Quand puis-je renouveler mon abonnement ?

Certains abonnements peuvent être renouvelés jusqu’à 90 jours avant l’expiration et jusqu’à 30 ou 45 jours après l’expiration. La période de 45 jours qui suit l’expiration est appelée processus d’annulation et se compose de trois étapes.

 

État : Expiré

Si votre abonnement passe de l’état Actif à Expiré suite à un non-renouvellement ou à un défaut de paiement, une action (paiement ou renouvellement) est requise pour empêcher sa suspension. L’étape d’expiration dure 15 jours.

 

État : Suspendu

Si vous ne renouvelez pas votre abonnement ou ne procédez pas au paiement à expiration, l’abonnement passera à l’état Suspendu, qui dure 30 jours pour les abonnements de 1 an et 3 ans et 15 jours pour les abonnements mensuels. L’accès à votre produit sera supprimé, mais vous pourrez toujours renouveler ou effectuer un paiement pour réactiver votre abonnement à l’état Suspendu, puis accéder de nouveau à votre produit.

 

État : Annulé

Si vous ne prenez aucune mesure après l’expiration ou la suspension de votre abonnement, celui-ci sera annulé et ne pourra plus être renouvelé ni réactivé. Vous devrez souscrire un nouvel abonnement pour accéder au produit. Si votre abonnement a été annulé en raison du non-paiement d’une ligne de crédit, vous devrez peut-être utiliser un autre mode de paiement pour l’achat et le renouvellement d’abonnements. Par ailleurs, vous devrez peut-être effectuer un prépaiement pour vos futures commandes.

Comment puis-je renouveler mon abonnement d’évaluation ?

Les essais gratuits de logiciels ne peuvent pas être renouvelés ni prolongés. Pour continuer à utiliser un produit, vous devez souscrire un abonnement. Pour en savoir plus, consultez l’article Convertir une version d’évaluation en abonnement.

Comment renouveler ma licence personnelle Fusion ?

Vous ne pouvez renouveler une licence personnelle Fusion que s’il reste moins de 30 jours avant l’expiration de la licence en cours. Consultez l’article Comment renouveler une licence personnelle ou accéder au programme Start-up pour Fusion (.fr).

Comment puis-je renouveler ma licence Education ?

30 jours avant l’expiration de votre plan Education d'un an, vous recevrez un e-mail de rappel. Rendez-vous sur Renouvellement de l’accès aux logiciels du plan Education.

Comment renouveler mon abonnement si je l’ai acheté directement auprès d’un partenaire Autodesk ?

Si vous avez réalisé votre achat auprès d’un partenaire et que vous n’avez pas effectué de transaction avec Autodesk, veuillez le contacter pour connaître les options de renouvellement disponibles. Vous trouverez les coordonnées de votre partenaire dans votre compte Autodesk Account. Sélectionnez le produit dans votre liste d’abonnements pour obtenir les coordonnées de votre partenaire.

Comment renouveler mon abonnement si je l’ai acheté auprès d’un ingénieur commercial Autodesk ?

La plupart des abonnements achetés par l’intermédiaire d’un ingénieur commercial Autodesk seront configurés en renouvellement automatique et sont éligibles aux options de renouvellement décrites sur la page dédiée au renouvellement automatique. Accédez à Abonnement et contrats dans votre compte Autodesk Account pour voir vos options de renouvellement.

Comment puis-je connaître ma date d’expiration/de renouvellement ?

Vous trouverez la date de renouvellement ou d’expiration de votre abonnement dans votre e-mail de confirmation de commande et dans votre compte Autodesk Account. Si le renouvellement automatique est désactivé, la date d’expiration sera basée sur le fuseau horaire dans lequel l’abonnement a été acheté. Si le renouvellement automatique est activé, la date de renouvellement correspond au jour suivant la date d’expiration. Exemple : vous souscrivez un abonnement annuel le 10/06/2024. Si le renouvellement automatique est désactivé, votre abonnement expirera le 09/06/2025 à 23 h 59 min 59 s CET. Si le renouvellement automatique est activé, votre abonnement sera renouvelé le 10/06/2025 à 00 h 00 min 00 s CET.

Quelles modifications puis-je apporter à mes abonnements avant ou lors du renouvellement ?

Vous pouvez modifier le nombre de poste, la durée ou le produit en fonction de votre admissibilité. La modification des postes et de la durée peut être effectuée dans votre compte Autodesk Account. Les ajouts de postes sont immédiats, les suppressions de postes et les modifications de la durée prennent effet lors du renouvellement. Les modifications apportées aux produits lors du renouvellement peuvent être effectuées via un devis auprès de votre partenaire Autodesk ou du service commercial Autodesk.

