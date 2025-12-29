Le renouvellement manuel par paiement en ligne est généralement disponible jusqu’à 90 jours avant la date de renouvellement et peut s’étendre jusqu’à 45 jours après la date de renouvellement/d’expiration, en fonction de l’éligibilité et des conditions applicables. Cette option vous permet de mieux contrôler le moment de votre paiement, mais ne modifie pas votre date de renouvellement.

Les options de renouvellement sont indiquées dans votre compte Autodesk Account et vous recevez également un e-mail avant la date de renouvellement.

Certains modes de paiement comme Konbini et les virements par distributeur de billets nécessitent un renouvellement manuel de votre abonnement.

Suivez les instructions fournies dans votre e-mail de renouvellement.

Renouvellement manuel d’un abonnement individuel

Pour renouveler manuellement un seul abonnement par le biais d'un paiement sur votre compte, procédez comme suit :

Connectez-vous à votre compte Autodesk Account et accédez à Facturation et commandes > Abonnements et contrats. Dans la liste des abonnements, sélectionnez un produit et sélectionnez Renouveler. Si l’option de renouvellement anticipé est disponible, choisissez Renouveler et payer l’abonnement. Le renouvellement est ajouté à un panier qui vous permet de consulter les tarifs et de finaliser l’achat.

La date de renouvellement de votre abonnement reste inchangée.

Renouvellement manuel de plusieurs abonnements

Vous pouvez renouveler manuellement jusqu’à 100 abonnements éligibles en effectuant le paiement en ligne.

Pour renouveler manuellement plusieurs abonnements :

Connectez-vous à votre compte Autodesk Account et accédez à Facturation et commandes > Abonnements et contrats. Sélectionnez le menu Actions par lot et cliquez sur le bouton Renouveler. Les abonnements éligibles au renouvellement seront regroupés par NSC (numéro client), devise et méthode d’achat. Sélectionnez les abonnements à renouveler et terminez la transaction.

Vous recevrez un e-mail de confirmation de commande par transaction. Vos dates de renouvellement restent inchangées.