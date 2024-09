Les enseignants, les administrateurs de laboratoire et les administrateurs informatiques des établissements d'enseignement agréés peuvent bénéficier d'un accès gratuit aux logiciels Autodesk pour une installation en classe ou en laboratoire. La plupart des produits Autodesk sont disponibles avec un accès au programme d'enseignement, y compris des services Web tels que Fusion 360. Reportez-vous au site Education Community.

Tous les logiciels et services Autodesk sont disponibles en anglais. Certains titres peuvent également être disponibles dans d'autres langues. Pour plus d'informations sur des titres précis, reportez-vous à la page des produits Autodesk. L'accès aux produits inclut la version actuelle et jusqu'à trois versions antérieures (si disponibles).

Pour obtenir de l'aide sur votre compte Education, consultez l'assistance Autodesk Education.

Remarque : les logiciels et/ou les services infonuagiques Autodesk gratuits sont soumis à l'acceptation et au respect des conditions générales d'utilisation et/ou des autres conditions générales applicables aux logiciels ou aux services infonuagiques concernés. Les logiciels et les services infonuagiques sous licence éducative ou abonnement peuvent être utilisés par les utilisateurs admissibles uniquement à des fins éducatives et ne doivent pas être utilisés à des fins commerciales, professionnelles ou lucratives.