Com esta oferta de assinatura 4 por 3 do Fusion, os clientes economizam 25% instantaneamente sobre o preço sugerido de venda (SRP) global da Autodesk, excluindo impostos, ao comprar incrementos de quatro (4) assinaturas de um ano do Autodesk Fusion, Autodesk Fusion for Manufacturing e Autodesk Fusion for Design.

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A oferta está disponível para cópias comerciais somente de 7/2/2026 a 31/1/2027, não pode ser combinada com outros descontos ou promoções e não é válida para locais onde for proibida ou restrita por lei. Esta oferta não pode ser combinada com condições ou descontos oferecidos pela Autodesk a contas contratadas, incluindo, entre outras: contas com Enterprise Business Agreements, contratos de compra por volume ou contas que adquirem direitos fora do território. Esta oferta não pode ser combinada com o programa de descontos para clientes do governo, se aplicável.

A Autodesk disponibiliza software e serviços mediante uma licença ou uma assinatura. Os direitos de instalar, acessar ou usar de outra forma o software e os serviços da Autodesk (incluindo software ou serviços gratuitos) são limitados aos direitos de licença e aos direitos de serviços concedidos expressamente pela Autodesk no contrato de licença ou de serviço aplicável e estão sujeitos à aceitação e ao cumprimento de todos os termos e condições desse contrato. Quando você faz a assinatura de um plano, ele pode ser renovado automaticamente por uma taxa fixa com frequência mensal ou anual, sujeito à disponibilidade. Todos os benefícios e as opções de compra podem não estar disponíveis para todos os softwares ou serviços em todos os idiomas e/ou regiões. O acesso aos serviços em nuvem requer conexão com a Internet e está sujeito às restrições geográficas estipuladas nos termos de uso.

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