娛樂內容創作工具，包括 3ds Max 和 Maya
從 AI 到自動化，再到資料驅動型見解，如今的製造工具和流程比以往任何時候都更加強大。在數位轉型的影響下，組織逐漸採用數位工廠，在工廠生命週期的每個階段將團隊連接在一起。您不再採用孤立的工作流程，而是能實現高效的協作合作。您的部門之間不再遺失資料，而是會產生更優、更深刻的見解。
您可以運用 Autodesk 數位工廠解決方案，將工廠設計直接轉化為製造成果。您可以讓建築師與生產和製造工程師共同創造，並協助建築與不斷發展的生產線保持一致，提高製造彈性。。
使用 Autodesk 數位工廠解決方案，更快、更高效地將您的計畫付諸實踐。與您的生產工程師、建築師、建築工程師及承包商共用相同的建築資訊模型 (BIM) 資料，加快施工與生產區域的設計速度。
工廠的大部分生命週期成本發生在運作期間，但關鍵資訊往往歸檔在容器中。Autodesk 數位工廠解決方案可在雲端擷取並連接您的資料，以記錄、追蹤及管理每個步驟的運作。
使用強大的 2D 與 3D CAD 工作流程，協助您在正確實施計畫的同時改善工廠設計，在製造流程開發期間達到更高的效率、生產量及品質。
在專門構建的工具和工作流程協助下，更高效地將優異的創意推向市場，增加產品開發敏捷性，提升創新能力並拓展產品供應。
透過由建築與基礎設施客戶所使用的相同互連 BIM 生態系統，改進協同合作，減少代價高昂的錯誤，並讓客戶在更多專案中指定您的產品。
透過對各種場景進行建模與模擬，視覺化生產流程並找出瓶頸，使用結果來細化和改善工廠設計，提高製造生產量。
運用專為所有製造與生產層級設計的進階數位規劃工具，提升資源規劃效率、改善製造彈性並提高生產量。
利用持續的即時資料以及真實資產的視覺展示，作出更明智的決策、改進客戶服務並減少等待情形，助力預測及提升效能。
運用單一資料來源、多項 CAD 整合，改善協同合作、提高開發敏捷性、縮短上市時間，並提供供應鏈透明度，讓每個人都保持同步。
為您的工廠調試新機器時，運用強大的安裝程序，減少缺陷與不合格項，改善交付體驗並提高機器效率。
利用單一事實來源，將資料置於整個專案團隊的中心，從建築師與承包商到工程師與設施經理都能輕鬆存取資料，使效率得到提升、改善品質並降低風險。
藉由數位工廠，可實現跨職能的協同合作，建立更高的敏捷性以適應不斷變化的環境，並為公司帶來競爭優勢。瞭解領先組織如何採用數位方案，獲取必要資訊以在整個價值鏈中作出更明智的決策。
— Northvolt BIM 經理 Fredrik Englund
立即與銷售人員交談，瞭解 Autodesk 的整合式數位工廠技術如何為您提供對設施進行更優的設計、建置與運作所需的關鍵資訊。
數位工廠可為參與的每個利益相關者提供對設施進行更好的設計、建置與運作所需的關鍵資訊。
配置與設計工具集、模擬、資料與流程管理以及數位分身等整合式數位工廠技術，為組織提供對設施進行更優設計、建置與運作所需的關鍵資訊。Autodesk 可提供完備而可靠的整合式數位工廠軟體基礎，包括：
整合式工廠建模 (IFM) 可對工廠專案的各個階段進行連接、整理與改進。藉由 IFM，可以融合設施的所有相關資訊，例如機械、電氣與管道 (MEP) 以及生產線中的所有機器。透過集中管理，將移除資料孤島，讓每個團隊都能即時存取資料，使協同合作變得簡單並加快資料驅動型決策的速度。
若要深入瞭解您的組織如何能受益於整合式工廠建模，請聯絡您的客戶團隊。
數位工廠解決方案可以自動執行手動任務、改進生產計畫、即時監控設備效能、實現預測性維護，並為持續流程改進提供可行見解。
數位工廠軟體可簡化多領域專案團隊之間的 2D 與 3D 工作流程。例如，您可以使用 Autodesk Factory Design Utilities 同時建立具有適當詳細等級的 2D 和 3D 模型，而不是在 AutoCAD 和 Inventor 中分別設計工廠。更進階的數位工廠軟體應用方式會利用設備模型、工廠配置、實景擷取資料與建築模型之間的互通性。所有資料與流程都整合在一個數位工廠模型中。在最成熟的狀態下，這樣的模型可用作生產設施的數位分身。
與數位工廠類似，智慧工廠依賴於設備整合。不過，數位工廠主要是指將工廠生命週期內涉及的所有資料與流程整合到一個數位模型中，而智慧工廠主要是指在設備與運算系統之間透過自動化、人工智慧與機器學習而增強的連接。
數位工廠有助於加快工廠設計流程，發現諸如設備與建築特徵之間的衝突等錯誤，改善多領域專案參與者之間的協作，以及建立數位分身以支援工廠運作。
汽車行業在工廠數位化方面引領潮流，但其他行業也有許多範例。工廠擁有者、設備製造商、完整解決方案供應商，甚至 AECO 公司都在採用數位工廠解決方案來推動業務成果。