工廠設計

向現代化工廠設計邁出下一步

將 2D 和 3D CAD 結合到功能強大的工作流程中，以最佳化 Factory 配置，並在效率、產量和品質等對您最重要的領域取得優勢。

生產經理和製造工程師走在工廠車間，查看工廠模型輪廓

完成數位與實體之間的閉環

逐區域、逐領域、逐資料孤島，工廠的這些設計方式幾十年如一日，現在仍經常使用此類方式進行設計。但從棕地到綠地，壓力存在於以下方面：客製化量產、事半功倍、數位化。現代工廠規劃方法的重要性日益凸顯。融合建築和生產資訊。輕鬆獲得資訊。

瞭解業界領導者如何藉助 Autodesk，逐步邁向現代化，讓工廠實現最佳效益。

讓您的團隊擺脫混亂的工廠規劃

使計畫進展順利

在新建或修整期間，管理各關係人之間流程的複雜性，以便可以透過最佳化的工廠設計實現工廠最佳效益。

達到品質和效率要求

提前模擬生產計劃並分析材料流，最佳化機器可用性和生產線效能，同時提高製造產量。

快速追蹤見解

確保跨領域的關係人可以高效存取及審閱設計，加快做出明智決策並加快上市速度。

發揮資源的最大效用

透過存取可自訂設備資源庫和專為工廠設計打造的專用工具，提高效率並騰出時間完成有價值的工作。

業界領導者如何藉助 Autodesk 改善工廠規劃

推進傳統工作流程的完善，打造最佳化工廠

設備安裝

從工廠規劃師、建築師、生產規劃師、承包商到營運人員，所有人都使用共用數位模型，此模型可維護資料完整性和透明度，從而簡化遞交並加快產品上市速度。

閱讀文章 (英文)

產品資料管理 (PDM)

透過在任何裝置上與任何人交流工廠設計理念，簡化協同合作並加快審閱週期的進度。 將模型和關聯的資料匯總到一個位置，所有關係人均可安全存取。

探索 PDM (英文)

工廠的數位分身

利用設施的數位分身，最佳化工廠設計。視覺化、模擬和發掘重要見解，協助預測營運和利用率，並為未來生產線規劃提供資訊。

探索數位分身 (英文)

工廠模擬

在熟悉的工作流程中發掘新見解。利用熟悉的 2D 工作流程將高效生產線配置概念化，然後系統就會自動將其轉換為詳細的 3D 模型，以協助制定明智的重大設計決策。

探索 Factory 配置和規劃 (英文)

Factory 配置和規劃

在熟悉的工作流程中發掘新見解。利用熟悉的 2D 工作流程將高效生產線配置概念化，然後系統就會自動將其轉換為詳細的 3D 模型，以協助制定明智的重大設計決策。

探索 Factory 配置和規劃 (英文)

實景擷取

將真實世界環境帶入您的工廠設計。透過擷取既有設施的現狀、轉換為點雲，並在 3D 中將工廠設計情景化，以更豐富的見解進行規劃並減少下游問題。

探索實景擷取 (英文)

工廠設計軟體

Factory Design Utilities

概念化、規劃及驗證製造設備

產品詳細資料
AutoCAD

適用於 2D 與 3D CAD 的軟體。固定期限的使用授權包括 AutoCAD、專用工具集和應用程式。

產品詳細資料
Product Design & Manufacturing Collection

取得 Inventor + AutoCAD + Fusion 360 及其他更多軟體 — 用於產品開發和製造規劃的專業級工具。

產品詳細資料
Inventor

機械設計與 3D CAD 軟體

產品詳細資料
ReCap Pro

實景擷取和 3D 掃瞄軟體與服務

產品詳細資料

使工廠規劃始終保持領先的最佳實踐

電腦顯示器顯示輸送帶模型和線上研討會主講人

線上研討會

工廠規劃線上研討會

檢視我們豐富的線上研討會資源庫，向業界專家學習工廠規劃的秘訣、技巧和最佳實踐。

檢視線上研討會 (英文)
標題為「設施配置 CAD 購買指南」的書籍封面

指南

選取合適的工具，提高敏捷性

具備敏捷性與彈性的工廠可以提早實現最佳化流程。深入瞭解為工廠設計選取最佳 CAD 軟體的評估準則。

閱讀指南 (英文)
文章標題為「工廠視角：知情人士對數位轉型的看法」的一張紙

文章

知情人士對工廠轉型的看法

瞭解一位工程專業人士是如何協助公司將流程數位化，從而節省了工廠專案的時間並降低了成本。

閱讀文章 (英文)

