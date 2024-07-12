Factory 配置設計的第一步是規劃在特定時間內生產料件所需的設備。在規劃期間確定最佳產量和潛在瓶頸。接下來是使用 CAD 或點雲資料 (英文) 準確呈現設施。最後，將設備投入 Factory 配置。使用 Factory Design Utilities (英文) 中提供的可規劃資產資源庫可以加快完成此步驟。
逐區域、逐領域、逐資料孤島，工廠的這些設計方式幾十年如一日，現在仍經常使用此類方式進行設計。但從棕地到綠地，壓力存在於以下方面：客製化量產、事半功倍、數位化。現代工廠規劃方法的重要性日益凸顯。融合建築和生產資訊。輕鬆獲得資訊。
瞭解業界領導者如何藉助 Autodesk，逐步邁向現代化，讓工廠實現最佳效益。
在新建或修整期間，管理各關係人之間流程的複雜性，以便可以透過最佳化的工廠設計實現工廠最佳效益。
提前模擬生產計劃並分析材料流，最佳化機器可用性和生產線效能，同時提高製造產量。
確保跨領域的關係人可以高效存取及審閱設計，加快做出明智決策並加快上市速度。
透過存取可自訂設備資源庫和專為工廠設計打造的專用工具，提高效率並騰出時間完成有價值的工作。
從工廠規劃師、建築師、生產規劃師、承包商到營運人員，所有人都使用共用數位模型，此模型可維護資料完整性和透明度，從而簡化遞交並加快產品上市速度。
透過在任何裝置上與任何人交流工廠設計理念，簡化協同合作並加快審閱週期的進度。 將模型和關聯的資料匯總到一個位置，所有關係人均可安全存取。
利用設施的數位分身，最佳化工廠設計。視覺化、模擬和發掘重要見解，協助預測營運和利用率，並為未來生產線規劃提供資訊。
在熟悉的工作流程中發掘新見解。利用熟悉的 2D 工作流程將高效生產線配置概念化，然後系統就會自動將其轉換為詳細的 3D 模型，以協助制定明智的重大設計決策。
在熟悉的工作流程中發掘新見解。利用熟悉的 2D 工作流程將高效生產線配置概念化，然後系統就會自動將其轉換為詳細的 3D 模型，以協助制定明智的重大設計決策。
將真實世界環境帶入您的工廠設計。透過擷取既有設施的現狀、轉換為點雲，並在 3D 中將工廠設計情景化，以更豐富的見解進行規劃並減少下游問題。
請洽詢 Autodesk 銷售人員，瞭解如何為工廠的長期和重大改進奠定基礎。
Factory 配置設計的第一步是規劃在特定時間內生產料件所需的設備。在規劃期間確定最佳產量和潛在瓶頸。接下來是使用 CAD 或點雲資料 (英文) 準確呈現設施。最後，將設備投入 Factory 配置。使用 Factory Design Utilities (英文) 中提供的可規劃資產資源庫可以加快完成此步驟。
工廠設計由生產工程人員 (例如工業工程師) 完成。建築師和承包商應提供建築資料，這有助於為工廠設計提供背景並避免設備安裝期間發生問題。透過將工廠設計製作成可存取的 3D 模型 (英文)，並與建築資料整合，許多下游關係人 (例如設施管理員) 都可以從中獲益。
工廠規劃是確定在特定時間內生產料件所需設備的流程。工廠規劃從產品規劃的最早階段開始，同時進行研究、產品定義、市場策略制定和業務案例開發。但是，工廠規劃的大部分工作都在流程開發期間進行，並且應與產品和工廠設計同時進行。
工廠規劃非常重要，因為儘早規劃 Factory 配置的公司能夠將加班和成本嚴重超支降至最低，以更好地滿足預算限制。透過儘早規劃和獲得智慧財產權，工廠設計的影響可擴展到迫在眉睫的需求之外，還可用於未來專案。
工廠規劃階段包括生產規劃、工廠設計和驗證。這些階段的成果為未來專案提供依據，並為工廠整個生命週期打下堅實的基礎。
工廠規劃通常以生產線流程的 1D 表現法開始，可在 AutoCAD 中使用 Promodel 實現。計算包括機器利用率、設備維護和預估停機時間。透過此簡化視圖，設計師可快速進行變更並產生假設情景，從而實現具有健全輸出之高效 Factory 配置的最佳設計 (英文)。隨後，在工廠設計期間，則偏好使用 AutoCAD、Inventor 和 Factory Design Utilities (英文) 等 2D 和 3D CAD 工具。
Factory 配置可協助生產工程團隊取得對整個工廠生命週期內做出明智決策至關重要的見解。這些見解包括：
工廠設計非常重要，因為實作 Factory 配置錯綜複雜，且成本高昂。非預期和非計劃的變更可能會對業務產生重大影響。儘早進行準確的規劃和數位工廠設計，可協助降低這些業務風險，並避免未來發生問題。
The factory layout is the groundwork of a digital factory. It impacts the entire lifecycle of the factory, including planning, building, and operating. After the factory layout is installed and operating, data from physical equipment can be captured and fed into a digital equipment library for better accuracy on future projects. This data can also be used to inform modifications of the existing project.
The four types of factory layout are: process, product, fixed-position, and cellular.