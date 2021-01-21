與以往相比，現在能夠在任何地方工作、協同合作及保持生產力更為重要。我們可以協助您瞭解 Autodesk 產品的秘訣、最佳實踐、授權和使用資訊以及技術支援。
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COVID-19 疫情加速了分散式工作場所的形成，也推動了其他總體經濟、產業、設計和技術方面的種種趨勢。歡迎瞭解為何應當把握此種機會，重新將工作場所打造為創造價值的彈性核心；並探究領導階層為何必須在形勢持續變化的當下，想方設法提升凝聚力和信任感。
這些資源將協助您更有效地工作、與社群聯絡，並善用意想不到的成長、學習和重塑機會。
Autodesk 客戶結合技術、獨創性和彈性來協助應對全球流行病。
當 Tyler Mantel 的新創公司由於 COVID-19 而擱置時，他發起了 The Ventilator Project 以協助解決通風機短缺的問題。
影像由 The Ventilator Project 授權使用
由於流行病導致活動取消，這家演出和索具公司將其業務重心轉變為改造娛樂設施以供醫療之用。
影像由 Mountain Productions 授權使用
隨著人們不斷探索創新的方式來應對新規程、優先事項及機遇，未來的工作將大為不同。
觀看模組化營造公司 Factory_OS 如何因專注於建造經濟適用房而獲得重要的地位，以及如何透過實作社交距離和個人防護用品來確保員工的安全。
長期以來，數化藝術品與文化並不受到重視。隨著 COVID-19 的到來，博物館關閉，數位媒體成為想參觀的訪客欣賞藝術品的唯一機會。如今虛擬化已勢在必行。
Autodesk 基金會加入了 24 個灣區公司，為針對 COVID-19 的全球、國家及地區解決方案提供資金。應對工作的重點是建立受病毒影響的弱勢群體、非營利組織和小型企業的健康和經濟適應力。迄今為止，基金會已向這些社群捐款 200 萬美元，並且正在不斷探索提供更多援助的方法。