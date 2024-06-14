產品設計軟體

在最短時間推動產品線創新

使用 Autodesk 的產品設計軟體加快發展速度，維持領先的競爭優勢。

設計師坐在辦公桌旁，桌上懸浮著產品原型插圖

探究客戶見解、創下競爭優勢

無論是設計複雜的設備、元件、工業產品、消費性產品還是特製產品，都需要採用成熟的設計工程方法。Autodesk 產品設計軟體可以協助您在創新與客戶需求之間取得平衡，同時也能在最短時間內將更多優質產品推向市場。

瞭解業界領導者如何運用 Autodesk 開發敏捷措施，進一步探索強大的見解、更快速把握機會，並交付客戶喜愛的產品。

利用產品設計軟體推動業務轉型

提升品質

提升設計效率，確保設計與製造流程環環相扣，將概念轉化成為客戶帶來利潤的優質產品。

行動敏捷

快速回應資料見解和利害關係人回饋，將設計概念原型快速轉化為理想產品。

提高吸引力

將同仁和客戶的見解與整合式資料管理相互結合，協助您快速準確地追蹤變更。

快速創新

培養創新能力、設計智慧型產品、增加服務內容，同時省下滿足實體原型需求所需的時間。

頂尖製造商如何利用產品設計軟體來推動成長

使用 CAD 進行產品設計，推動突破性創新

以模型為基礎的定義 (MBD)

將所有幾何標註與公差 (GD&T) 符號和資料、材料、工程規劃等直接納入 3D 模型中，既可以加快上市速度，又能確保品質。

探索 MBD (英文)

設計自動化

自動執行重複工作，讓您的設計和工程團隊得以自由發揮，專注於創新突破性產品，同時盡可能減少錯誤。更能擴大自動化範圍，加速下游開發流程。

探索設計自動化 (英文)

模擬工具

使用各種模擬工具，盡可能減少物理原型數量，並在製作前測試各種構想。發掘強大的資料型見解，協助您找出設計與製造更出色產品的最佳方式。

探索模擬工具

製造文件

在單一軟體環境中自動產生產品文件和材料表 (BOM)、嵌套、CAM 刀具路徑等製造資料，加快下游流程並縮短上市時間。

製造流程自動化

為簡單和複雜的幾何形狀解鎖強大的自動化 CAM 工作流程和 CNC 刀具路徑，全面支援 2 軸和 3 軸、3+2、4 軸和 5 軸銑削，以及增材、減材和混合製造。

探索 CAM (英文)

產品生命週期管理 (PLM)

利用強大的工具將人員、流程和資料全部綁定至可供審核及控制的單一安全資料模型，進一步提高開發敏捷性、減少非增值流程，同時提升產品品質。

探索 PLM

為製造而設計 (DFM)

消彌設計與製造之間的差距。在設計階段納入製造流程、材料和限制因素，讓您的團隊可以減少錯誤、縮短生產時間、降低成本，進而加速整體上市速度。

探索 DFM (英文)

原型製作

在產生大量費用之前，盡可能廣泛地研究各種設計方案。然後透過組織內外的開放溝通管道，輕鬆快速地將您理想的創意設計傳達給製造商。

探索原型製作 (英文)

消費性產品設計

善用靈活的開發工作流程，促進團隊的協同合作，同時收集真實客戶的意見反應。此外，還能構思、設計、製造及交付更智慧、更精美的產品，讓您始終保持競爭優勢。

探索消費性產品設計 (英文)

產品設計軟體

Product Design & Manufacturing Collection

取得 Inventor + AutoCAD + Fusion 360 及其他更多軟體 — 用於產品開發和製造規劃的專業級工具。

產品詳細資料
Inventor

機械設計與 3D CAD 軟體

產品詳細資料
Autodesk Fusion

用於產品設計的雲端式 3D CAD/CAM/CAE 軟體

產品詳細資料
Vault

產品資料管理軟體 — 提供 Vault Basic、Vault Professional、Vault Office 等產品

產品詳細資料

掌握最新的產品設計最佳實踐

生命週期深入解析報告的 3D 彩現

生命週期深入解析報告 

靈活發揮研發能力，創下更高價值

在如今競爭激烈的產品市場中，越來越多的同業正在借鏡軟體世界的經驗，採用靈活的開發流程。瞭解產品製造商如何尋找新方式來為客戶提供更高價值。

閱讀報告 (英文)
Autodesk 設計和工程線上研討會的 3D 彩現

線上研討會

觀看設計和工程線上研討會

向 Autodesk 專家學習產品設計和工程秘訣、技巧和最佳實踐。查看我們豐富的線上研討會資源庫，瞭解如何建立新的產品創新流程、讓您的優秀設計更上一層樓，並為產業的未來發展做好準備。

