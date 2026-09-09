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Probleme mit Funktionen oder Arbeitsabläufen treten unter Umständen in Autodesk-Produkten auf, wenn sich Werkzeuge, Befehle oder Vorgänge nicht wie erwartet verhalten. Diese Fehler sind oftmals auf Produktkonfiguration, Benutzereinstellungen, Umgebungseinrichtung oder Anwendungskonflikte zurückzuführen.
In vielen Fällen werden Probleme nicht von einzelnen Faktoren verursacht, sondern durch eine entsprechende Kombination, z. B. falsch konfigurierte Einstellungen, veraltete Produktversionen oder benutzerdefinierte Profile, die vorgabemäßigen Prozessen entgegenstehen.
Dieser Artikel erläutert Schritt für Schritt, wie Sie die gängigsten Ursachen von Fehlern hinsichtlich Funktionen oder Arbeitsabläufen schnell identifizieren und beheben. Wenn Sie die Schritte der Reihe nach befolgen und das Produkt nach jedem Schritt testen, können Sie eingrenzen, ob das Problem mit Ihren Einstellungen, Ihrer Umgebung oder der Systemkonfiguration zusammenhängt.
Nachstehend finden Sie Fehlerbehebungsanleitungen für Windows und Mac sowie häufig gestellte Fragen (gelten für Windows und Mac) zu diesem Thema.
|Schritt
|Anleitung
|Warum ist dieser Schritt notwendig?
|Schritt 1: Neustarten Ihres Systems
|
1. Starten Sie Ihren Computer neu.
2. Öffnen Sie Ihr Autodesk-Produkt wieder.
3. Testen Sie die betroffene Funktion bzw. den betroffenen Arbeitsablauf.
|Ein Neustart bewirkt, dass der temporäre Arbeitsspeicher bereinigt wird und Hintergrundprozesse zurückgesetzt werden, die eventuell das Funktionsverhalten beeinflussen.
|Schritt 2: Neustarten des Autodesk-Produkts
|
1. Schließen Sie das Autodesk-Produkt vollständig.
2. Stellen Sie sicher, dass keine Instanzen im Hintergrund ausgeführt werden.
3. Öffnen Sie das Produkt erneut.
4. Testen Sie den Arbeitsablauf noch einmal.
|Vorübergehende Probleme auf Anwendungsebene können dazu beitragen, dass Funktionen nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden.
|Schritt 3: Zurücksetzen von Produkteinstellungen auf die Vorgabe
|
1. Schließen Sie das Autodesk-Produkt.
2. Öffnen Sie das Windows-Startmenü.
3. Suchen Sie nach dem Produktnamen, und wählen Sie dann Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen aus.
4. Wählen Sie die Option zum Zurücksetzen aus.
5. Bestätigen Sie den Vorgang zum Zurücksetzen.
6. Starten Sie das Produkt neu.
|Beschädigte oder falsch konfigurierte Einstellungen gehören zu den häufigsten Ursachen für funktionsbezogene Probleme.
|Schritt 4: Aktualisieren Ihres Autodesk-Produkts
|
1. Öffnen Sie das Windows-Startmenü.
2. Suchen Sie nach Autodesk Access, und öffnen Sie das Programm.
3. Überprüfen Sie die verfügbaren Updates.
4. Klicken Sie für Ihr Produkt auf Aktualisieren.
5. Starten Sie das Produkt nach der Installation neu.
|Updates umfassen Fehlerbehebungen und Verbesserungen, die bekannte Probleme mit Funktionen und Arbeitsabläufen beheben.
|Schritt 5: Testen in einer neuen Datei oder einer bereinigten Umgebung
|
1. Öffnen Sie Ihr Autodesk-Produkt.
2. Erstellen Sie eine neue Datei, oder öffnen Sie eine bekannte Arbeitsdatei.
3. Testen Sie die Funktion oder den Arbeitsablauf.
|Dadurch lässt sich feststellen, ob das Problem mit der Datei oder der Produktumgebung zusammenhängt.
|Schritt 6: Deaktivieren von benutzerdefinierten Einstellungen oder Profilen
|
1. Öffnen Sie die Produkteinstellungen bzw. Voreinstellungen.
2. Wechseln Sie zu einem vorgabemäßigen Arbeitsbereich oder Profil.
3. Deaktivieren Sie alle benutzerdefinierten Konfigurationen.
4. Starten Sie das Produkt neu.
|Benutzerdefinierte Einstellungen, Arbeitsbereiche oder Konfigurationen können das Vorgabeverhalten überschreiben und Probleme verursachen.
|Schritt 7: Prüfen von Zusatzmodulen oder Erweiterungen
|
1. Öffnen Sie das Autodesk-Produkt.
2. Deaktivieren Sie alle installierten Zusatzmodule oder Plugins.
3. Starten Sie das Produkt neu.
4. Testen Sie die Funktion.
|Zusatzmodule und Erweiterungen stehen möglicherweise mit integrierten Funktionen in Konflikt und beeinträchtigen Arbeitsabläufe.
|Schritt 8: Überprüfen von Benutzerberechtigungen
|
1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Systembenutzerkonto vollständigen Zugriff auf das Produkt hat.
