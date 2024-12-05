從 AI 到自動化，再到資料驅動型見解，如今的製造工具和流程比以往任何時候都更加強大。在數位轉型的影響下，組織逐漸採用數位工廠，在工廠生命週期的每個階段將團隊連接在一起。您不再採用孤立的工作流程，而是能實現高效的協作合作。您的部門之間不再遺失資料，而是會產生更優、更深刻的見解。