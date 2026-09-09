Crashes en prestatieproblemen

Crashes, bevriezing en trage prestaties kunnen om verschillende redenen optreden in Autodesk-producten. Deze problemen hebben vaak te maken met systeemconfiguratie, grafische instellingen, complexe bestanden of conflicten met andere software die op uw computer wordt uitgevoerd. In veel gevallen heeft het probleem niet één oorzaak, maar zijn er verschillende factoren aan te wijzen, zoals verouderde stuurprogramma's, beperkte systeembronnen of het werken met grote of beschadigde bestanden.

Dit artikel bevat een stapsgewijze workflow voor probleemoplossing om u te helpen snel de meest voorkomende oorzaken van stabiliteits- en prestatieproblemen te identificeren en op te lossen. Door de stappen in de juiste volgorde af te werken en het product na elke stap te testen, kunt u achterhalen of het probleem te maken heeft met uw systeem, bestanden of softwareconfiguratie.

Daarnaast vindt u hierin handleidingen voor probleemoplossing voor Windows, gevolgd door Mac, en aan het einde enkele veelgestelde vragen (voor zowel Windows als Mac) met betrekking tot dit onderwerp.