藉助 Autodesk，信心十足地邁向現代化

請洽詢 Autodesk 銷售人員，瞭解如何為工廠的長期和重大改進奠定基礎。

關於工廠設計的常見問題 (FAQ)

如何設計 Factory 配置？

Factory 配置設計的第一步是規劃在特定時間內生產料件所需的設備。在規劃期間確定最佳產量和潛在瓶頸。接下來是使用 CAD點雲資料 (英文) 準確呈現設施。最後，將設備投入 Factory 配置。使用 Factory Design Utilities (英文) 中提供的可規劃資產資源庫可以加快完成此步驟。

由誰設計工廠？

工廠設計由生產工程人員 (例如工業工程師) 完成。建築師和承包商應提供建築資料，這有助於為工廠設計提供背景並避免設備安裝期間發生問題。透過將工廠設計製作成可存取的 3D 模型 (英文)，並與建築資料整合，許多下游關係人 (例如設施管理員) 都可以從中獲益。

由誰設計工廠機器？

工業設備製造 (英文) 公司的機械工程師設計投入工廠的機器。

什麼是工廠規劃？

工廠規劃是確定在特定時間內生產料件所需設備的流程。工廠規劃從產品規劃的最早階段開始，同時進行研究、產品定義、市場策略制定和業務案例開發。但是，工廠規劃的大部分工作都在流程開發期間進行，並且應與產品和工廠設計同時進行。

為什麼工廠規劃至關重要？

工廠規劃非常重要，因為儘早規劃 Factory 配置的公司能夠將加班和成本嚴重超支降至最低，以更好地滿足預算限制。透過儘早規劃和獲得智慧財產權，工廠設計的影響可擴展到迫在眉睫的需求之外，還可用於未來專案。

工廠規劃有哪些階段？

工廠規劃階段包括生產規劃、工廠設計和驗證。這些階段的成果為未來專案提供依據，並為工廠整個生命週期打下堅實的基礎。

如何製作工廠平面圖？

工廠規劃通常以生產線流程的 1D 表現法開始，可在 AutoCAD 中使用 Promodel 實現。計算包括機器利用率、設備維護和預估停機時間。透過此簡化視圖，設計師可快速進行變更並產生假設情景，從而實現具有健全輸出之高效 Factory 配置的最佳設計 (英文)。隨後，在工廠設計期間，則偏好使用 AutoCADInventorFactory Design Utilities (英文) 等 2D 和 3D CAD 工具。

透過 Factory 配置可以瞭解哪些內容？

Factory 配置可協助生產工程團隊取得對整個工廠生命週期內做出明智決策至關重要的見解。這些見解包括：

  • 產品在機器之間移動的時間和距離
  • 空間需求
  • 需要多少機器操作員
  • 產品的產量
  • 機器利用率
  • 耗電量
  • 安裝計畫
  • 安裝或生產期間可能發生的衝突

為什麼工廠設計至關重要？

工廠設計非常重要，因為實作 Factory 配置錯綜複雜，且成本高昂。非預期和非計劃的變更可能會對業務產生重大影響。儘早進行準確的規劃和數位工廠設計，可協助降低這些業務風險，並避免未來發生問題。

What is the function for factory layout?

The factory layout is the groundwork of a digital factory. It impacts the entire lifecycle of the factory, including planning, building, and operating. After the factory layout is installed and operating, data from physical equipment can be captured and fed into a digital equipment library for better accuracy on future projects. This data can also be used to inform modifications of the existing project.

What are the four types of factory layout?

The four types of factory layout are: process, product, fixed-position, and cellular.

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