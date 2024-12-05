數位工廠

在工廠的整個生命週期內最大限度提高效率

運用 Autodesk 在整個工廠價值鏈中實現更多創新、達成順暢的利益相關者協作，以及制定資料驅動型決策。

數位工廠：製造業的互連願景

從 AI 到自動化，再到資料驅動型見解，如今的製造工具和流程比以往任何時候都更加強大。在數位轉型的影響下，組織逐漸採用數位工廠，在工廠生命週期的每個階段將團隊連接在一起。您不再採用孤立的工作流程，而是能實現高效的協作合作。您的部門之間不再遺失資料，而是會產生更優、更深刻的見解。

在工廠的整個生命週期內釋放價值
兩位工程師正在查看數位工廠模型

從一開始就具有彈性

您可以運用 Autodesk 數位工廠解決方案，將工廠設計直接轉化為製造成果。您可以讓建築師與生產和製造工程師共同創造，並協助建築與不斷發展的生產線保持一致，提高製造彈性。。

兩位生產工程師走進工廠，正在查看機器人與生產系統

快速敏捷地啟動並執行

使用 Autodesk 數位工廠解決方案，更快、更高效地將您的計畫付諸實踐。與您的生產工程師、建築師、建築工程師及承包商共用相同的建築資訊模型 (BIM) 資料，加快施工與生產區域的設計速度。

數位工廠中的生產系統與 CNC 機器

整個生命週期的成本更低

工廠的大部分生命週期成本發生在運作期間，但關鍵資訊往往歸檔在容器中。Autodesk 數位工廠解決方案可在雲端擷取並連接您的資料，以記錄、追蹤及管理每個步驟的運作。

用於改善工廠設計的數位工廠解決方案

工廠設計

使用強大的 2D 與 3D CAD 工作流程，協助您在正確實施計畫的同時改善工廠設計，在製造流程開發期間達到更高的效率、生產量及品質。

探索工廠設計

機器設計

在專門構建的工具和工作流程協助下，更高效地將優異的創意推向市場，增加產品開發敏捷性，提升創新能力並拓展產品供應。

探索機器設計

適用於製造商的 BIM 協同合作

透過由建築與基礎設施客戶所使用的相同互連 BIM 生態系統，改進協同合作，減少代價高昂的錯誤，並讓客戶在更多專案中指定您的產品。

探索 BIM (英文)

用於提高生產量的數位工廠解決方案

工廠模擬

透過對各種場景進行建模與模擬，視覺化生產流程並找出瓶頸，使用結果來細化和改善工廠設計，提高製造生產量。

探索模擬 (英文)

製造生產管理

運用專為所有製造與生產層級設計的進階數位規劃工具，提升資源規劃效率、改善製造彈性並提高生產量。

探索生產管理 (英文)

數位分身

利用持續的即時資料以及真實資產的視覺展示，作出更明智的決策、改進客戶服務並減少等待情形，助力預測及提升效能。

探索數位分身 (英文)

用於縮短上市時間的數位工廠解決方案

產品生命週期管理 (PLM)

運用單一資料來源、多項 CAD 整合，改善協同合作、提高開發敏捷性、縮短上市時間，並提供供應鏈透明度，讓每個人都保持同步。

探索 PLM

設備安裝

為您的工廠調試新機器時，運用強大的安裝程序，減少缺陷與不合格項，改善交付體驗並提高機器效率。

探索設備安裝 (英文)

共同資料環境 (CDE)

利用單一事實來源，將資料置於整個專案團隊的中心，從建築師與承包商到工程師與設施經理都能輕鬆存取資料，使效率得到提升、改善品質並降低風險。

閱讀文章 (英文)
佩戴防護眼鏡的生產工程師

為什麼數位工廠將成為製造業的未來趨勢

藉由數位工廠，可實現跨職能的協同合作，建立更高的敏捷性以適應不斷變化的環境，並為公司帶來競爭優勢。瞭解領先組織如何採用數位方案，獲取必要資訊以在整個價值鏈中作出更明智的決策。

數位工廠軟體如何提高效率

透過 Autodesk 實現數位化程度更高的未來

機器人正在工廠生產線上組裝車輛

製造願景 

推動創造力與創新

聆聽 Autodesk 的領導者預測以雲端為基礎的平台、AI 以及高度互連的工作流程將如何為蓬勃發展的未來提供動力。

 

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與眼睛類似的藍色入口的插圖

人工智慧

增強、自動化、分析

瞭解 Autodesk AI 如何協助您提高生產力，並突破設計與製造可能性界限。

探索 AI
從事機器人工作的工程師

FUSION 產業雲端

進入互連新紀元

瞭解 Autodesk 的 Fusion 產業雲端如何加速數位轉型，集中專案資料以增強協同合作、效率和創新。

 

探索雲端 (英文)

利用 Autodesk 充分發揮工廠優勢

立即與銷售人員交談，瞭解 Autodesk 的整合式數位工廠技術如何為您提供對設施進行更優的設計、建置與運作所需的關鍵資訊。

有關數位工廠的常見問題 (FAQ)

