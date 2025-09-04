Coaching especializado

Aumente a eficiência e a produtividade da sua equipe com orientações personalizadas sobre os fluxos de trabalho mais recentes dos especialistas da Autodesk. Clientes empresariais e corporativos podem começar enviando uma solicitação de coaching.

Principais benefícios

Aprimore suas capacidades com Coaching Especializado, projetado para elevar as habilidades e o desempenho da sua equipe.

Orientação especializada

Aproveite a experiência dos especialistas da Autodesk para obter orientação em desafios complexos, garantindo que você maximize o valor da sua assinatura da Autodesk.

Coaching personalizado

Receba coaching personalizado e adaptado às suas necessidades para atingir os objetivos e ver melhorias mensuráveis.

Informações valiosas

Transforme fluxos de trabalho, aprimore recursos administrativos, acelere a adoção e aumente a produtividade com insights valiosos e práticas recomendadas.

Explore tópicos de coaching para maximizar a produtividade

Desbloqueie todo o potencial da sua equipe e descubra novas formas de trabalhar com coaching. Entre em contato com um especialista da Autodesk para começar.

Veja o catálogo (inglês)

Perguntas frequentes sobre o Coaching Especializado

Como posso solicitar coaching?

Para coaching empresarial:

  1. Identifique no catálogo (inglês) o produto e o tema que melhor atendem aos seus objetivos comerciais.
  2. Envie uma solicitação pela plataforma de solicitação de coaching, indicando sua disponibilidade e fornecendo detalhes como tipos de projetos, funções, níveis de habilidade e desafios da equipe. 
  3. Um especialista da Autodesk entrará em contato com você para agendar uma reunião inicial e personalizar sua sessão de coaching.  

Informações adicionais estão disponíveis nos termos do programa Benefícios de sucesso.

Quantas sessões de coaching eu recebo?

  • Plano de Negócios: três (3) sessões de coaching sobre produtos a cada trimestre civil. As sessões não utilizadas não são transferidas.  O coaching especializado para TI não está sujeito a essa limitação trimestral.
  • Plano Empresarial: trabalhe com sua equipe de contas para criar um plano de coaching.

As sessões de coaching podem ser ministradas nos idiomas locais?

As sessões de coaching são ministradas apenas em inglês. O coaching pode ser ministrado em outros idiomas, a critério exclusivo da Autodesk e sujeito à disponibilidade.

Posso entrar em contato com o especialista após a sessão?

A Autodesk não oferece suporte estendido após a sessão de coaching. No entanto, você pode enviar uma solicitação de coaching adicional sobre o mesmo tópico ou um novo para continuar seu plano de aprimoramento.

 

Plano Empresarial: trabalhe com a equipe de contas para criar um plano de suporte contínuo.

Qual é o prazo normal para agendar uma sessão de coaching?

Aguarde de 3 a 4 semanas entre a solicitação e a entrega, dependendo das suas necessidades e da disponibilidade de recursos da Autodesk.

E se eu quiser coaching sobre um tema que não está listado no catálogo?

  • Plano de Negócios: o coaching apenas está disponível para administradores. Se você não encontrar o que procura, recomendamos criar uma solicitação de coaching. Nossos especialistas no assunto poderão fornecer opções alternativas de aprendizagem, se necessário.
  • Plano Empresarial: trabalhe com sua equipe de contas para criar um plano de coaching personalizado.

Ver mais Perguntas frequentes

Não é cliente do Plano de Negócios ou Empresarial?

O coaching é exclusivo para clientes dos Planos de Negócios e Empresarial. Os clientes do plano padrão podem acessar nosso catálogo de sessões pré-gravadas e conteúdo de aprendizagem para avançar em seus objetivos.

Explore conteúdos de aprendizagem sob demanda (inglês)

Interessado em explorar mais os Planos de Negócios ou Empresarial?

Explore os planos

Expanda suas capacidades

Solicite coaching através do nosso portal para começar.