檢視線上研討會 (英文)
Autodesk 報告的 3D 彩現

Autodesk 報告 

探索消費性電子產品的最新趨勢

世界領先的消費性電子產品公司，正在透過新的設計方法來應對永續發展挑戰。探索他們關注永續發展的原因、面臨的挑戰及採取的有效措施。

閱讀報告 (英文)

運用 Autodesk 加速產品開發進展

歡迎洽詢銷售代表，瞭解如何利用更敏捷的 Autodesk 產品設計解決方案來有效設計下一組產品線。

產品設計軟體的常見問題 (FAQ)

什麼是產品？

產品是專為客戶提供益處而製造的項目。您的服務也可視為是您的產品。現在，許多「智慧型」產品將實體物品與連接網際網路的數位服務相結合，為客戶提供超越實體項目自身價值的長期價值。

什麼是產品設計？

產品設計是一套構思、建立及反覆執行解決方案的流程，而這些解決方案可以為工業機器、汽車製造等業務領域的客戶處理難題，或是直接為消費性產品等產業的公眾解決問題。

 

產品設計流程的第一步是投入研究，以瞭解市場和客戶需求。設計師利用知識、同理心和創造力將解決方案概念化。

 

在此期間，將建立手繪草圖、原型、技術圖面和 3D 模型，以便傳達及審核建議的產品設計解決方案、協調利害關係人之間的設計流程，再進一步以原型製作與實際的客戶一起測試及驗證理念設計。

 

而最終將輸出產品需求文件、規格、技術圖面和視覺成品。產品設計師往往會與設計工程師協同合作，共同開發可供製造的概念設計。

 

產品設計職位包括：設計經理、工業設計師、產品設計師、UI/UX 設計師、圖形設計師、動畫設計師、設計工程師、技術設計師、設計製圖師、CAD 設計師和 CAD 作業員。

產品設計師的工作是什麼？

產品設計師運用研究、創造力和同理心來瞭解客戶的問題，然後提出滿足客戶需求的產品。

 

而概念設計除了必須滿足客戶需求，還要產生利潤。產品設計師會與行銷及業務策略團隊合作，攜手決定開發的產品概念。產品設計師會與工程團隊共同研究成功的概念，以便充分開發設計，並與行銷團隊一起推出產品。

 

利用圖像和原型，與行銷、工程、製造、分銷等各領域的利害關係人共用概念設計。設計師可以使用 3D CAD 模型來建立概念化的設計。而在產品開發過程中，工程團隊往往也會重複使用這些模型。

 

產品設計是一個高度協同合作的流程，涉及了業務策略與行銷、工程和製造的多項領域。設計流程更包含了客戶、供應商、銷售人員、製造專家和專案經理提供的回饋。

產品設計流程是什麼？

如要成功推行產品研發業務，產品設計流程至關重要。業務目標是提供滿足客戶需求、能夠產生利潤的產品。而產品研發應將預算、設計能力和上市時間等限制因素納入考量。

 

產品設計流程是由多方共同協作而成，需要業務策略、市場調查和使用者體驗 (UX) 設計專家的共同參與。一旦企業就想要為客戶解決的問題達成一致，產品設計師就會與 UX 設計師、概念藝術家、圖形設計師及原型製作專家合作開發概念。

 

概念設計階段是一套循環式流程，涉及多輪原型製作 (英文)、評估和審閱，直到最終定義出預期能滿足客戶要求、賺取利潤、在市場上脫穎而出的產品概念。而最終將輸出產品需求文件、規格、技術圖面和視覺成品 (英文)。

 

在企業同意推動概念後，產品設計師就會監督工程團隊的設計研發。工程師則會縱觀考慮製造技術、供應商，以及分銷、使用和停工的實際情況。

 

產品設計團隊也會與行銷及分銷部門合作，共同設計產品包裝和廣告，全力推動產品上市。

產品設計軟體的用途是什麼？

產品設計軟體可以為設計師提供協助，不僅能自動執行工作、追蹤流程，還能推動設計師與專案管理、採購、製造、客戶等利害關係人之間的協同合作。

 