2. Falls Sie in verwalteten Umgebungen arbeiten, wenden Sie sich an die IT-Abteilung.
3. Stellen Sie sicher, dass die notwendigen Berechtigungen gewährt wurden.
|Einige Funktionen erfordern bestimmte Berechtigungen, und Vorgänge werden womöglich durch eingeschränkte Umgebungen blockiert.
|Schritt 9: Schließen von Hintergrundanwendungen und -prozessen
|
1. Drücken Sie STRG-TASTE + UMSCHALTTASTE + ESC-TASTE.
2. Öffnen Sie den Task-Manager.
3. Beenden Sie alle nicht benötigten Anwendungen.
4. Starten Sie Ihr Autodesk-Produkt neu.
|Andere Anwendungen beeinträchtigen unter Umständen die Ausführung von Funktionen oder beanspruchen Ressourcen.
|Schritt 10: Reparieren oder Neuinstallieren des Produkts (falls erforderlich)
|
1. Navigieren Sie zu Installierte Apps.
2. Suchen Sie Ihr Autodesk-Produkt.
3. Wählen Sie Ändern/Reparieren aus (falls verfügbar).
4. Falls die Reparatur fehlschlägt, führen Sie eine Deinstallation und anschließend eine Neuinstallation durch.
|Damit werden größere Probleme mit der Installation oder beschädigten Produktkomponenten behoben.
|Schritt
|Anleitung
|Warum ist dieser Schritt notwendig?
|Schritt 1: Neustarten Ihres Mac
|
1. Klicken Sie auf das Apple-Menü.
2. Wählen Sie Neustart aus.
3. Öffnen Sie Ihr Autodesk-Produkt wieder.
|Dies bewirkt, dass der Systemstatus bereinigt und Hintergrundprozesse zurückgesetzt werden.
|Schritt 2: Neustarten des Autodesk-Produkts
|
1. Schließen Sie das Produkt vollständig.
2. Öffnen Sie es erneut.
3. Testen Sie die Funktion noch einmal.
|Vorübergehende Anwendungsprobleme wirken sich möglicherweise auf Arbeitsabläufe aus.
|Schritt 3: Zurücksetzen von Produktvoreinstellungen
|
1. Schließen Sie das Autodesk-Produkt.
2. Öffnen sie es erneut, während der Prozess zum Zurücksetzen ausgelöst wird (variiert je nach Produkt).
3. Stellen Sie die Vorgabeeinstellungen wieder her.
|Auf diese Weise werden beschädigte oder in Konflikt stehende Konfigurationseinstellungen zurückgesetzt.
|Schritt 4: Aktualisieren Ihres Autodesk-Produkts
|
1. Rufen Sie die Seite https://manage.autodesk.com auf.
2. Laden Sie verfügbare Updates herunter, und installieren Sie sie.
3. Starten Sie das Produkt neu.
|Dies gewährleistet Kompatibilität und behebt bekannte Probleme.
|Schritt 5: Testen in einer neuen Datei
|
1. Erstellen Sie eine neue Datei.
2. Testen Sie die Funktion.
|Auf diese Weise bestimmen Sie, ob es sich um ein dateispezifisches Problem handelt.
|Schritt 6: Deaktivieren von Zusatzmodulen oder benutzerdefinierten Konfigurationen
|
1. Entfernen oder deaktivieren Sie Erweiterungen.
2. Starten Sie das Produkt neu.
|Konflikte mit Zusatzmodulen oder benutzerdefinierten Einrichtungen können Arbeitsabläufe beeinträchtigen.
|Schritt 7: Überprüfen von Berechtigungen und Systemeinrichtung
|
1. Prüfen Sie die macOS-Berechtigungen.
2. Überprüfen Sie die Systemeinstellungen.
3. Stellen Sie sicher, dass vollständiger Zugriff gewährt wurde.
|Funktionen werden womöglich durch eingeschränkte Berechtigungen blockiert.
Dies liegt oftmals an Folgendem:
Falsch konfigurierte Einstellungen
Benutzerdefinierte Profile oder Arbeitsbereiche
Veraltete Produktversion
Konflikte mit Zusatzmodulen
Dies deutet in der Regel auf Folgendes hin:
Dateispezifische Konfigurationsprobleme
Dateibeschädigung
Nicht unterstützte Dateiinhalte
Dies kann folgende Gründe haben:
Benutzerdefinierter Arbeitsbereich oder individuelles Benutzeroberflächen-Layout
Unterschiedliche Produktversionen
Unterschiedliche Benutzerkonfigurationen
Zu den gängigen Auslösern zählt Folgendes:
Kürzlich durchgeführtes Update
Installation eines neuen Zusatzmoduls
Einstellungs- oder Konfigurationsänderungen
Ja, durch das Zurücksetzen von Einstellungen lassen sich die meisten konfigurationsbezogenen Probleme lösen, ohne dass dies Ihre Dateien beeinflusst.
Nein, bei diesen Aktionen wird die Anwendung zurückgesetzt, nicht Ihre Projektdateien.
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