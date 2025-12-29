Vous pouvez renouveler votre abonnement directement auprès d’Autodesk sur devis, soit en passant par votre partenaire Autodesk, soit en créant votre propre devis sur votre compte Autodesk Account, entre 90 jours avant et jusqu’à 45 jours après la date d’expiration de votre renouvellement.

Si vous travaillez sur un devis de renouvellement qui inclut des modifications par rapport à votre abonnement d’origine ou en raison de votre processus d'approvisionnement, veillez à désactiver le renouvellement automatique jusqu’à ce que le devis soit finalisé et appliqué pour éviter qu’un renouvellement incorrect ne soit traité.

Avec un partenaire ou l’équipe commerciale d’Autodesk

Pour renouveler votre abonnement sur devis, vous pouvez faire appel à votre partenaire habituel, rechercher un nouveau partenaire ou contacter le service commercial d'Autodesk. Les devis peuvent être envoyés à n’importe quel collaborateur de l’entreprise et jusqu’à quatre contacts supplémentaires.

Sur votre compte Autodesk Account

Vous pouvez créer des devis de renouvellement depuis votre compte Autodesk Account.

Connectez-vous à votre compte Autodesk Account et accédez à Facturation et commandes > Abonnements et contrats. Sélectionnez le menu Actions par lot et cliquez sur le bouton Renouveler. Les abonnements éligibles à un devis de renouvellement seront regroupés par NSC (numéro client), devise et méthode d’achat. Choisissez le groupe et décochez les abonnements que vous ne voulez pas voir apparaître sur le devis. Sélectionnez Créer un devis. Sélectionnez à la fois la case d’option et le bouton noir sous les autres options de renouvellement. Vérifiez la durée de votre abonnement, les quantités, et assurez-vous que les informations client soient correctes. Ajoutez jusqu’à quatre destinataires du devis. Sélectionnez Envoyer un devis.

Les acheteurs peuvent également créer un devis de renouvellement en libre-service pour un seul renouvellement en cliquant sur un abonnement à partir de leur page Abonnements et contrats.

Éligibilité aux devis en libre-service

Les conditions suivantes sont requises pour demander un devis en libre-service :

Il doit s’agir d’un nouvel abonnement, d’un alignement des dates de renouvellement ou d’un renouvellement.

Les devis de renouvellement ne peuvent pas être combinés avec des devis pour de nouveaux achats ou pour l'alignement des dates de renouvellement.

Il doit s’agir du même numéro NSC de partenaire si un agent enregistré est concerné.

Le numéro client (NSC) et la devise du client doivent être identiques pour tous les abonnements.

Les conditions suivantes ne sont pas éligibles :

Changements de devise.

Ajout de postes dans votre compte Autodesk Account.

Plans de réussite ou options d’achat basées sur la valeur.

Ouverture d’une nouvelle ligne de crédit.

Dates de début prévues.

Mise à jour de l’adresse après l’envoi du devis (créez un nouveau devis si un changement d’adresse est nécessaire).

Annulation du devis (contactez votre partenaire Autodesk pour obtenir de l’aide).

Les promotions sont automatiquement appliquées au panier au moment du paiement et apparaissent dans le devis.

Devis automatique

Certains abonnements, en fonction de leur durée et de leur éligibilité, recevront des devis générés automatiquement 30 jours avant leur expiration. Ces devis seront envoyés à l’adresse e-mail de l’acheteur et pourront être achetés directement depuis l’e-mail contenant le devis, ou depuis votre compte Autodesk Account.

Acceptation d’un devis et renouvellement

Vous recevrez une notification par e-mail contenant le devis, avec son numéro, sa date d’expiration et le prix total (après application des remises applicables).

Acceptez le devis et sélectionnez Payer dans l’e-mail pour effectuer l’achat.

Vous pouvez également consulter et accepter les devis de renouvellement actifs dans Facturation et commandes > Devis de votre compte Autodesk Account.