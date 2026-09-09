Problemen met installatie, licentieactivering, crashes en bestanden oplossen.

Crashes en prestatieproblemen

Crashes, bevriezing en trage prestaties kunnen om verschillende redenen optreden in Autodesk-producten. Deze problemen hebben vaak te maken met systeemconfiguratie, grafische instellingen, complexe bestanden of conflicten met andere software die op uw computer wordt uitgevoerd. In veel gevallen heeft het probleem niet één oorzaak, maar zijn er verschillende factoren aan te wijzen, zoals verouderde stuurprogramma's, beperkte systeembronnen of het werken met grote of beschadigde bestanden.

 

Dit artikel bevat een stapsgewijze workflow voor probleemoplossing om u te helpen snel de meest voorkomende oorzaken van stabiliteits- en prestatieproblemen te identificeren en op te lossen. Door de stappen in de juiste volgorde af te werken en het product na elke stap te testen, kunt u achterhalen of het probleem te maken heeft met uw systeem, bestanden of softwareconfiguratie.

 

Daarnaast vindt u hierin handleidingen voor probleemoplossing voor Windows, gevolgd door Mac, en aan het einde enkele veelgestelde vragen (voor zowel Windows als Mac) met betrekking tot dit onderwerp.

Voor Windows

Stap Instructie Waarom is deze stap nodig?
Stap 1: Start uw systeem opnieuw op

1 Sla al het openstaande werk op.

2 Sluit uw Autodesk-product.

3 Start uw computer opnieuw op.

4 Start het product opnieuw.

 Door het product opnieuw te starten, worden tijdelijke geheugenproblemen opgelost en worden achtergrondprocessen die crashes of trage prestaties kunnen veroorzaken, gereset.
Stap 2: Werk uw Autodesk-product bij naar de nieuwste versie

1 Open het Windows-menu Start.

2 Zoek naar Autodesk Access en open dit.

3 Bekijk in het gedeelte Updates de lijst met beschikbare updates.

4 Klik op Bijwerken naast elk product dat u wilt bijwerken.

5 Wacht tot de installatie is voltooid.

6 Start uw Autodesk-product opnieuw.

Autodesk Access is een desktoptoepassing die is ontworpen om snel en eenvoudig updates rechtstreeks vanaf uw systeem te installeren, zonder dat u deze handmatig hoeft te downloaden.

Opmerking: updates zijn toegankelijk via Autodesk Access of door ze te downloaden via het Autodesk-account. Raadpleeg Uw software bijwerken voor meer informatie.
Stap 3: Werk de grafische stuurprogramma's bij

1 Identificeer uw grafische kaart (GPU).

2 Ga naar de website van de fabrikant (NVIDIA, AMD of Intel).

3 Download het nieuwste aanbevolen stuurprogramma.

4 Installeer het stuurprogramma.

5 Start uw computer opnieuw op.

 Verouderde of incompatibele stuurprogramma's zijn een veelvoorkomende oorzaak van crashes en weergaveproblemen.
Stap 4: Sluit achtergrondtoepassingen

1 Druk op 'Ctrl + Shift + Esc' om Taakbeheer te openen.

2 Controleer actieve toepassingen.

3 Selecteer onnodige programma's.

4 Klik op 'Taak beëindigen'.

5 Start uw Autodesk-product opnieuw.

 Andere toepassingen kunnen systeembronnen gebruiken, waardoor prestaties en stabiliteit afnemen.
Stap 5: Controleer de systeemvereisten

1 Controleer de systeemvereisten voor uw Autodesk-product.

2 Vergelijk deze met uw systeemspecificaties:

-RAM

-CPU

-GPU

-Schijfruimte

3 Upgrade hardware indien nodig.

 Als u niet aan de aanbevolen systeemvereisten voldoet, kan dit leiden tot prestatieproblemen en crashes.
Stap 6: Test met een ander bestand

1 Open het Autodesk-product.

2 Maak een nieuw bestand of open een bestand waarvan u weet dat het werkt.

3 Voer basisacties uit.

Zo kunt u bepalen of het probleem wordt veroorzaakt door een beschadigd of complex bestand in plaats van door het systeem.

Als het probleem zich maar met één bestand voordoet, is het waarschijnlijk iets in dat bestand dat het probleem veroorzaakt. Probeer een nieuwe versie op te slaan, het bestand te vereenvoudigen of een lokale kopie te gebruiken. Als het probleem zich bij meerdere bestanden voordoet, is de kans groter dat het te maken heeft met uw systeem of de installatie. Ga verder met stappen voor probleemoplossing om uw omgeving bij te werken, opnieuw in te stellen en te optimaliseren. En als u nog steeds problemen ondervindt, vooral met een specifiek foutbericht, ga dan naar de Autodesk Support Hub voor meer gerichte hulp.
Stap 7: Wis tijdelijke bestanden

1 Sluit alle toepassingen.

2 Open Verkenner.

3 Ga naar: C:\Users\\AppData\Local\Temp

4 Selecteer en verwijder zoveel mogelijk bestanden.

Let op: Als u een bericht ziet dat een bestand niet kan worden verwijderd, betekent dit meestal dat het bestand momenteel door Windows of een andere toepassing wordt gebruikt. Dit is normaal. Sla deze bestanden over en ga verder met het verwijderen van de rest.

