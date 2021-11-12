整合CAD、CAM、CAE 和 PCB 的軟體
Fusion 360 將設計、工程、電子和製造整合到單一的雲端軟體平台
Fusion 360 是一個基於雲的 3D 建模、CAD、CAM、CAE 和 PCB 軟體平台，用於產品設計和製造。
使用一整套建模工具設計產品。 使用各種分析方法確保產品的形狀、適用性和功能。
使用草圖約束、尺寸和一系列功能強大的草圖工具來創建和編輯草圖。
過去需要幾天才能完成，現在只需幾小時
-- Jim McWherter Brand Motion
編輯或修復從非本地文件格式導入的幾何體。 無需擔心基於時間的功能即可進行設計更改。
我喜歡使用 Fusion 360 創建模型，它非常容易雕塑、塑造和縮放。 其他工具設計出來都太過方正，不是我想要的。
- Kate Jovanovic
創建和編輯複雜的參數化曲面以修復、修補或設計幾何圖元。
在 Fusion 360 中，我在 20 分鐘內完成了鞋架的兩個接觸點設計。 在另一個工具中，我得花費 3-4 小時。
- Ed Eaton Dimonte 集團
創建基於歷史記錄的特徵（包括拉伸、旋轉、放樣、掃掠等），這些特徵會隨設計更改而更新。
我在另一個工具中需要用 8 小時完成流程，而第一次使用 Fusion 360 可在兩個小時內完成。
- Christian WelchSwissomation
編輯和修復導入的掃描或網格模型，包括 STL 和 OBJ 文件。
我最喜歡的功能是用戶體驗和速度。 設計一些東西，然後在一天內完成，而以前可能需要一周時間。
- Adam Ellison 聯合創始人, Modbot
使用 T-Slines創建複雜的細分曲面，並使用直觀的推拉手勢對其進行編輯。
Fusion 360 允許我以 3D 形式解析表單，並且比現有工具創建渲染的速度快 50%。
- Deborah Laun Browntie Design
利用本地主機或雲端渲染，為您的模型創建逼真的圖像。
渲染非常容易，團隊能夠在 15 分鐘內創建 15 種顏色和材料的變化，而不是之前所需要的 120 分鐘。
- Mike Kowalski Browntie Design
與 Autodesk EAGLE 互操作性無縫地同步電子設計中的雙向更改。
Fusion 360 已將我們的上市時間縮短了約 60%。
- KMP Motorsports
鈑金零件組件，使用 2D 工程圖和 DXF 記錄平面圖案，並使用適用於水刀、雷射和等離子機器的切割策略製造您的設計。
我們終於可以使用一個在開始設計之前不需要幾個小時準備的CAD 軟體，您只需坐下來開始創作。
- Luciana Montivero
使用傳統的自下而上、中間出或自上而下的方法組裝設計並分析組裝運動。
您可以開始為您的想法建模……大型裝配體可以很好地以動畫進行模擬驗證。
- 消費性產品設計師
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從使用目的清除進行高效的粗加工到使用工具的控制，Fusion 360 使您能夠輕鬆、快速地對 CNC 機床進行編程。2.5 軸、3 軸、4 軸和 5 軸銑削、 探測、削削、銑削-削和輪廓加工操作，並藉助強大的後處理引擎進行製造，所有這些都與專業設計工具一起提供。
使用更先進的製造技術擴展 Fusion 360 的 CAM 功能，包括 5 軸編程、刀具路徑優化、過程自動化、機上驗證等。
快速設置作業並生成刀具路徑以加工高品質零件，同時使用完全集成的 CAM 減少刀具磨損，包括 2.5 軸和 3 軸操作。
得益于更高效的程式設計策略和集成的 CAD 環境，我們的機床加工的零件品質大大改善。
- Jonathan Bancroft G2 Crowd
