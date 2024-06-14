產品是專為客戶提供益處而製造的項目。您的服務也可視為是您的產品。現在，許多「智慧型」產品將實體物品與連接網際網路的數位服務相結合，為客戶提供超越實體項目自身價值的長期價值。
無論是設計複雜的設備、元件、工業產品、消費性產品還是特製產品，都需要採用成熟的設計工程方法。Autodesk 產品設計軟體可以協助您在創新與客戶需求之間取得平衡，同時也能在最短時間內將更多優質產品推向市場。
瞭解業界領導者如何運用 Autodesk 開發敏捷措施，進一步探索強大的見解、更快速把握機會，並交付客戶喜愛的產品。
提升設計效率，確保設計與製造流程環環相扣，將概念轉化成為客戶帶來利潤的優質產品。
快速回應資料見解和利害關係人回饋，將設計概念原型快速轉化為理想產品。
將同仁和客戶的見解與整合式資料管理相互結合，協助您快速準確地追蹤變更。
培養創新能力、設計智慧型產品、增加服務內容，同時省下滿足實體原型需求所需的時間。
將所有幾何標註與公差 (GD&T) 符號和資料、材料、工程規劃等直接納入 3D 模型中，既可以加快上市速度，又能確保品質。
自動執行重複工作，讓您的設計和工程團隊得以自由發揮，專注於創新突破性產品，同時盡可能減少錯誤。更能擴大自動化範圍，加速下游開發流程。
使用各種模擬工具，盡可能減少物理原型數量，並在製作前測試各種構想。發掘強大的資料型見解，協助您找出設計與製造更出色產品的最佳方式。
為簡單和複雜的幾何形狀解鎖強大的自動化 CAM 工作流程和 CNC 刀具路徑，全面支援 2 軸和 3 軸、3+2、4 軸和 5 軸銑削，以及增材、減材和混合製造。
利用強大的工具將人員、流程和資料全部綁定至可供審核及控制的單一安全資料模型，進一步提高開發敏捷性、減少非增值流程，同時提升產品品質。
消彌設計與製造之間的差距。在設計階段納入製造流程、材料和限制因素，讓您的團隊可以減少錯誤、縮短生產時間、降低成本，進而加速整體上市速度。
在產生大量費用之前，盡可能廣泛地研究各種設計方案。然後透過組織內外的開放溝通管道，輕鬆快速地將您理想的創意設計傳達給製造商。
善用靈活的開發工作流程，促進團隊的協同合作，同時收集真實客戶的意見反應。此外，還能構思、設計、製造及交付更智慧、更精美的產品，讓您始終保持競爭優勢。
生命週期深入解析報告
在如今競爭激烈的產品市場中，越來越多的同業正在借鏡軟體世界的經驗，採用靈活的開發流程。瞭解產品製造商如何尋找新方式來為客戶提供更高價值。
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向 Autodesk 專家學習產品設計和工程秘訣、技巧和最佳實踐。查看我們豐富的線上研討會資源庫，瞭解如何建立新的產品創新流程、讓您的優秀設計更上一層樓，並為產業的未來發展做好準備。
Autodesk 報告
世界領先的消費性電子產品公司，正在透過新的設計方法來應對永續發展挑戰。探索他們關注永續發展的原因、面臨的挑戰及採取的有效措施。
歡迎洽詢銷售代表，瞭解如何利用更敏捷的 Autodesk 產品設計解決方案來有效設計下一組產品線。
產品是專為客戶提供益處而製造的項目。您的服務也可視為是您的產品。現在，許多「智慧型」產品將實體物品與連接網際網路的數位服務相結合，為客戶提供超越實體項目自身價值的長期價值。
產品設計是一套構思、建立及反覆執行解決方案的流程，而這些解決方案可以為工業機器、汽車製造等業務領域的客戶處理難題，或是直接為消費性產品等產業的公眾解決問題。
產品設計流程的第一步是投入研究，以瞭解市場和客戶需求。設計師利用知識、同理心和創造力將解決方案概念化。
在此期間，將建立手繪草圖、原型、技術圖面和 3D 模型，以便傳達及審核建議的產品設計解決方案、協調利害關係人之間的設計流程，再進一步以原型製作與實際的客戶一起測試及驗證理念設計。
而最終將輸出產品需求文件、規格、技術圖面和視覺成品。產品設計師往往會與設計工程師協同合作，共同開發可供製造的概念設計。
產品設計職位包括：設計經理、工業設計師、產品設計師、UI/UX 設計師、圖形設計師、動畫設計師、設計工程師、技術設計師、設計製圖師、CAD 設計師和 CAD 作業員。
