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Cloudtoegang en synchronisatieproblemen in Autodesk-producten

Problemen met cloud-toegang en synchronisatie in Autodesk-producten kunnen optreden wanneer u werkt met Forma Data Management, BIM 360, Autodesk Forma of andere met de cloud verbonden workflows. Deze problemen hebben vaak te maken met machtigingen, netwerkverbindingen, projectconfiguratie of synchronisatiegedrag tussen uw lokale systeem en de cloud.

 

In veel gevallen heeft het probleem niet één oorzaak, maar treedt het op door een combinatie van factoren, zoals ontbrekende toegangsrechten, bewerkingen met grote bestanden, netwerklatentie of verouderde synchronisatiecomponenten.

 

Dit artikel bevat een stapsgewijze workflow voor probleemoplossing om u te helpen de meest voorkomende oorzaken van problemen met cloudtoegang en synchronisatie te identificeren en op te lossen. Door de stappen in de juiste volgorde af te werken en het product na elke stap te testen, kunt u achterhalen of het probleem te maken heeft met uw account, de projecttoegang, het synchronisatieproces of uw systeemconfiguratie.

 

Daarnaast vindt u hierin handleidingen voor probleemoplossing voor Windows, gevolgd door Mac, en aan het einde enkele veelgestelde vragen (voor zowel Windows als Mac) met betrekking tot dit onderwerp.

Voor Windows

Stap Instructie Waarom is deze stap nodig?
Stap 1: Start uw systeem opnieuw op

1 Start uw computer opnieuw op

2 Start het Autodesk-product opnieuw

 Hiermee worden synchronisatieprocessen opnieuw ingesteld en tijdelijke problemen gewist.
Stap 2: Meld u af en meld u weer aan

1 Open uw Autodesk-product of Desktop Connector.

2 Meld u af bij uw Autodesk-account.

3 Sluit het product en open het opnieuw.

4 Meld u opnieuw aan.

 Hiermee wordt de verificatie vernieuwd en wordt ervoor gezorgd dat uw account correct wordt gesynchroniseerd met cloudservices.
Stap 3: Controleer de toegang tot en rechten voor cloudprojecten

1 Ga naar Forma Data Management/BIM 360 in een webbrowser

2 Open uw project

3 Controleer het volgende:

- U kunt mappen en bestanden zien

- U kunt bestanden openen of downloaden

4 Als dit niet het geval is:

- Neem contact op met uw projectbeheerder

- Vraag hen om uw toegang te verifiëren

 Problemen met cloudtoegang worden vaak veroorzaakt door ontbrekende of onjuiste machtigingen.
Stap 4: Controleer of het account en project correct zijn

1 Open uw Autodesk-product.

2 Zorg ervoor dat u bent aangemeld bij het juiste Autodesk-account.

3 Selecteer de juiste cloudhub of het juiste account.

4 Open het juiste project.

 Als u het verkeerde account of de verkeerde hub gebruikt, kan dit verhinderen dat u toegang krijgt tot cloudprojecten.
Stap 5: Controleer de status van de Desktop Connector

1 Zoek het pictogram van de Autodesk Desktop Connector.

2 Controleer of Autodesk Desktop Connector actief is.

3 Controleer op pictogrammen voor de synchronisatiestatus:

Groen → Gesynchroniseerd

Blauw → Synchronisatie bezig

Rood → Mislukt

 Met Desktop Connector beheert u de synchronisatie tussen uw lokale systeem en cloudopslag.
Stap 6: Controleer of Desktop Connector up-to-date is

1 Open Autodesk Access

2 Controleer op updates voor Desktop Connector

3 Installeer de nieuwste versie

4 Start uw systeem opnieuw op

 Nieuwere versies bevatten verbeterde betrouwbaarheid en bugfixes voor synchronisatiegedrag.
Stap 7: Controleer synchronisatieproblemen (bestanden worden niet gesynchroniseerd/lopen vast)

1 Zoek naar bestanden die zijn gemarkeerd als:

- Wacht op synchronisatie

- Synchronisatie mislukt

2 Probeer:

- Het bestand te bewerken en opnieuw op te slaan

- Desktop Connector handmatig te vernieuwen

3 Start Desktop Connector opnieuw op.

 De synchronisatie van bestanden kan vastlopen vanwege cacheproblemen of onderbroken bewerkingen.
Stap 8: Verminder de complexiteit van het bestand of de batchgrootte

1 Vermijd het uploaden of wijzigen van grote aantallen bestanden tegelijk

2 Upload bestanden in kleinere batches

3 Wacht tot een synchronisatie is voltooid voordat u een nieuwe start

 Grote gelijktijdige bewerkingen kunnen leiden tot synchronisatiefouten of vertragingen.
Stap 9: Controleer de bestand- en mapinstellingen

1 Controleer de mapnamen in uw cloudproject.

2 Zorg ervoor dat ze het volgende niet bevatten:

- Beginspaties

- Eindspaties

3 Vermijd het hernoemen van systeemmappen.

 Ongeldige mapnamen of structuurproblemen kunnen synchronisatie verhinderen.
Stap 10: Controleer de verbinding en prestaties van het netwerk

1 Test uw internetsnelheid

2 Probeer een ander netwerk (indien beschikbaar)

3 Schakel VPN tijdelijk uit

4 Synchroniseer opnieuw

 Trage of instabiele netwerkomstandigheden kunnen de synchronisatie en cloudtoegang onderbreken.
Stap 11: Controleer op serviceonderbrekingen

1 Controleer de status van de Autodesk-cloudservice op het Autodesk Health Dashboard.

2 Probeer projecten via een browser te openen

3 Wacht en probeer het later opnieuw als het probleem aanhoudt

 Cloudservices zijn mogelijk tijdelijk niet beschikbaar vanwege storingen.