利用車間的多軸功能以及簡單的 5 軸定位程式設計，可以顯著縮短兩次操作之間的機床設置時間。
使用其他程式，需要一個小時來計算刀具路徑。使用 Fusion 360，只需幾分鐘。
- Jeff Hooper Backhand Bikes
對複雜的幾何圖元使用機床旋轉軸，從而創建帶分度的刀具路徑或環繞刀具路徑。
我需要能夠從零件的底座切割，以避免換刀。這讓我將生產時間縮短了近 80%。
- Dave Killalea
使用全 5 軸聯動操作，對複雜的幾何圖元進行銑削，避免碰撞並減小刀具長度以獲得出色的表面光潔度。
我可以在一小時內完成從設計階段到完成機床加工的流程
- Phil Butterworth MJK Performance
利用機床上的接觸式測頭來修正工件偏移並簡化設置過程。
Fusion 360 是我們的 CAM 主力。它包含到目前為止我們需要的所有功能。
-管理員 加工車間
對2D的車削零件進行程式設計，然後使用毛坯模擬驗證您的車削刀具路徑，以發現模型、毛坯、刀具和治具的錯誤或衝突。
Fusion 360 是我們的 CAM 主力。它包含到目前為止我們需要的所有功能。
- 管理員 加工車間
結合銑削和車削操作以創建更複雜的零件，而無需切換機床。
Fusion 360 將我們的上市時間縮短了大約 60%
- KMP Motorsports
從實體模型特徵（包括展開鈑金零部件）生成刀具路徑，以便操作水刀、鐳射刀具和等離子刀具。
功能齊全的 CAM 和 CAD 將產品生產時間縮短了 20% 以上。
- Sean Miksys Great Lakes Machining
使用我們豐富的免費、開源且完全可編輯的後處理器庫中的後處理器，在數秒鐘內對完整的 NC 程式進行後處理。
在第一個項目中，我們在沒有額外刀具磨損的情況下，將週期時間縮短 9 分鐘，從而節省了 14,000 多美元。
- Daniel Colbert Colbert Manufacturing
使用 Fusion 360 中整合的原理圖設計、PCB 佈局和佈線功能添加電子智能，讓您的設計栩栩如生。
使用一套完整的原理圖編輯工具，讓您的創意火花帶入生活。
使用完整的 PCB 佈局工具將您的想法連接到完整的設計中。
只需點擊一下按鈕，即可生成 gerbers圖像文件、鑽孔文件和裝配文件。
使用可定制的設計規則，忠實於您的製造要求。
唯一真正整合 MCAD 到 ECAD 的軟體，確保您的 PCB 每次都適合。
專注於您的設計，而不是創建具有即用型 PCB 庫內容和組件嚮導的零件
透過功能齊全的 SPICE 模擬，確保準確性並在第一時間獲得正確的原理圖。
去除外殼內的多餘熱量，以免損壞內部組件。
數據管理是統一開發過程的中心。 利用管理用戶權限、版本控制和雲端存儲以取得更多控制。
使用一系列管理工具為組織內部或外部的利益相關者分配權限和授予權限。
將內部和外部利益相關方納入開發流程。透過專案管理來管理使用者與資料進行交互的方式。
當我們嘗試共用檔案時，通常會發現它很有挑戰，這也是我們對 Fusion 360 進行標準化的原因。
- John Hamilton Coalesse 設計工作室總監
導出多種行業標準檔案格式，以便更容易進行共用和外部協作。包括 STEP、DWG、DXF、OBJ、STL、IGES 等。
減少設計週期錯誤和工作流效率低落的問題。透過自動化的內置版本管理，追蹤每個更改並防止發生衝突。
趁著孩子們熟睡時，能晚上在家工作是無與倫比的。按一下滑鼠即可輕鬆獲取所有可用檔案。
- Johan Sandflo Gold Co. 創始人
在任何設備上隨時隨地存取您的數據。 使用離線模式可讓您在未連接到網際網路時繼續工作。
這是 Fusion 360 令人驚歎的證明，表明我們已從不同的城市完成整個設計和製造流程。
- SweetSense
無需進行轉換。在 Fusion 360 設計中直接使用來自各種工具的模型和資料。
可以無縫導入大量檔案格式。相比於 Visual Mill，在 Fusion 360 中創建刀具路徑可輕鬆地將速度提高 50%。