產品設計師使用軟體來建立 2D 概念草圖 (英文)、建立視覺效果和原型製作的 3D 模型和簡報，以及管理設計資料、工作和通訊。產品設計還可以使用生成設計 (英文) AI 軟體來激發創意，或是產生解決設計問題的多種解決方案。

 

延展實境 (XR) (英文) 的應用範圍越來越廣泛，利害關係人無需實體原型，即可建立概念的視覺設計，作業流程既省時又省錢。

 

利害關係人可以利用 3D CAD 模型和硬體裝置 (例如行動裝置或專用的 VR 頭戴式耳機)，在真實世界環境中檢視數位模型，進一步評估設計的可行性。

 

這項技術有助於輕鬆顯示多種設計規劃，包括尺寸、材料或顏色的變化。在設計審閱期間，利害關係人可以直接即時地體驗概念設計變更的效果。

產品設計師會使用哪些 CAD 程式？

產品設計的電腦輔助設計軟體包括：

  • 2D 電腦輔助設計 (英文)，可以快速構思和建立技術圖面
  • 3D 電腦輔助設計 (英文)，可以搭配增材和/或減材 CAM (電腦輔助製造) 進行概念建模和快速原型製作。
  • 視覺化軟體 (英文)，用於建立設計的電腦合成影像 (CGI) 或數位彩現，有效向利害關係人傳達設計。彩現能以擬真的靜態影像或動畫形式，展示設計的運作方式。
  • 生成設計 (英文)，使用演算法和運算能力，根據指定的約束和目標，探索並產生多個設計選項。
  • 虛擬實境 (VR) (英文) 或增強實境 (AR) (英文) 軟體和硬體，讓使用者直接與 CGI 互動，以協助視覺化設計。

 

如何使用 CAD 系統進行產品設計？

電腦輔助設計 (CAD) 軟體是產品設計廣泛應用的技術工具，能有效建立、修改及分析產品的虛擬模型。

 

以下是 CAD 系統在產品設計中的一些使用方式：

  1. 建立 2D 和 3D 模型 (英文)：CAD 軟體可協助設計師建立產品的詳細 2D 和 3D 模型，並且從不同角度建立視覺化的模型效果，讓設計師可以評估設計的美學、功能性以及可行性。
  2. 修改及反覆執行設計：CAD 系統可以協助您輕鬆修改和反覆執行設計。設計師可以快速變更虛擬模型、測試不同的變化，以及評估修改對整體產品的影響，但無需花時間製作多個實體原型。
  3. 視覺化和模擬CAD 軟體提供產品的擬真視覺化和模擬。這有助於設計師和利害關係人視覺化最終產品、識別潛在問題，並做出有關設計改進的明智決策。
  4. 協同合作和溝通：CAD 系統能讓設計師與團隊成員、工程師及客戶協同合作，並以電子形式與設計師分享即時回饋、意見和建議等資訊，有助於改善溝通並簡化設計流程。
  5. 設計分析和最佳化CAD 軟體隨附了分析及最佳化設計的工具。工程師可以執行應力分析、模擬運動、執行熱分析，以及評估其他效能因素，有助於辨識潛在的設計缺陷並最佳化產品，進一步推動更出色的效能及可靠性。
  6. 文件和製造 (英文)：CAD 系統可以產生製造必備的技術圖面、規格和文件，同時確保內容精確詳細。製造商可以利用這些圖面來準確、高效地生產產品。

整體而言，CAD 系統在產品設計中發揮著至關重要的作用，不但能提高生產力、探索設計、改善溝通，還能推動從概念到生產的轉換流程。

在產品設計中使用 CAD 有哪些優勢？

在產品設計流程中，CAD (電腦輔助設計) 是非常有價值的工具。CAD 可以協助設計師快速反覆執行多個概念。生成設計甚至可以提出多種設計解決方案，讓設計師從中選取概念來進一步探索。

 

設計師可以使用數位 3D CAD 建模，探索美學和實用性、收集意見反應，同時減少實體原型的需求，進一步緩解實體原型既耗時又昂貴的問題。

 

此外，CAD 還可以自動建立最終交付成果的流程，例如電腦產生的影像 (CGI) 和技術圖面。

 

