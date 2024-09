La fabrication est le processus de conversion de matières premières ou de composants en produits finis au moyen de diverses techniques et machines et de divers outils. Elle comprend une série d’étapes, notamment la conception, la planification, l’approvisionnement en matières, l’assemblage, les tests et l’emballage.



La fabrication est effectuée dans de nombreux secteurs, par exemple celui des machines industrielles (site Web É.-U.), de l’automobile (site Web É.-U.), des produits de construction (site Web É.-U.), des produits grand public (site Web É.-U.), et des produits électroniques. L’objectif de la fabrication est de créer des produits qui répondent à des normes de qualité précises, sont rentables et peuvent être livrés aux clients en temps opportun.



Les emplois dans le secteur de la fabrication peuvent inclure les les employés et les opérateurs de production, les inspecteurs du contrôle qualité, les ingénieurs de fabrication, les ingénieurs industriels, les ingénieurs de CAO et de FAO, les programmeurs FAO, les opérateurs, les monteurs et les configurateurs de machine d'usinage à commande numérique, les fabricants, les responsables de la chaîne logistique, les techniciens de maintenance, les coordinateurs logistiques, les concepteurs CAO, les techniciens CAO et les opérateurs CAO.