- Ryan Boyd The Wise Company
每個 Fusion 360 固定期限的使用授權中均包含所有資料管理功能，也可以單獨訂購各項功能。僅出於資料管和協作目的，將使用者添加到您的環境中。
移除傳統設計流程中的孤島並利用現代協作環境，而不管您的角色是什麼。讓您的團隊與外部利益相關方保持聯繫，即時溝通並集中執行項目活動。
將內部和外部利益相關方納入開發流程。透過專案管理來管理使用者與資料進行交互的方式。
當我們嘗試共享文件時，我們總是發現它具有挑戰性，這就是在 Fusion 360 上進行標準化的原因。
- John Hamilton 設計工作室總監, Coalesse
使用單個平臺銜接不同部門和位置的團隊，包括內部和外部團隊。
作為一個團隊，即使不在同一地點，我們也能夠協作使用雲來審查當前的設計並進行討論。
- Annika Klüpfel Breeze
使用注釋、紅線批註和標記從各種設備直接捕獲並分享有關設計的回饋。
我們可以與客戶和合作夥伴輕鬆地即時共用專案。
- 製造車間
在軟體授權規定的條件下，隨時隨地在各種設備上存取您的資料。在未連接到 Internet 時，使用離線模式繼續工作。
我喜歡該軟體，它是基於相關服務的。在軟體授權規定的條件下，您可以隨時隨地存取您的檔案，您的團隊可以隨時隨地工作！
- Kate Jovanovic G2 Crowd
在 Web 流覽器中預覽共用連結，以便任何協力廠商均可與3D模型交互，即使他們無權存取建模程式。
以前，我必須安裝 eDrawings，否則無法安裝或讀取...如果發送 .exe...電子郵件會被阻擋。現在使用 Fusion 360，只需發送連結即可。
- Christian Welch Swissomation
每個 Fusion 360 固定期限的使用授權中均包含所有資料管理功能，也可以單獨訂購各項功能。僅出於資料管理和協作目的，將使用者添加到您的環境中。
在 Fusion 360 中使用增材製造快速創建實體原型以在製造之前進行驗證並構建 3D 列印部件。連接到 3D 列印機元件庫，包括 Ultimaker、EOS 和 Renishaw。
“在 10 分鐘內，我們看到了 3D 內容，然後將其發送到 3D 列印機。
- Ian Redern Fabric
藉由從設計到列印準備的無縫方法，使用 FFF 增材製造零件。 透過填充圖案選項和自動零件定向，減少 3D 列印時間並節省材料成本。 在一系列增材製造機器上打印 FFF 構建之前模擬切片。
藉由我們完全整合的製造工具，您的刀具路徑會隨著每次設計更改而更新，從而可以快速輕鬆地加工原型。
這使我能夠將生產時間減少近 80%。
- 消費品公司
使用粉末床熔融增材製造金屬零件，以減少材料浪費和成本。 選擇 3D 列印參數、自動定向零件並生成完全關聯的支撐結構。
探索滿足您的設計規範的多種製造就緒的結果，同時減輕重量、提高性能並整合零件。
確定您的設計要求、約束、材料和製造選項，以生成可製造的設計。
增材製造和衍生式設計有助於為我們的客戶提高產品性能，優化強度、重量和成本。
- Steven Syzmeczek Penumbra 聯合創始人
基於由機器學習提供支持的視覺相似性、繪圖和過濾器，審查雲生成的設計結果。
衍生式設計是如此獨特。 它使我們能夠探索使用傳統方法無法實現的許多不同設計選項。
- Kevin Quinn 通用汽車公司董事
避免冗長的手動進出口流程。 選擇您的結果並立即在您的建模環境中開始編輯。
衍生式設計之類的東西使我們能夠以與我們今天所想的完全不同的方式來實施、執行和製造。
- Frank DeSantis 副總裁, Black & Decker
同時解決各種設計結果，騰出時間專注於其他任務。
我們不必花費數月和數年的時間來猜測和模擬甚麼是正確的解決方案。在查看一系列解決方案後，我們可以從一開始就知道自己的想法是否可行。
- Matt Otto 研發工程師，Crown Equipment
