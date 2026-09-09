Invoegtoepassingen en extensies in Autodesk-producten

Invoegtoepassingen en extensies verbeteren Autodesk-producten door extra functionaliteit en aanpassingen te bieden. Soms kunnen ze echter problemen veroorzaken, zoals crashes, ontbrekende functies of onverwacht gedrag als ze verouderd, incompatibel of conflicterend zijn met andere extensies.

In veel gevallen wordt het probleem niet veroorzaakt door één invoegtoepassing, maar door een combinatie van factoren, zoals problemen met de compatibiliteit van versies, meerdere extensies die op elkaar inwerken of resterende configuraties van eerdere installaties.

Dit artikel bevat een stapsgewijze workflow voor probleemoplossing om u te helpen problemen met invoegtoepassingen en extensies te identificeren en op te lossen. Door de stappen in de juiste volgorde af te werken en het product na elke stap te testen, kunt u achterhalen of het probleem te maken heeft met een specifieke invoegtoepassing, configuratie of systeeminteractie.

Daarnaast vindt u hierin handleidingen voor probleemoplossing voor Windows, gevolgd door Mac, en aan het einde enkele veelgestelde vragen (voor zowel Windows als Mac) met betrekking tot dit onderwerp.