Aprimore suas capacidades com Coaching Especializado, projetado para elevar as habilidades e o desempenho da sua equipe.
Aproveite a experiência dos especialistas da Autodesk para obter orientação em desafios complexos, garantindo que você maximize o valor da sua assinatura da Autodesk.
Receba coaching personalizado e adaptado às suas necessidades para atingir os objetivos e ver melhorias mensuráveis.
Transforme fluxos de trabalho, aprimore recursos administrativos, acelere a adoção e aumente a produtividade com insights valiosos e práticas recomendadas.
Desbloqueie todo o potencial da sua equipe e descubra novas formas de trabalhar com coaching. Entre em contato com um especialista da Autodesk para começar.
Para coaching empresarial:
Informações adicionais estão disponíveis nos termos do programa Benefícios de sucesso.
As sessões de coaching são ministradas apenas em inglês. O coaching pode ser ministrado em outros idiomas, a critério exclusivo da Autodesk e sujeito à disponibilidade.
A Autodesk não oferece suporte estendido após a sessão de coaching. No entanto, você pode enviar uma solicitação de coaching adicional sobre o mesmo tópico ou um novo para continuar seu plano de aprimoramento.
Plano Empresarial: trabalhe com a equipe de contas para criar um plano de suporte contínuo.
Aguarde de 3 a 4 semanas entre a solicitação e a entrega, dependendo das suas necessidades e da disponibilidade de recursos da Autodesk.
O coaching é exclusivo para clientes dos Planos de Negócios e Empresarial. Os clientes do plano padrão podem acessar nosso catálogo de sessões pré-gravadas e conteúdo de aprendizagem para avançar em seus objetivos.
Solicite coaching através do nosso portal para começar.