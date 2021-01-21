İmalat Yüksek Mühendisidir. Autodesk Teknik Satış Uzmanı olarak çalışmaktadır. İmalat sanayinde birçok firma ve kullanıcı ile temas halindedir. Autodesk sertifikalı eğitmen olarak Inventor ve Fusion 360 yazılımlarıyla ilgili eğitimler vermektedir.