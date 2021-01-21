Programla İlgili SSS

Sıkça sorulan sorularımızı okuyun ve Expert Elite Programı hakkındaki ayrıntıları öğrenin.

S: Expert Elite olmak için nasıl başvururum?

C: Expert Elite üyeliğine başvurmak için lütfen Adaylık Formunu doldurun. Topluluğa nasıl katkı sağladığınızı ve başkalarının Autodesk yazılımlarını kullanmasına nasıl yardım ettiğinizi göstermeniz gerekir.

S: Autodesk çalışanıysam veya doğrudan Autodesk için danışman olarak çalışıyorsam Expert Elite olabilir miyim?

C: Autodesk çalışanları, yüklenicileri, danışmanları ve stajyerleri Expert Elite programına katılmaya uygun değildir.

S: Expert Elite olmak için ne yapmalıyım?

C: Expert Elite programı, dünya genelindeki müşterilerden ürün bilgilerini, en iyi uygulamaları ve uzmanlıklarını paylaşarak Autodesk Community'ye katkı sağlayanları bünyesinde toplar. Expert Elite üyeleri, lider rolü üstlenip süreçlere etkin şekilde dahil olarak müşteri topluluklarımızın gelişmesine yardım eder.

S: Başvuranlardan hangilerinin Expert Elite olmaya uygun olduğuna nasıl karar verilir?

C: Ürün bilgilerini paylaşıp olumlu iletişim ve iş birliği yöntemlerini kullanarak diğer müşterilere yardım etmeyi de içeren Autodesk Yardım katkılarınızın ayrıntılı bir şekilde incelenmesinden sonra, başvuranlar arasında seçim yaparız.

S: Başvurumun onaylanıp onaylanmadığını ne zaman öğrenirim?

C: Başvurular her yıl şubat ve ağustosta olmak üzere iki kere değerlendirilir ve bildirimler, inceleme döneminden sonraki 30 gün içinde gönderilir.

S: Zaten Expert Elite üyesiyim. Her sene yeniden başvurmam gerekir mi?

C: Son 12 ayda düzenli olarak katkıda bulunduğunuz sürece Expert Elite üyeliğiniz, tekrar başvurmanız gerekmeden devam eder.

S: Expert Elite üyelerinden neler beklenir?

C: Expert Elite üyelerinin Autodesk, müşterilerimiz veya diğer Expert Elite üyeleriyle çalışırken profesyonel, destekleyici ve iş birlikçi bir stil benimsemeleri beklenir.

Bir Autodesk Expert Elite üyesinin temel özellikleri şunlardır:

Savunuculuk - Autodesk'in marka savunucusudur, adil ve dengeli bir temsilci olarak hareket eder.

- Autodesk'in marka savunucusudur, adil ve dengeli bir temsilci olarak hareket eder. Uzmanlık - Autodesk'i ve ürünlerini çok iyi anlar.

- Autodesk'i ve ürünlerini çok iyi anlar. Kibarlık - İnsanların Autodesk ürünlerini en iyi şekilde kullanmalarına yardım eden, destekleyici bir tutum benimser.

- İnsanların Autodesk ürünlerini en iyi şekilde kullanmalarına yardım eden, destekleyici bir tutum benimser. Cevap Verebilirlik - Autodesk ürünlerinin kullanımını en iyi hale getirmek için uygulamaları aktif olarak müşterilere farklı yöntemlerle (Autodesk forumları, Autodesk Knowledge Network, çevrimiçi siteler ve sosyal kanallar) aktarır.

- Autodesk ürünlerinin kullanımını en iyi hale getirmek için uygulamaları aktif olarak müşterilere farklı yöntemlerle (Autodesk forumları, Autodesk Knowledge Network, çevrimiçi siteler ve sosyal kanallar) aktarır. Liderlik - Topluluk ruhunu yansıtır ve müşterinin sesini Autodesk'e duyurur. Diğerlerinin takip edeceği bir yol geliştirmek için yenilik fırsatlarını kollar.

S: Başvurum reddedilirse bildirim alır mıyım?

C: Başvurular her yıl şubat ve ağustosta olmak üzere iki kere değerlendirilir ve bildirimler, inceleme döneminden sonraki 30 gün içinde gönderilir.

S: Başvurumun reddedilme nedeni hakkında bilgilendirilir miyim?

C: Bildirimde başvurunuzun reddedilme nedenleri hakkında bilgi verilir.

S: Başvurum reddedilirse yeniden başvurabilir miyim?

C: Dilediğiniz zaman yeniden başvurabilirsiniz. Tekrar başvurmadan önce lütfen başvurunuzun reddedilme nedenlerini özenle gözden geçirin.

S: Expert Elite olarak hangi avantajları edinirim?

C: Expert Elite üyeleri, programa üye olduğu sene boyunca pek çok avantaja sahip olur. Lütfen tüm avantajların tüm ülkelerdeki üyelerin tamamı tarafından kullanılamadığını ve Autodesk'in kendi takdirine bağlı olarak her zaman değiştirilebileceğini unutmayın. Expert Elite programının üyelere sağladığı avantajlar:

Tanınma

Topluluk etiketi

Expert Elite Kabul Sertifikası

Program Karşılama Kiti

Ödüller alma

Çevrimiçi öğrenme programları

Autodesk etkinliklerinde indirim

Autodesk yazılım ürünlerine erişim*

Bağlantı kurma

Özel üye etkinlikleri

Özel Expert Elite topluluğu

Expert Elite üye toplantıları

*Expert Elite programı üyesi olduğunuz sürece, Expert Elite programı kapsamında kullanımınıza sunulan yazılımlarla birlikte gelen Lisans ve Hizmet Sözleşmesi'nde belirtilen hak ve kısıtlamalara ek olarak, yazılımların özellik ve işlevlerini öğrenmek ve Autodesk'in çevrimiçi müşteri destek topluluklarında daha etkin şekilde yer almak amacıyla yetkinliğinizi artırmak için ticari amaçlı olmadan bu yazılımları kullanma hakkına sahip olursunuz. Expert Elite üyeliğiniz sona erdiğinde, Expert Elite üyeliğinin beraberinde getirdiği avantajlardan yararlanmaya devam edemezsiniz. Buna ek olarak, program üyeliğine dahil olarak aldığınız tüm yazılımların kurulumunu kaldırmak ve kullanımını bırakmakla yükümlü olursunuz ve program üyeliği kapsamında size sağlanan tüm abonelikleriniz otomatik olarak sonlanır.

S: Expert Elite üyeleri Autodesk'ten herhangi bir ödeme alır mı?

C: Hayır. Expert Elite üyeleri, pek çok farklı kanal üzerinden (ör. Autodesk forumları, Autodesk Knowledge Network, Autodesk University etkinlikleri ve YouTube, bloglar, Twitter gibi sosyal kanallar) bilgilerini gönüllü olarak diğer müşterilerle paylaşan müşterilerdir.

S: Expert Elite olmak için nasıl bir uzmanlığa sahip olmam gerekir?

C: Hem Autodesk ürünlerine dair uzman bilgilerine sahip hem de ürüne dair görüşlerini ve anahtar öğrenimlerini diğer müşterilerle paylaşan kişiler ararız.

S: Expert Elite olmak için ayırmam gereken minimum süre sınırı var mı?

C: Minimum süre sınırı olmasa da farklı kanallardan sık sık müşteri topluluğumuza katkı yapan insanları ararız. Örneğin, Autodesk forumlarına katılan, makale yazan veya screencast video kayıtları oluşturan ya da müşteri toplantıları düzenleyen insanları tercih ederiz.