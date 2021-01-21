EXPERT ELITE

EXPERT ELITE PROGRAMI

Expert Elite programı, dünya genelindeki müşterilerden ürün bilgilerini, en iyi uygulamaları ve uzmanlıklarını paylaşarak Autodesk Community'ye katkı sağlayanları bünyesinde toplar.

GEREKEN ÖZELLİKLERE SAHİP MİSİNİZ? ŞİMDİ BAŞVURUN

EXPERT ELITE LOUNGE GİRİŞİ

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CNC machining automation defined

Expert Elite programı nedir?

Expert Elite programı, dünya genelindeki müşterilerden ürün bilgilerini, en iyi uygulamaları ve uzmanlıklarını paylaşarak Autodesk Community'ye katkı sağlayanları bünyesinde toplar. Expert Elite üyeleri, lider rolü üstlenip süreçlere etkin şekilde dahil olarak müşteri topluluklarımızın gelişmesine yardım eder.

Videoyu izleyin (2:10 dk.)

Üyelerde hangi nitelikleri arıyoruz?

Bir Autodesk Expert Elite üyesinin temel özellikleri şunlardır:

Savunuculuk

Autodesk'in marka savunucusudur, adil ve dengeli bir temsilci olarak hareket eder.

Uzmanlık

Autodesk'i ve ürünlerini çok iyi anlar.

Kibarlık

İnsanların Autodesk ürünlerini en iyi şekilde kullanmalarına yardım eden, destekleyici bir tutum benimser.

Cevap Verebilirlik

Autodesk ürünlerinin kullanımını en iyi hale getirmek için uygulamaları aktif olarak müşterilere farklı yöntemlerle (Autodesk forumları, Autodesk Knowledge Network, çevrimiçi siteler ve sosyal kanallar) aktarır.

Liderlik

Topluluk ruhunu yansıtır ve müşterinin sesini Autodesk'e duyurur. Diğerlerinin takip edeceği bir yol geliştirmek için yenilik fırsatlarını kollar.

Expert Elite üyelerimizle tanışın

  • Oğuzhan Sezer

    İmalat Yüksek Mühendisidir. Autodesk Teknik Satış Uzmanı olarak çalışmaktadır. İmalat sanayinde birçok firma ve kullanıcı ile temas halindedir. Autodesk sertifikalı eğitmen olarak Inventor ve Fusion 360 yazılımlarıyla ilgili eğitimler vermektedir.

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  • Diclehan Bekir

    AEC Teknik Destek ve BIM Uzmanı olarak yapı sektöründeki birçok firmaya Autodesk çözümlerinin entegrasyonu için eğitimler vermiştir. Türkiye'nin birçok şehrinde farklı ölçeklerde projeler gerçekleştiren bir mimarlık ofisinde kariyerini sürdürmektedir.

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  • Serhat Akpınar

    Makine ve İmalat sektörleri için Endüstriyel Tesisler, CFD Analizler, Render, PDM Sistem kurulumlarında tecrübe sahibidir. Autodesk’in imalat sektörü için üretilen programlarını sıkı takip etmekte ve kendini geliştirmektedir.

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Expert Elite programının üyelere sağladığı avantajlar:

  • TANINMA

    Daha çok tanınma, topluluk etiketi, Expert Elite kabul sertifikası ve program karşılama kiti gibi üyelere yönelik tanıtım fırsatlarından faydalanın.

  • ÖDÜLLER ALMA

    Çevrimiçi öğrenme programları, Autodesk etkinliklerine ilişkin indirimler ve Autodesk yazılım ürünlerine erişim sayesinde kişisel yetkinliğinizi ve uzmanlığınızı artırabileceksiniz.

  • BAĞLANTI KURMA

    Özel üye etkinlikleri, özel Expert Elite topluluğu ve üye toplantıları aracılığıyla Autodesk ve diğer Expert Elite üyeleriyle ilişki kurun.

Expert Elite etkinlikleri

  • ÜYE TOPLANTILARI

    Yalnızca davetlilerin yer aldığı toplantılara katılarak en güncel bilgilerden haberdar olun ve Autodesk ile bağlantınızı sürdürün

  • AUTODESK HAKKINDA BİLGİ EDİNİN

    Autodesk liderleriyle özel görüşmelere katılın

  • EXPERT ELITE DEĞERLENDİRMELERİ

    Öne çıkan topluluk üyelerinin başarısını tanıma

Şimdi başvurun

  • Bilgilerinizi farklı yöntemler yoluyla (Autodesk forumları, Autodesk Knowledge Network, çevrimiçi siteler ve sosyal kanallar) müşterilerle nasıl paylaştığınıza dair bilgi vermeniz gerekmektedir.

  • SSS

    Programın gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen SSS sayfamızı ziyaret edin.

  • ÖĞRENCİ MİSİNİZ?

    Üretimin geleceğini inşa eden küresel öğrenci grubuna katılın. Uzman Öğrenci olmak, kendinizle aynı yaşlarda olan kişilerle bağlantı kurmanızı ve teknik becerileriniz ile liderlik yeteneklerinizi diğerlerine göstermenizi sağlar.