Expert Elite programı, dünya genelindeki müşterilerden ürün bilgilerini, en iyi uygulamaları ve uzmanlıklarını paylaşarak Autodesk Community'ye katkı sağlayanları bünyesinde toplar. Expert Elite üyeleri, lider rolü üstlenip süreçlere etkin şekilde dahil olarak müşteri topluluklarımızın gelişmesine yardım eder.
Bir Autodesk Expert Elite üyesinin temel özellikleri şunlardır:
Savunuculuk
Autodesk'in marka savunucusudur, adil ve dengeli bir temsilci olarak hareket eder.
Uzmanlık
Autodesk'i ve ürünlerini çok iyi anlar.
Kibarlık
İnsanların Autodesk ürünlerini en iyi şekilde kullanmalarına yardım eden, destekleyici bir tutum benimser.
Cevap Verebilirlik
Autodesk ürünlerinin kullanımını en iyi hale getirmek için uygulamaları aktif olarak müşterilere farklı yöntemlerle (Autodesk forumları, Autodesk Knowledge Network, çevrimiçi siteler ve sosyal kanallar) aktarır.
Liderlik
Topluluk ruhunu yansıtır ve müşterinin sesini Autodesk'e duyurur. Diğerlerinin takip edeceği bir yol geliştirmek için yenilik fırsatlarını kollar.
İmalat Yüksek Mühendisidir. Autodesk Teknik Satış Uzmanı olarak çalışmaktadır. İmalat sanayinde birçok firma ve kullanıcı ile temas halindedir. Autodesk sertifikalı eğitmen olarak Inventor ve Fusion 360 yazılımlarıyla ilgili eğitimler vermektedir.
AEC Teknik Destek ve BIM Uzmanı olarak yapı sektöründeki birçok firmaya Autodesk çözümlerinin entegrasyonu için eğitimler vermiştir. Türkiye'nin birçok şehrinde farklı ölçeklerde projeler gerçekleştiren bir mimarlık ofisinde kariyerini sürdürmektedir.
Makine ve İmalat sektörleri için Endüstriyel Tesisler, CFD Analizler, Render, PDM Sistem kurulumlarında tecrübe sahibidir. Autodesk’in imalat sektörü için üretilen programlarını sıkı takip etmekte ve kendini geliştirmektedir.
Daha çok tanınma, topluluk etiketi, Expert Elite kabul sertifikası ve program karşılama kiti gibi üyelere yönelik tanıtım fırsatlarından faydalanın.
Çevrimiçi öğrenme programları, Autodesk etkinliklerine ilişkin indirimler ve Autodesk yazılım ürünlerine erişim sayesinde kişisel yetkinliğinizi ve uzmanlığınızı artırabileceksiniz.
Özel üye etkinlikleri, özel Expert Elite topluluğu ve üye toplantıları aracılığıyla Autodesk ve diğer Expert Elite üyeleriyle ilişki kurun.
Yalnızca davetlilerin yer aldığı toplantılara katılarak en güncel bilgilerden haberdar olun ve Autodesk ile bağlantınızı sürdürün
Autodesk liderleriyle özel görüşmelere katılın
Öne çıkan topluluk üyelerinin başarısını tanıma
Bilgilerinizi farklı yöntemler yoluyla (Autodesk forumları, Autodesk Knowledge Network, çevrimiçi siteler ve sosyal kanallar) müşterilerle nasıl paylaştığınıza dair bilgi vermeniz gerekmektedir.
Programın gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen SSS sayfamızı ziyaret edin.
Üretimin geleceğini inşa eden küresel öğrenci grubuna katılın. Uzman Öğrenci olmak, kendinizle aynı yaşlarda olan kişilerle bağlantı kurmanızı ve teknik becerileriniz ile liderlik yeteneklerinizi diğerlerine göstermenizi sağlar.