什麼是數位工廠？

數位工廠是共用的數位模型，可讓您深入瞭解如何設計、建置與運作設施，如何針對產品與流程變更對設施進行重新規劃，以及如何最大限度提高整體效率與生產力。

數位工廠有哪些優勢？

數位工廠可為參與的每個利益相關者提供對設施進行更好的設計、建置與運作所需的關鍵資訊。

  • 創記錄的專案時間表：面對不斷變化的市場，不會放慢腳步。讓您的工廠快速運作，提高重新規劃的速度，周而復始。
  • 提高協同合作標準：透過跨領域互連的工作流程，將效率、適應性與創新提升到新的水準。
  • 消除代價高昂的錯誤：在安裝開始之前查看建築系統與工業設備，以便發現問題，避免產生浪費與重新作業。

數位工廠解決方案通常包含哪些技術？

配置與設計工具集、模擬、資料與流程管理以及數位分身等整合式數位工廠技術，為組織提供對設施進行更優設計、建置與運作所需的關鍵資訊。Autodesk 可提供完備而可靠的整合式數位工廠軟體基礎，包括：

  • 產品設計與製造軟體集：一組功能強大的應用程式，具有適用於 Inventor 和 AutoCAD 的延伸功能，專為設計複雜產品、設備和系統的工程師而打造，其中包括：
    • Factory Design Utilities：整合式工具，用於規劃、設計與建置高效的 Factory 配置
    • AutoCAD：專用 2D 軟體，用於實現快速的概念化與設計，包括對工廠生產區域的運輸與電力消耗執行的改善
    • Inventor：在 3D 空間中以關聯方式開啟 2D 配置，改善協同合作。 在 3D 空間繼續執行設計流程，並快速產生設備清單
    • Navisworks：將建築、Factory 配置與工廠基礎設施整合到單一資料模型中，以便進行衝突偵測與安裝規劃
    • Vault：產品資料管理軟體，用於管理設計檔案
    • Recap：實景擷取及 3D 掃描軟體與服務
  • Prodsmart：生產管理與生產區域追蹤軟體
  • FlexSim：模擬軟體，用於對既有與擬議的系統執行建模與改進
  • BIM Collaborate Pro：在一個位置整理專案資料並與團隊協同合作
  • Revit：完整的 3D 建模軟體，供建築師、工程師和營造專業人士對建築和基礎設施進行設計
  • Autodesk Construction Cloud：在安全的協作環境中，按時、按預算交付專案

整合式工廠建模是什麼？

整合式工廠建模 (IFM) 可對工廠專案的各個階段進行連接、整理與改進。藉由 IFM，可以融合設施的所有相關資訊，例如機械、電氣與管道 (MEP) 以及生產線中的所有機器。透過集中管理，將移除資料孤島，讓每個團隊都能即時存取資料，使協同合作變得簡單並加快資料驅動型決策的速度。

若要深入瞭解您的組織如何能受益於整合式工廠建模，請聯絡您的客戶團隊。

數位工廠解決方案如何協助提高生產效率？

數位工廠解決方案可以自動執行手動任務、改進生產計畫、即時監控設備效能、實現預測性維護，並為持續流程改進提供可行見解。

數位工廠解決方案是否適用於所有類型的製造行業？

是，數位工廠解決方案可進行自訂，以因應各種製造行業的特定需求，包括汽車、電子、製藥、消費品等。

數位工廠軟體的未來會怎樣？

數位工廠軟體可簡化多領域專案團隊之間的 2D 與 3D 工作流程。例如，您可以使用 Autodesk Factory Design Utilities 同時建立具有適當詳細等級的 2D 和 3D 模型，而不是在 AutoCAD 和 Inventor 中分別設計工廠。更進階的數位工廠軟體應用方式會利用設備模型、工廠配置、實景擷取資料與建築模型之間的互通性。所有資料與流程都整合在一個數位工廠模型中。在最成熟的狀態下，這樣的模型可用作生產設施的數位分身。

什麼是智慧工廠？

與數位工廠類似，智慧工廠依賴於設備整合。不過，數位工廠主要是指將工廠生命週期內涉及的所有資料與流程整合到一個數位模型中，而智慧工廠主要是指在設備與運算系統之間透過自動化、人工智慧與機器學習而增強的連接。

數位工廠的用途是什麼？

數位工廠有助於加快工廠設計流程，發現諸如設備與建築特徵之間的衝突等錯誤，改善多領域專案參與者之間的協作，以及建立數位分身以支援工廠運作。

未來的工廠將如何變化？

汽車行業在工廠數位化方面引領潮流，但其他行業也有許多範例。工廠擁有者、設備製造商、完整解決方案供應商，甚至 AECO 公司都在採用數位工廠解決方案來推動業務成果。

數位工廠的範例有哪些？

汽車行業在工廠數位化方面引領潮流，但其他行業也有許多範例。工廠擁有者、設備製造商、完整解決方案供應商，甚至 AECO 公司都在採用數位工廠軟體來推動業務成果。已採用數位工廠的 Autodesk 客戶包括：

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