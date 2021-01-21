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COVID-19 資源中心

攜手建立適應能力更強的未來

COVID-19 疫情改變了工作和工作場所的本質。Autodesk 致力為您提供所需的支援和資源，以求跨越種種難關、探索全新機會。

用平板電腦工作的戴口罩女子

欣然採納全新工作方式

與以往相比，現在能夠在任何地方工作、協同合作及保持生產力更為重要。我們可以協助您瞭解 Autodesk 產品的秘訣、最佳實踐、授權和使用資訊以及技術支援。

造訪我們的遠端工作資源中心
一名男子和兩名女子帶著口罩在辦公室會議桌前工作

重新設計工作場所

COVID-19 疫情加速了分散式工作場所的形成，也推動了其他總體經濟、產業、設計和技術方面的種種趨勢。歡迎瞭解為何應當把握此種機會，重新將工作場所打造為創造價值的彈性核心；並探究領導階層為何必須在形勢持續變化的當下，想方設法提升凝聚力和信任感。

閱讀報告

我們隨時為您提供支援

這些資源將協助您更有效地工作、與社群聯絡，並善用意想不到的成長、學習和重塑機會。

增強您的小型企業

尋找適應新常態所需的資源和指導。在您重塑、成長和蓬勃發展時協助您的企業保持競爭力。

請參閱所有資源 (英文)

與社群聯絡

加入每週二的例行探討時間，與 Autodesk 專家交談並探索產業和產品特定群組和論壇，以獲得更多支援。

造訪論壇

坐在膝上型電腦前穿著藍色襯衫微笑的年輕男子

探索遠端學習產品

不受地點約束，隨時學習。瞭解哪些 Autodesk 產品可協助您打造良好的遠端學習環境。

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產業資源

機械零件

連接設計與製造工作

針對開放原始碼設計工作協同合作、驗證您自己的構想並找到製造設備以將解決方案投入生產，並協助應對 COVID-19。

參與 (英文)

日落下的城市景觀

尋找 AEC 軟體和資源

探索可協助客戶解決與 COVID-19 相關的設計和營造挑戰的技術，並取得如何為更具彈性的未來做準備的洞察分析。

暸解更多 (英文)

客戶回應和重塑

Autodesk 客戶結合技術、獨創性和彈性來協助應對全球流行病。

  • 穿著灰色帽衫查看通風機原型的男子

    The Ventilator Project

    當 Tyler Mantel 的新創公司由於 COVID-19 而擱置時，他發起了 The Ventilator Project 以協助解決通風機短缺的問題。

    閱讀案例(英文)

    影像由 The Ventilator Project 授權使用

  • 專注於醫院病床上的醫療設施的彩現

    Mountain Productions

    由於流行病導致活動取消，這家演出和索具公司將其業務重心轉變為改造娛樂設施以供醫療之用。

    閱讀案例(英文)

    影像由 Mountain Productions 授權使用

  • 戴著護目鏡修建模組化醫院的男子

    BLOX

    由於 COVID-19 危機給醫院帶來很大壓力，這家模組化醫院營造公司正在快速建立急救醫療設施。

    閱讀案例(英文)

暢想 COVID 過後的世界

隨著人們不斷探索創新的方式來應對新規程、優先事項及機遇，未來的工作將大為不同。

  • 辦公室內一位女子走下樓梯的灰階相片

    三大全球建築與工程公司如何在 2020 年重振工作

    傳統的具有現場業務的企業很難定義 COVID-19 過後的規程，下面是三家全球建築公司 2020 年的快照及其對未來工作的展望。

    閱讀案例

  • 四名男子在塵土飛揚的營造設施中從事模組化建築工作

    社交距離和個人防護用品協助模組化營造公司保持至關重要的地位

    觀看模組化營造公司 Factory_OS 如何因專注於建造經濟適用房而獲得重要的地位，以及如何透過實作社交距離和個人防護用品來確保員工的安全。

    觀看視訊

  • 戴著虛擬實境眼鏡的女子看向鏡子，背後是一幅幅畫作的反射畫面

    數位博物館收藏可讓您在舒適的沙發上欣賞藝術品

    長期以來，數化藝術品與文化並不受到重視。隨著 COVID-19 的到來，博物館關閉，數位媒體成為想參觀的訪客欣賞藝術品的唯一機會。如今虛擬化已勢在必行。

    閱讀案例

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從太空看到的由光點網圍繞的地球視圖

Autodesk 基金會回應

Autodesk 基金會加入了 24 個灣區公司，為針對 COVID-19 的全球、國家及地區解決方案提供資金。應對工作的重點是建立受病毒影響的弱勢群體、非營利組織和小型企業的健康和經濟適應力。迄今為止，基金會已向這些社群捐款 200 萬美元，並且正在不斷探索提供更多援助的方法。

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