizenzvalidierung erforderlich. Wenn er nicht ausgeführt wird, schlägt die Aktivierung fehl.
|Schritt 6: Gewährleisten, dass der Autodesk Desktop Licensing Service auf dem neuesten Stand ist
|
1. Laden Sie die neueste Version desAutodesk Desktop Licensing Service (.de) herunter, und installieren Sie sie.
|Veraltete Lizenzierungskomponenten verursachen möglicherweise Aktivierungsfehler.
|Schritt 7: Sicherstellen, dass Anmeldekomponenten aktuell sind
|
1. Aktualisieren Sie die Anmeldekomponenten.
- Autodesk-Produkte der Versionen 2024 und höher
Laden Sie die neueste Version des Autodesk Identity Manager (.de) herunter, und installieren Sie sie.
- Autodesk-Produktversionen 2020 bis 2023
Laden Sie die neueste Version der Autodesk Single Sign-On-Komponente (.de) herunter, und installieren Sie sie.
|Diese Komponenten sind für die Authentifizierung zuständig. Veraltete Versionen können die Anmeldung oder Aktivierung verhindern.
|Schritt 8: Überprüfen des Netzwerks und der erforderlichen Autodesk-URLs
|
1. Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf die erforderlichen URLs (.de) für die Autodesk-Lizenzierung haben.
2. Deaktivieren Sie VPNs oder Firewalls vorübergehend.
3. Wiederholen Sie die Anmeldung.
4. Wenden Sie sich an die IT-Abteilung, falls Sie sich in einem Unternehmensnetzwerk befinden.
|Ein blockierter Netzwerkzugriff auf Autodesk-Server verhindert die Lizenzvalidierung.
|Schritt 9: Schließen von Autodesk-Hintergrundprozessen
|
1. Drücken Sie STRG-TASTE + UMSCHALTTASTE + ESC-TASTE.
2. Öffnen Sie den Task-Manager.
3. Beenden Sie alle Autodesk-bezogenen Prozesse.
4. Starten Sie das Produkt neu.
|Hängen gebliebene Prozesse blockieren unter Umständen die Lizenzaktualisierung.
|Schritt 10: Aktualisieren Ihres Autodesk-Produkts
|
1. Öffnen Sie das Windows-Startmenü.
2. Suchen Sie nach Autodesk Access, und öffnen Sie das Programm.
3. Überprüfen Sie im Abschnitt für Updates die Liste der verfügbaren Updates.
4. Klicken Sie neben jedem Produkt, das Sie aktualisieren möchten, auf Aktualisieren.
5. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist.
6. Starten Sie Ihr Autodesk-Produkt neu.
|
Autodesk Access ist eine Desktop-Anwendung, mit der sich Updates schnell und einfach direkt über Ihr System installieren lassen, ohne sie manuell herunterladen zu müssen.
Anmerkung: Updates können entweder über Autodesk Access oder per Download von Autodesk Account abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren der Software.
|Schritt
|Anleitung
|Warum ist dieser Schritt notwendig?
|Schritt 1: Neustarten Ihres Mac
|
Klicken Sie auf das Apple-Menü.
Wählen Sie Neustart aus.
Öffnen Sie das Produkt erneut.
|Auf diese Weise werden zwischengespeicherte Sitzungen gelöscht und Systemprozesse aktualisiert.
|Schritt 2: Abmelden und erneutes Anmelden
|
Öffnen Sie Ihr Autodesk-Produkt.
Klicken Sie auf Ihr Profil oder Benutzersymbol.
Wählen Sie Abmelden aus.
Schließen Sie das Produkt, und öffnen Sie es erneut.
Melden Sie sich wieder an.
|Damit werden Sitzungs- und Authentifizierungsprobleme behoben.
|Schritt 3: Überprüfen der Gerätegrenze
|
Schließen Sie Ihre Autodesk-Produkte auf allen anderen Geräten.
Stellen Sie sicher, dass sie nicht im Hintergrund ausgeführt werden.
Starten Sie das Produkt erneut auf Ihrem aktuellen Gerät.
|Es ist jeweils nur eine aktive Sitzung zulässig. Wenn Sie auf einem anderen Gerät angemeldet sind, kann dies zu Fehlern im Zusammenhang mit der Gerätegrenze führen.
|Schritt 4: Überprüfen der Lizenzzuweisung
|
Rufen Sie die Seite https://manage.autodesk.com auf.
Melden Sie sich bei Ihrem Konto bei Autodesk Account an.
Navigieren Sie zu Produkte und Services.
Vergewissern Sie sich, dass das Produkt Ihrem Konto zugewiesen ist.
|Eine fehlende oder abgelaufene Lizenz verhindert die Aktivierung.
|Schritt 5: Sicherstellen, dass Lizenzierungs- und Anmeldekomponenten aktuell sind
|
Melden Sie sich unter https://manage.autodesk.com an.
Installieren Sie alle verfügbaren Updates für die installierten Autodesk-Produkte.
Starten Sie das Produkt neu.
|Lizenzierungs- und Anmeldekomponenten sind im Produkt unter macOS enthalten.
|Schritt 6: Überprüfen des Netzwerks und der erforderlichen Autodesk-URLs
|
Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf die erforderlichen URLs (.de) für die Autodesk-Lizenzierung haben.
Deaktivieren Sie VPNs oder Firewalls vorübergehend.
Wiederholen Sie die Anmeldung.
Wenden Sie sich an die IT-Abteilung, falls Sie sich in einem Unternehmensnetzwerk befinden.
|Ein blockierter Netzwerkzugriff auf Autodesk-Server verhindert die Lizenzvalidierung.
|Schritt 7: Schließen von Hintergrundanwendungen
|
Drücken Sie BEFEHLSTASTE + OPTIONSTASTE + ESC-TASTE.
Erzwingen Sie die Schließung von Autodesk-Anwendungen mit der Funktion Sofort beenden.
Starten Sie das Produkt neu.
|Hintergrundprozesse blockieren unter Umständen die Lizenzaktualisierung.
Dies bedeutet in der Regel, dass das Produkt bereits auf einem anderen Gerät ausgeführt wird. Schließen Sie es auf anderen Geräten, und versuchen Sie es erneut.
Wie behebe ich Probleme im Zusammenhang mit der Gerätegrenze?
Melden Sie sich von anderen Geräten ab.
Schließen Sie alle aktiven Sitzungen.
Melden Sie sich erneut an.
Zu den häufigsten Ursachen zählt Folgendes:
Ihrem Konto ist keine Lizenz zugewiesen.
Das Abonnement ist abgelaufen.
Der Lizenzierungsdienst wird nicht ausgeführt (Windows).
Identitäts- oder Lizenzierungskomponenten sind veraltet.
Der Netzwerkzugriff ist blockiert.
Melden Sie sich bei Ihrem Konto bei Autodesk an, und sehen Sie unter Produkte und Services nach.
Ja, für die meisten Produkte ist eine Online-Validierung erforderlich. Nach der Lizenzvalidierung lässt sich das Produkt 30 Tage lang offline einsetzen. Nach einem 30-tägigen Offline-Zeitraum ist ein Internetzugang notwendig, um sich erneut anzumelden und die Lizenz zu validieren.
Nein, diese Schritte wirken sich nur auf Lizenzierung und Authentifizierung aus, nicht auf Ihre Dateien.
Der Assistent hilft Ihnen dabei, Antworten zu finden oder einen Mitarbeiter zu kontaktieren.
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