如果您是教師或 IT/實驗室管理員，通常會在實驗室或教室設定中部署 Autodesk 軟體，並且現在希望從遠端向您的學生提供存取權，則還可以使用以下選項：

我們的教育版多套單機版授權非常適合只需要幾個人存取和使用 Autodesk 產品的小型教育機構。它們不需要網路連線即可執行，並且可以使用單一序號在最多 1,250 台電腦或其他裝置上安裝、註冊和啟用 Autodesk 產品。對於將為學生配備 Windows 或 Mac 裝置並且希望預先安裝 Autodesk 軟體以供其使用的學校，這是一個可行的解決方案。

最後，在實驗室或教室環境中管理 Autodesk 軟體部署的 IT/實驗室管理員，將可以繼續在教室/實驗室開放時免費下載和安裝網路授權，以供多個教室中的許多人進行存取。教育版網路授權可授權最多 3,000 位與伺服器網路連線的使用者同時使用 Autodesk 產品。您可以根據需要將這些產品安裝在多台電腦上；但是，無論何時，執行這些產品的電腦數量都不得超過具有授權的最大電腦數量。