透過在性能和成本之間取得的適當平衡，有助於在設計過程的早期做出正確的決定。 根據生產量要求，為每個生成的設計結果估算由 aPriori 提供支持的製造成本。
測試您的設計，確保它們在真實條件下可行。以數位方式進行產品模擬，使用經過充分驗證的求解器降低生成原型的成本。
使用雲積分，快速設置和分析多個測試，同時消除對昂貴硬體的需求。
測試多達八種不同的失效條件，包括非線性、事件等。
自由形狀建模 T-spline、參數化建模、...[和]渲染（基於雲端服務）、CAM 和模擬，所有這一切均在一個產品中提供。
- Bonne Wilce
削減求解時間，或探索特定於模擬工作空間的設計變更。
Fusion 360 價格實惠，在從建模到分析再到渲染的整個工作流程中都可以使用它。
- Tatsuhiko Sekiya Photosynth
在單個同步視圖中輕鬆地視覺化在 4 個不同反覆運算中進行設計變更的好處。
我們擁有各種不同種類的套裝軟體，現在一切都整合到同一軟體中，非常便於使用。
- Timon Alferink KMP Motorsport Products 工程師
確定由於零件或部件上的靜態載荷導致的位移、應力和其他效果。
另外，我很喜歡在同一平臺中進行建模和應力測試的多功能性。非常完美！
- Chris Johnson 客戶成功業務代表
透過瞭解系統的固有頻率以避免破壞性的振動。
我們需要可擴展、經濟高效的靈活工具，將重點放在創新和價值上，而不是從過時軟體榨取最大收入。
- 機械工程師 小型工程公司
瞭解熱分佈及其與物理力的相互作用。
令人驚訝的是，CAD 程式變得越來越難使用。但這一個除外。
- Luciana Montivero
利用模擬預測壓縮狀態下細長構件的意外故障模式。
另外，我很喜歡在同一平臺中進行建模和應力測試的多功能性。非常完美！
- Chris Johnson 客戶成功業務代表
分析設計的永久變形和非線性材料。
使用 Fusion 360，我們可以在建模、渲染和有限元分析之間快速切換。
- Adam Ellison Modbot 聯合創始人
確保設計能夠承受各種影響場景。
我很喜歡它的易用性。
- Johan Sandflo SandFlo Golf Co. 創始人
利用整合模擬識別設計中不必要的區域，以實現設計輕量化。
使用2D製造工程圖、渲染和動畫將您的設計傳達給內部或外部利益相關方。
利用零件和部件的整合式關聯工程圖記錄製造規格。
Fusion 360 幫助我們更快地完成概念設計和更多反覆運算。過去需要數天完成的工作，現在只需數小時即可完成。
- Jim McWherter Brand Motion
利用本地渲染或線上渲染為模型創建真實照片級圖像。
它允許我以3D形式解析形狀，並且創建渲染以用於展示的速度比現有工具快 50%。
- Deborah Laun Brownlie Design
使用3D分解視圖和動畫呈現您的設計，以顯示設計裝配。
可以設計原型並為其設置動畫和著色，只需數小時（而非數十個小時）即可完成。
- Christopher Acevedo G2Crowd
透過 Fusion 360 延伸包存取我們最先進的設計和製造技術，從您的 Fusion 360 訂閱中獲得更多收益。 靈活的購買選項可幫助您存取當前業務所需的工具並支持您未來的發展。
使用更先進的製造技術擴展 Fusion 360 的 CAM 功能，包括 5 軸編程、刀具路徑優化、流程自動化、機上驗證等。
探索超出人類能力範圍的想法。 透過衍生式設計的擴展，探索無限創意並優化特定材料和製造技術的設計。
使用粉末床熔融增材製造金屬零件，以減少材料浪費和成本。 選擇 3D 打印參數、自動定向零件並生成完全關聯的支撐結構以實現高效編程。 在相同的 Fusion 360 環境中快速創建減法精加工操作，以獲得高質量的表面光潔度。
擴展嵌套和製造能力，包括多鈑嵌套、設置/刀具路徑和 NC 代碼創建、可定制報告以及材料、厚度和零件數量的自動檢測。