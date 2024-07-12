逐區域、逐領域、逐資料孤島，工廠的這些設計方式幾十年如一日，現在仍經常使用此類方式進行設計。但從棕地到綠地，壓力存在於以下方面：客製化量產、事半功倍、數位化。現代工廠規劃方法的重要性日益凸顯。融合建築和生產資訊。輕鬆獲得資訊。



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