Activer SSO

Lorsqu'un étudiant est diplômé et qu'il est supprimé du domaine, le contenu et le compte d'étudiant SSO Autodesk sous-jacent restent en place. La conservation des données des comptes étudiants SSO suivra les processus Autodesk standard, qui sont sujets à modification. Pour en savoir plus sur les pratiques de conservation des données, consultez la section «Quelles sont les pratiques de stockage et de conservation des données d'Autodesk ?» de la Déclaration de confidentialité d'Autodesk