CAD 軟體 (英文) 的輔助下，設計師可以騰出時間專注於解決問題和接收回饋，進而縮短設計週期時間並提高生產力，同時保持設計流程的品質。

為什麼 CAD 對產品設計流程如此重要？

CAD (電腦輔助設計) 對產品設計的重要性包含了下列原因：

  • 效率和速度 (英文)：相較於傳統的手動製圖方法，CAD 軟體可以讓設計師更快速、更高效地建立、修改及反覆執行設計。設計師可以輕鬆進行變更、探索不同的設計選項，並測試設計構想，進而在設計流程中節省大量時間和精力。
  • 準確度和精密度：CAD 系統能協助設計師建立高度準確和精密的設計。軟體提供了精確測量、對齊和限制幾何圖形的工具，確保設計符合所需的規格和公差。
  • 視覺化和溝通 (英文)：CAD 軟體提供產品設計的擬真視覺化效果，讓設計師和利害關係人可以先將最終產品視覺化，然後再進行製造，有助於促進溝通及掌握設計意圖，進一步緩解解讀有誤或發生錯誤的機率。
  • 設計探索和反覆執行：CAD 系統可以讓設計師快速建立和測試多個不同設計，深入探索設計。設計師可以輕鬆修改參數、評估不同的選項，以及比較不同設計的效能和美學。此反覆執行流程則有助於強化設計完整度、找到最佳解決方案。
  • 模擬和分析CAD 軟體通常包含模擬和分析工具，可讓設計師評估產品設計的效能和應用指標。工程師可以執行應力分析、運動模擬、熱分析和其他測試，辨別潛在的問題並最佳化設計，進而創造更優質的效能和可靠性。
  • 文件和製造：CAD 系統可以產生製造必備的技術圖面、規格和文件，同時維護內容的精確與詳細度。您可以輕鬆與製造商共用相關圖面，確保製造商高效生產精確的產品。
  • 協同合作和版本控制：CAD 軟體可協助設計師與團隊成員、工程師及客戶協同合作，並以電子形式與設計師分享即時回饋、意見和建議等資訊。CAD 系統還提供版本控制，能夠確保有效追蹤及管理設計變更。

整體而言，CAD 在產品設計中發揮著至關重要的作用，不僅能推動效率、準確度、視覺化成效、溝通和協同合作，更有助於設計師將構想轉化為成品、探索設計的可能性，進一步創造出高品質的產品。

哪些 Autodesk 軟體最適合產品設計？

Autodesk 提供多種產品設計軟體選項，每一種軟體都有自己獨特的優勢和功能。如要選擇最佳的 Autodesk 產品設計軟體，需要納入多方因素的考量，包括專案的特定要求和設計師個人的偏好。以下是一些用於產品設計的常用 Autodesk 軟體方案：

  • Autodesk InventorInventor 是一款功能強大的 3D CAD 軟體產品，專為機械設計、模擬和文件製作而打造。它提供一組完備的工具，可用於建立和編輯 3D 模型、執行模擬，以及產生技術圖面。Inventor 具有高度彈性的規劃能力，可以滿足您的企業標準，而 Autodesk Vault (英文) 則能夠有效推動企業上下的協同合作。
  • Autodesk Fusion 360 (英文)：Fusion 360 是一款雲端型 3D CAD、CAM 和 CAE 軟體，可以提供全面的產品設計措施。不但將設計、工程和製造功能全部整合在單一平台中，更提供了參數式建模、模擬、彩現、協同合作工具，以及整合式 3D 列印和 CAM 功能。
  • Autodesk AutoCAD：AutoCAD 是業界廣泛使用的 CAD 軟體產品，提供一系列 2D 製圖和 3D 建模的工具。AutoCAD 可用於 2D 配置、2D 概念設計的快速反覆執行，還能設為 CAD 與 CAM 或 CAD 與圖形設計軟體之間的介面。
  • Autodesk Alias (英文)：Alias 是工業設計和曲面建模的專用軟體，通常應用於汽車和消費性產品設計等產業。Alias 提供一流的工具集，可用於建立複雜的有機造型和曲面，更具備了視覺化和彩現功能。
  • Autodesk 產品設計與製造軟體集：這款軟體集包含了 Autodesk Inventor、AutoCAD、Fusion 360、Vault、ReCap 和 Navisworks 等眾多軟體產品，其中包含適用於 Inventor 的附加元件 (例如 Inventor 公差分析、Inventor CAM 和 Inventor Nastran)，提供了一整套完備的產品設計、模擬、視覺化和製造工具。此款軟體集非常適合需要全方位功能的設計和工程團隊。

如要選擇最合適的 Autodesk 軟體，務必將設計師和組織的需求和偏好，以及產品和生產鏈的複雜程度納入考量。請審慎評估每項軟體選項的特性、功能和相容性，以便挑選最合適的軟體產品。

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