5 Start uw computer opnieuw op.

 Tijdelijke bestanden kunnen zich ophopen en systeembronnen gebruiken, wat instabiliteit of trage prestaties veroorzaakt.
Stap 8: Verplaats bestanden naar een lokale schijf

1 Zoek uw werkbestand.

2 Kopieer het naar een lokale map (bv. Bureaublad of Documenten).

3 Open het bestand vanaf de nieuwe locatie.

 Werken via het netwerk of de cloud kan latentie- en prestatieproblemen veroorzaken.
Stap 9: Pas de grafische instellingen aan

Deel A: Pas de grafische instellingen in het Autodesk-product aan.

A1 Open uw Autodesk-product.

A2 Open het menu Opties/Voorkeuren:

- Druk op Ctrl + Shift + P (of typ OPTIONS in de opdrachtbalk, indien beschikbaar)

- Of ga naar het menu Instellingen/Voorkeuren/Opties in de werkbalk bovenaan

A3 Ga naar het tabblad Graphics of Prestaties.

A4 Open het gedeelte Grafische prestaties/Hardware-instellingen.

A5 Zet Hardwareversnelling:

- UIT als u crashes of weergaveproblemen ondervindt

- AAN als de prestaties traag zijn en uw systeem dit ondersteunt

A6 Pas de wijzigingen toe.

A7 Sluit het Autodesk-product en start het opnieuw.

Deel B: Zorg ervoor dat de toegewezen GPU wordt gebruikt.

B1 Klik met de rechtermuisknop op uw bureaublad en selecteer: Weergave-instellingen

B2 Scrol naar beneden en klik op: Grafische instellingen

B3 Klik onder Voorkeur voor grafische prestaties op: Bladeren

B4 Zoek en selecteer het uitvoerbare bestand (.exe) van uw Autodesk-product (meestal te vinden in Programmabestanden > Autodesk-map)

B5 Wanneer dit is toegevoegd, klikt u op de toepassing in de lijst.

B6 Klik op Opties.

B7 Selecteer: Hoge prestaties (toegewezen GPU)

B8 Klik op Opslaan.

B9 Start uw Autodesk-product opnieuw.

A: Hardwareversnelling is afhankelijk van uw GPU. Als de GPU, het stuurprogramma of de configuratie niet volledig compatibel is, kan dit leiden tot crashes, flikkering of vertraging.

B: Sommige systemen gebruiken standaard een geïntegreerde grafische kaart (iGPU) in plaats van de krachtigere toegewezen GPU (dGPU). Dit kan de prestaties aanzienlijk beïnvloeden en instabiliteit veroorzaken.
Stap 10: Reset de productinstellingen

1 Sluit het Autodesk-product.

2 Gebruik de optie Standaardinstellingen resetten in het menu Start of in de producttools.

3 Open het product opnieuw.

 Beschadigde of verkeerd geconfigureerde instellingen kunnen onverwacht gedrag en instabiliteit veroorzaken.

Voor Mac

Stap Instructie Waarom is deze stap nodig?
Stap 1: Start uw Mac opnieuw op

1 Klik op het Apple-menu.

2 Selecteer Opnieuw opstarten.

3 Open uw Autodesk-product opnieuw nadat u het systeem opnieuw hebt opgestart.

 Als u opnieuw opstart, worden tijdelijke systeemprocessen en geheugenconflicten gewist die instabiliteit kunnen veroorzaken.
Stap 2: Werk uw Autodesk-product bij naar de nieuwste versie (Mac)

Ga naar: https://manage.autodesk.com

1 Meld u aan bij uw Autodesk-account.

2 Ga naar Producten en services.

3 Selecteer Productupdates.

4 Zoek uw product en versie.

5 Klik op Downloaden.

6 Open het gedownloade bestand (.dmg of installatieprogramma).

7 Volg de installatiestappen.

8 Start uw product opnieuw.

Op macOS worden updates meestal gedownload via uw Autodesk-account in plaats van via Autodesk Access (dat voornamelijk op Windows is gebaseerd).
Stap 3: Werk macOS en systeemcomponenten bij

1 Klik op het Apple-menu.

2 Ga naar Systeeminstellingen.

3 Selecteer Algemeen > Software-update.

4 Installeer alle beschikbare updates.

 macOS-updates bevatten correcties op systeemniveau die de compatibiliteit en prestaties met toepassingen verbeteren.
Stap 4: Sluit achtergrondtoepassingen

1 Druk op 'Command + Option + Esc'.

2 Selecteer alle onnodige toepassingen.

3 Klik op 'Stoppen afdwingen'.

4 Start het Autodesk-product opnieuw.

 Achtergrond-apps kunnen systeemgeheugen en CPU-bronnen gebruiken, wat de prestaties beïnvloedt.
Stap 5: Controleer de systeemvereisten

1 Klik op het Apple-menu.

2 Selecteer Over deze Mac.

3 Controleer het volgende:

- macOS-versie

- Geheugen (RAM)

- Chip/processor

4 Controleer de compatibiliteit met Autodesk-producten (zie de systeemvereisten).

 Als uw systeem niet aan de vereiste specificaties voldoet, kunt u te maken krijgen met crashes of trage prestaties.
Stap 6: Test met een ander bestand

1 Open uw Autodesk-product.

2 Maak een nieuw bestand of open een bestand waarvan u weet dat het werkt.

3 Voer basisacties uit.

Hiermee kunt u bepalen of het probleem wordt veroorzaakt door een beschadigd of complex bestand.

