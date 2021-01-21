在整個 COVID-19 期間支援教育社群

Autodesk 致力於協助學生、教師與管理員在 COVID-19 期間找到正確的學習體驗。隨著您的需求和學習環境的不斷發展，我們將繼續提供對工具、課程和資源的免費教育版存取權。

用於遠端學習的 Autodesk 軟體選項

透過 Autodesk 教育版授權方案，學生與教師可享有對桌面、雲端、網路和行動產品與服務的單 (人) 用戶存取權，這些產品與服務最多可安裝在三台個人裝置 (英文) 上以供居家使用或在學校使用。

桌面

透過教育社群 (英文) 瀏覽和存取可用產品。

雲端式

    Fusion 360 雲端式 3D CAD/CAM 軟體具有您所需的一切功能，可協助您與位於不同地點的同儕實現統一的設計、工程與協同合作。此軟體在 Mac 和 PC 上均可運作，僅需安裝輕型桌面用戶端即可。請在此處 (英文)取得。

    Fusion Team 管理功能集中支援經許可的課堂協同合作、檔案共用、版本設定、標記與註解。請在此處尋找有關如何在教育設定中使用 Fusion Team 的更多資訊。

以瀏覽器為基礎和 Chromebook

無法安裝 Autodesk 軟體的學生可以使用瀏覽器式線上工具、網頁應用程式和行動產品。這些產品可讓您快速輕鬆地存取，而無需安裝軟體。這些是使用 Chromebook 或行動裝置的學生的絕佳選項。

網頁應用程式

行動裝置應用程式

    使用能夠快速回應且易於使用的行動介面，在智慧型手機或平板電腦上使用 AutoCAD 行動裝置應用程式編輯、建立和檢視 CAD 圖面。適用於 Android、iOS 和 Windows。瞭解更多 (英文)

多套授權和網路授權

如果您是教師或 IT/實驗室管理員，通常會在實驗室或教室設定中部署 Autodesk 軟體，並且現在希望從遠端向您的學生提供存取權，則還可以使用以下選項：

我們的教育版多套單機版授權非常適合只需要幾個人存取和使用 Autodesk 產品的小型教育機構。它們不需要網路連線即可執行，並且可以使用單一序號在最多 1,250 台電腦或其他裝置上安裝、註冊和啟用 Autodesk 產品。對於將為學生配備 Windows 或 Mac 裝置並且希望預先安裝 Autodesk 軟體以供其使用的學校，這是一個可行的解決方案。

最後，在實驗室或教室環境中管理 Autodesk 軟體部署的 IT/實驗室管理員，將可以繼續在教室/實驗室開放時免費下載和安裝網路授權，以供多個教室中的許多人進行存取。教育版網路授權可授權最多 3,000 位與伺服器網路連線的使用者同時使用 Autodesk 產品。您可以根據需要將這些產品安裝在多台電腦上；但是，無論何時，執行這些產品的電腦數量都不得超過具有授權的最大電腦數量。

 

要獲得免費的 Autodesk 軟體和/或雲端式服務，應接受並遵循此類軟體或雲端式服務隨附的使用條款 (英文) 或其他適用條款。受教育版授權約束的軟體和雲端式服務，只能用於教育用途 (英文)，而不得用於商業、專業或任何其他營利目的。

於具公信力之政府機構鑑定合格且主要目的在於教育已註冊學生的教育機構註冊的學生或任職的教師，均有資格取得單獨的教育版授權。請暸解更多

合格教育機構取得的免費教育版授權，可用於教育機構所執行之機構功能中的學習、教學、訓練、研究和開發等用途。請暸解更多