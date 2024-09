Le logiciel Autodesk Fusion avec PowerInspect est utilisé par les fabricants pour surveiller et contrôler la qualité des pièces produites, ainsi que par les inspecteurs et les ingénieurs en contrôle qualité pour inspecter les pièces. Les opérateurs de machines CNC qui utilisent la vérification sur machine utilisent également le logiciel PowerInspect pour faciliter la configuration et la mesure des pièces afin de s’assurer que celles-ci sont produites conformément aux spécifications et dans les limites tolérées.