Als het probleem zich maar met één bestand voordoet, is het waarschijnlijk iets in dat bestand dat het probleem veroorzaakt. Probeer een nieuwe versie op te slaan, het bestand te vereenvoudigen of een lokale kopie te gebruiken. Als het probleem zich bij meerdere bestanden voordoet, is de kans groter dat het te maken heeft met uw systeem of de installatie. Ga verder met stappen voor probleemoplossing om uw omgeving bij te werken, opnieuw in te stellen en te optimaliseren. En als u nog steeds problemen ondervindt, vooral met een specifiek foutbericht, ga dan naar de Autodesk Support Hub voor meer gerichte hulp.
Stap 7: Wis tijdelijke bestanden (Mac)

1 Sluit alle toepassingen.

2 Open 'Finder'.

3 Klik op Ga > Ga naar map.

4 Voer in: ~/Library/Caches

5 Open de map en verwijder onnodige cachebestanden (in de mappen, niet de mappen zelf).

6 Herhaal dit voor: /Library/Caches

7 Start uw Mac opnieuw op.

 Tijdelijke bestanden en cachebestanden kunnen zich in de loop van de tijd ophopen, schijfruimte verbruiken en de prestaties vertragen.
Stap 8: Werk vanuit een lokaal bestand

1 Kopieer uw bestand naar een lokale map (Bureaublad of Documenten).

2 Open het bestand vanaf uw Mac (niet iCloud/netwerk).

 Bestanden die zijn opgeslagen op cloud- of netwerkstations, kunnen vertragingen en instabiliteit veroorzaken.
Stap 9: Pas grafische/weergave-instellingen aan (Mac)

1 Open uw Autodesk-product.

2 Ga naar 'Voorkeuren / Instellingen'.

3 Ga naar 'Graphics/Display-instellingen' (indien beschikbaar).

4 Pas het volgende aan:

- Verminder visuele effecten (indien beschikbaar)

- Verlaag de instellingen voor weergavekwaliteit/-prestaties

5 Start het product opnieuw.

Grafische prestatieproblemen op Mac zijn meestal gekoppeld aan door het systeem beheerd GPU-gedrag of door het systeem beheerde beeldscherminstellingen in plaats van handmatige GPU-selectie.
Stap 10: Reset de productinstellingen

1 Sluit het Autodesk-product.

2 Open het product opnieuw terwijl u een reset-snelkoppeling ingedrukt houdt (indien ondersteund, verschilt per product)

3 Gebruik ingebouwde opties om standaardinstellingen te herstellen

 Beschadigde voorkeuren of instellingen kunnen crashes of onverwacht gedrag veroorzaken.

Veelgestelde vragen

Waarom crasht mijn Autodesk-product steeds of loopt het steeds vast?

Crashes en vastlopen worden vaak veroorzaakt door:

  • Verouderde software of systeemupdates

  • Problemen met het grafische stuurprogramma of de displayconfiguratie

  • Beschadigde bestanden of installatie

  • Onvoldoende systeembronnen

  • Conflicten met andere toepassingen of plug-ins [autodesk.com] (Engels)

Hoe weet ik of het probleem wordt veroorzaakt door mijn bestand of mijn systeem?

  • Als het probleem zich slechts met één bestand voordoet, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door het bestand

  • Als het met meerdere bestanden gebeurt, is het waarschijnlijk een systeem- of configuratieprobleem

Wat moet ik doen als het probleem slechts één bestand betreft?

  • Sla het bestand op als een nieuwe versie

  • Vereenvoudig het bestand of verlaag de bestandscomplexiteit

  • Probeer een back-up of herstelde versie te openen

Beschadigde of complexe bestanden zijn een veelvoorkomende oorzaak van crashes en trage prestaties.

Moet ik alle stappen voor probleemoplossing voltooien?

Nee, volg de stappen in de aangegeven volgorde en stop zodra het probleem is opgelost.  Dit artikel is bedoeld om u te helpen het probleem geleidelijk te isoleren.

Raak ik mijn werk kwijt als ik de instellingen reset of de cache wis?

Nee, met deze stappen kunt u doorgaans:

  • Voorkeuren of instellingen opnieuw instellen

  • Tijdelijke/cachebestanden verwijderen

Uw projectbestanden worden niet verwijderd, maar aangepaste instellingen kunnen worden gereset.

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