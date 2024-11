Robôs autônomos da ACWA Robotics traçam caminho para a resiliência hídrica

O objetivo dos robôs de tubulação inteligentes da empresa é coletar um conjunto completo de dados sobre as condições da rede de água. "Lidamos com as tubulações maiores, que chamamos de alimentadoras ou principais", diz Guiderdoni. "São as tubulações estratégicas que, quando se rompem, podem afetar toda uma cidade ou um bairro e gerar imensos prejuízos financeiros, paralisando toda a atividade da cidade."

Os robôs capturam métricas como diâmetro do tubo, espessura residual da tubulação em vários locais e áreas onde há acúmulo de corrosão, aproveitando imagens de alta definição e todo um conjunto de tecnologias de NDT (non-destructive testing, testes não destrutivos). Além das avaliações de condições de execução, os robôs da ACWA também podem coletar leituras de temperatura, pH, velocidade do fluxo e turbidez da água em pontos que os sensores fixos não conseguem alcançar, ajudando assim a melhorar a qualidade e o emprego da água.

O trajeto do robô na tubulação é previamente definido. Os pontos são georreferenciados por longitude, latitude e posição acima do nível do mar, e a empresa afirma ser possível ajustar uma localização com margem de erro de 40 cm. Concluída a missão, o robô volta ao ponto de entrada ou dirige-se a uma área de saída predefinida.