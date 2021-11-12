概述 使用一整套建模工具設計產品。 使用各種分析方法確保產品的形狀、適用性和功能。

繪製草圖 使用草圖約束、尺寸和一系列功能強大的草圖工具來創建和編輯草圖。

過去需要幾天才能完成，現在只需幾小時 -- Jim McWherter Brand Motion

直接建模 編輯或修復從非本地文件格式導入的幾何體。 無需擔心基於時間的功能即可進行設計更改。 我喜歡使用 Fusion 360 創建模型，它非常容易雕塑、塑造和縮放。 其他工具設計出來都太過方正，不是我想要的。

- Kate Jovanovic

造型面建模 創建和編輯複雜的參數化曲面以修復、修補或設計幾何圖元。 在 Fusion 360 中，我在 20 分鐘內完成了鞋架的兩個接觸點設計。 在另一個工具中，我得花費 3-4 小時。

- Ed Eaton Dimonte 集團

參數化建模 創建基於歷史記錄的特徵（包括拉伸、旋轉、放樣、掃掠等），這些特徵會隨設計更改而更新。 我在另一個工具中需要用 8 小時完成流程，而第一次使用 Fusion 360 可在兩個小時內完成。

- Christian WelchSwissomation

網格建模 編輯和修復導入的掃描或網格模型，包括 STL 和 OBJ 文件。 我最喜歡的功能是用戶體驗和速度。 設計一些東西，然後在一天內完成，而以前可能需要一周時間。

- Adam Ellison 聯合創始人, Modbot

自由造型建模 使用 T-Slines創建複雜的細分曲面，並使用直觀的推拉手勢對其進行編輯。 Fusion 360 允許我以 3D 形式解析表單，並且比現有工具創建渲染的速度快 50%。

- Deborah Laun Browntie Design

渲染 利用本地主機或雲端渲染，為您的模型創建逼真的圖像。 渲染非常容易，團隊能夠在 15 分鐘內創建 15 種顏色和材料的變化，而不是之前所需要的 120 分鐘。

- Mike Kowalski Browntie Design

PCB設計整合 與 Autodesk EAGLE 互操作性無縫地同步電子設計中的雙向更改。 Fusion 360 已將我們的上市時間縮短了約 60%。

- KMP Motorsports

鈑金設計 鈑金零件組件，使用 2D 工程圖和 DXF 記錄平面圖案，並使用適用於水刀、雷射和等離子機器的切割策略製造您的設計。 我們終於可以使用一個在開始設計之前不需要幾個小時準備的CAD 軟體，您只需坐下來開始創作。

- Luciana Montivero