產品設計師運用研究、創造力和同理心來瞭解客戶的問題，然後提出滿足客戶需求的產品。
而概念設計除了必須滿足客戶需求，還要產生利潤。產品設計師會與行銷及業務策略團隊合作，攜手決定開發的產品概念。產品設計師會與工程團隊共同研究成功的概念，以便充分開發設計，並與行銷團隊一起推出產品。
利用圖像和原型，與行銷、工程、製造、分銷等各領域的利害關係人共用概念設計。設計師可以使用 3D CAD 模型來建立概念化的設計。而在產品開發過程中，工程團隊往往也會重複使用這些模型。
產品設計是一個高度協同合作的流程，涉及了業務策略與行銷、工程和製造的多項領域。設計流程更包含了客戶、供應商、銷售人員、製造專家和專案經理提供的回饋。
如要成功推行產品研發業務，產品設計流程至關重要。業務目標是提供滿足客戶需求、能夠產生利潤的產品。而產品研發應將預算、設計能力和上市時間等限制因素納入考量。
產品設計流程是由多方共同協作而成，需要業務策略、市場調查和使用者體驗 (UX) 設計專家的共同參與。一旦企業就想要為客戶解決的問題達成一致，產品設計師就會與 UX 設計師、概念藝術家、圖形設計師及原型製作專家合作開發概念。
概念設計階段是一套循環式流程，涉及多輪原型製作 (英文)、評估和審閱，直到最終定義出預期能滿足客戶要求、賺取利潤、在市場上脫穎而出的產品概念。而最終將輸出產品需求文件、規格、技術圖面和視覺成品 (英文)。
在企業同意推動概念後，產品設計師就會監督工程團隊的設計研發。工程師則會縱觀考慮製造技術、供應商，以及分銷、使用和停工的實際情況。
產品設計團隊也會與行銷及分銷部門合作，共同設計產品包裝和廣告，全力推動產品上市。
產品設計軟體可以為設計師提供協助，不僅能自動執行工作、追蹤流程，還能推動設計師與專案管理、採購、製造、客戶等利害關係人之間的協同合作。
產品設計師使用軟體來建立 2D 概念草圖 (英文)、建立視覺效果和原型製作的 3D 模型和簡報，以及管理設計資料、工作和通訊。產品設計還可以使用生成設計 (英文) AI 軟體來激發創意，或是產生解決設計問題的多種解決方案。
延展實境 (XR) (英文) 的應用範圍越來越廣泛，利害關係人無需實體原型，即可建立概念的視覺設計，作業流程既省時又省錢。
利害關係人可以利用 3D CAD 模型和硬體裝置 (例如行動裝置或專用的 VR 頭戴式耳機)，在真實世界環境中檢視數位模型，進一步評估設計的可行性。
這項技術有助於輕鬆顯示多種設計規劃，包括尺寸、材料或顏色的變化。在設計審閱期間，利害關係人可以直接即時地體驗概念設計變更的效果。
電腦輔助設計 (CAD) 軟體是產品設計廣泛應用的技術工具，能有效建立、修改及分析產品的虛擬模型。
以下是 CAD 系統在產品設計中的一些使用方式：
整體而言，CAD 系統在產品設計中發揮著至關重要的作用，不但能提高生產力、探索設計、改善溝通，還能推動從概念到生產的轉換流程。
在產品設計流程中，CAD (電腦輔助設計) 是非常有價值的工具。CAD 可以協助設計師快速反覆執行多個概念。生成設計甚至可以提出多種設計解決方案，讓設計師從中選取概念來進一步探索。
設計師可以使用數位 3D CAD 建模，探索美學和實用性、收集意見反應，同時減少實體原型的需求，進一步緩解實體原型既耗時又昂貴的問題。
此外，CAD 還可以自動建立最終交付成果的流程，例如電腦產生的影像 (CGI) 和技術圖面。
在 CAD 軟體 (英文) 的輔助下，設計師可以騰出時間專注於解決問題和接收回饋，進而縮短設計週期時間並提高生產力，同時保持設計流程的品質。
CAD (電腦輔助設計) 對產品設計的重要性包含了下列原因：
整體而言，CAD 在產品設計中發揮著至關重要的作用，不僅能推動效率、準確度、視覺化成效、溝通和協同合作，更有助於設計師將構想轉化為成品、探索設計的可能性，進一步創造出高品質的產品。
Autodesk 提供多種產品設計軟體選項，每一種軟體都有自己獨特的優勢和功能。如要選擇最佳的 Autodesk 產品設計軟體，需要納入多方因素的考量，包括專案的特定要求和設計師個人的偏好。以下是一些用於產品設計的常用 Autodesk 軟體方案：
如要選擇最合適的 Autodesk 軟體，務必將設計師和組織的需求和偏好，以及產品和生產鏈的複雜程度納入考量。請審慎評估每項軟體選項的特性、功能和相容性，以便挑選最合適的軟體產品。