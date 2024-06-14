產品設計是一套構思、建立及反覆執行解決方案的流程，而這些解決方案可以為工業機器、汽車製造等業務領域的客戶處理難題，或是直接為消費性產品等產業的公眾解決問題。

產品設計流程的第一步是投入研究，以瞭解市場和客戶需求。設計師利用知識、同理心和創造力將解決方案概念化。

在此期間，將建立手繪草圖、原型、技術圖面和 3D 模型，以便傳達及審核建議的產品設計解決方案、協調利害關係人之間的設計流程，再進一步以原型製作與實際的客戶一起測試及驗證理念設計。

而最終將輸出產品需求文件、規格、技術圖面和視覺成品。產品設計師往往會與設計工程師協同合作，共同開發可供製造的概念設計。

產品設計職位包括：設計經理、工業設計師、產品設計師、UI/UX 設計師、圖形設計師、動畫設計師、設計工程師、技術設計師、設計製圖師、CAD 設計師和 CAD 作業員。