Voor Mac

Stap Instructie Waarom is deze stap nodig?
Stap 1: Start uw Mac opnieuw op

1 Start uw Mac opnieuw op

2 Open het Autodesk-product opnieuw

 Hiermee wist u sessies in de cache en vernieuwt u systeemprocessen.
Stap 2: Meld u af en meld u weer aan

1 Open uw Autodesk-product.

2 Klik op uw profiel of gebruikerspictogram.

3 Selecteer 'Afmelden'.

4 Sluit het product en open het opnieuw.

5 Meld u opnieuw aan.

 Hiermee lost u sessie- en verificatieproblemen op.
Stap 3: Controleer cloudtoegang in de browser

1 Ga naar Forma Data Management/BIM 360.

2 Open uw project.

3 Controleer of u toegang hebt tot bestanden.

 Hiermee wordt bevestigd of het probleem accountgerelateerd of toepassingsspecifiek is.
Stap 4: Controleer machtigingen

1 Controleer of u aan het project bent toegevoegd.

2 Neem indien nodig contact op met de projectbeheerder.

3 Vraag om verwijdering van uw account en voeg uw account indien nodig opnieuw toe.

 Machtigingen zijn mogelijk niet gesynchroniseerd of onjuist toegewezen.
Stap 5: Verifieer of het account en de regio correct zijn

1 Zorg ervoor dat u de juiste cloudregio gebruikt (VS, EU, enz.).

2 Controleer of het e-mailadres voor aanmelden overeenkomt met het aan u toegewezen account.

 Als u het verkeerde account of de verkeerde regio gebruikt, kan dit verhinderen dat u toegang krijgt.
Stap 6: Wis de browsercache (voor problemen met webtoegang)

1 Open de browserinstellingen.

2 Wis cache en cookies.

3 Start de browser opnieuw.

 Browserproblemen kunnen de toegang tot Autodesk-cloudservices blokkeren.
Stap 7: Werk uw Autodesk-product bij naar de nieuwste versie

1 Ga naar https://manage.autodesk.com.

2 Download en installeer updates.

3 Start het product opnieuw.

 Zorgt voor compatibiliteit met cloudservices.
Stap 8: Controleer de verbinding en prestaties van het netwerk

1 Test uw internetsnelheid.

2 Probeer een ander netwerk (indien beschikbaar).

3 Schakel VPN tijdelijk uit.

4 Probeer opnieuw te synchroniseren.

 Trage of instabiele netwerkomstandigheden kunnen de synchronisatie en cloudtoegang onderbreken.
Stap 9: Controleer op serviceonderbrekingen

1 Controleer de status van de Autodesk-cloudservice op het Autodesk Health Dashboard.

2 Probeer projecten te openen via een browser.

3 Wacht en probeer het later opnieuw als het probleem zich blijft voordoen.

 Cloudservices zijn mogelijk tijdelijk niet beschikbaar vanwege storingen.

Veelgestelde vragen

Waarom heb ik geen toegang tot een cloudproject?

Dit wordt vaak veroorzaakt door:

  • Ontbrekende machtigingen

  • Onjuist account of onjuiste aanmelding

  • U bent niet aan het project toegevoegd

Waarom worden mijn bestanden niet gesynchroniseerd?

Veelvoorkomende oorzaken zijn:

  • Netwerkproblemen of traag internet

  • Bewerkingen voor grote bestanden

  • Onderbrekingen van het synchronisatieproces

  • Problemen met Desktop Connector

Waarom worden mappen leeg weergegeven in Desktop Connector?

Dit kan gebeuren als:

  • Mapnamen ongeldig zijn (bv. eindspaties)

  • Machtigingen ontbreken

  • Synchronisatie mislukt of in behandeling is

Waarom is synchronisatie traag of mislukt het?

Dit kan worden veroorzaakt door:

  • Grote batch-uploads

  • Hoge latentie of slechte verbinding

  • Meerdere projecten met vergelijkbare namen

  • Te veel bestandswijzigingen tegelijk

Waarom heb ik toegang in de browser, maar niet in het product?

Dit duidt meestal op:

  • Probleem met synchronisatie van machtigingen

  • Er is een onjuist account geselecteerd in het product

  • Probleem met lokale configuratie

Heb ik internet nodig om cloudfuncties te gebruiken?

Ja, voor cloudworkflows is een actieve internetverbinding vereist. Voor sommige tools is offline werken beperkt mogelijk.

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