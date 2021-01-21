COVID-19 疫情加速了分散式工作場所的形成，也推動了其他總體經濟、產業、設計和技術方面的種種趨勢。歡迎瞭解為何應當把握此種機會，重新將工作場所打造為創造價值的彈性核心；並探究領導階層為何必須在形勢持續變化的當下，想方設法提升凝聚力和信任感。