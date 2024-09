Não falta glamour nos projetos em que Tim Campbell trabalha. Como fundador de sua firma homônima Studio Tim Campbell, ele divide seu tempo entre escritórios em Nova York e Los Angeles e liderou restaurações históricas de marcos culturais em Los Angeles, propriedades de meados do século em Beverly Hills, uma mansão em estilo Manhattan no Tammany Hall e um clássico hotel boutique em Palm Springs. Ele inclusive projetou sua própria casa personalizada com inspiração brutalista no bairro de Silver Lake, em Los Angeles.

O que está no coração dos negócios da Campbell? O AutoCAD. Campbell chegou a dizer ao Architectural Digest que ele é "tão fluente com o AutoCAD quanto eu com um lápis".