Expert Elite programına katılıyor olmanız, bu Genel Görünüm sayfasındaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Autodesk, Autodesk Expert Elite üye seçimine karar verme ve istediği zaman yalnızca kendi takdirine bağlı olarak Autodesk Expert Elite üye statüsünü iptal etme hakkını saklı tutar. Autodesk Expert Elite üye ataması kabul edilerek, Autodesk'in, iş ortaklarının ve temsilcilerinin Autodesk Expert Elite üyelerinin adlarını ve/veya resimlerini yasalar yasaklamadığı sürece ek bir ücret ödemeden reklam ve promosyon amacıyla kullanmasına izin verilmiş olur. Autodesk Expert Elite üyelerinin, Autodesk Expert Elite üye statüsünü sürdürme koşulu olarak adlarının ve/veya resimlerinin kullanımıyla ilgili ek sözleşmeleri yürürlüğe sokması gerekebilir.

Her bir Autodesk Expert Elite üyesi, Autodesk Expert Elite programına katılarak; (i) herhangi bir topluluğa katılım konusunda geçerli olan tüm Autodesk hükümleri ve koşullarını kabul edip bunlara uymayı; (ii) Autodesk Web Sitesi Kullanım Şartları'nı kabul edip bunlara uymayı; (iii) Autodesk Ticari Marka Kullanım Kuralları'na uymayı ve (iv) Autodesk'i ve reklam ve promosyon ajansları, vekilleri ve Expert Elite programıyla ilgili diğer tüm kuruluşlar da dahil olmak üzere, Autodesk'in üst kuruluşlarını, bağlı şirketlerini, alt kuruluşlarını, direktörlerini, görevlilerini, çalışanlarını, sponsorlarını ve temsilcilerini, (a) Expert Elite programının bozulmasına veya zarar görmesine yol açabilecek, Autodesk'in kontrolü dışındaki olaylardan kaynaklanan tüm koşullar ve (b) Autodesk Expert Elite görevlendirmeleri veya Autodesk Expert Elite programına katılım ile bağlantılı olarak ya da bunun sonucunda oluşabilecek her tür yaralanma, kayıp veya zarar (tazmin edici, doğrudan, tesadüfi, nihai vb.) dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla Autodesk Expert Elite programına katılımdan kaynaklanabilecek insana veya mala yönelik her türlü hak talebi, yaralanma, zarar, gider ya da kayba ve/veya yükümlülüklere karşı savunmayı, masun tutmayı ve söz konusu durumlardan kaynaklanan zararı tazmin etmeyi kabul etmiş olur.

Expert Elite programı üyesi olduğunuz sürece, Expert Elite programı kapsamında kullanımınıza sunulan yazılımlarla birlikte gelen Lisans ve Hizmet Sözleşmesi'nde belirtilen hak ve kısıtlamalara ek olarak, yazılımların özellik ve işlevlerini öğrenmek ve Autodesk'in çevrimiçi müşteri destek topluluklarında daha etkin şekilde yer almak amacıyla yetkinliğinizi artırmak için ticari amaçlı olmadan bu yazılımları kullanma hakkına sahip olursunuz. Expert Elite üyeliğiniz sona erdiğinde, Expert Elite üyeliğinin beraberinde getirdiği avantajlardan yararlanmaya devam edemezsiniz. Buna ek olarak, program üyeliğine dahil olarak aldığınız tüm yazılımların kurulumunu kaldırmak ve kullanımını bırakmakla yükümlü olursunuz ve program üyeliği kapsamında size sağlanan tüm abonelikleriniz otomatik olarak sonlanır.

Autodesk Expert Elite programı sonucunda veya onunla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek tüm işlem veya davalar, Marin County, Kaliforniya'da bulunan eyalet mahkemelerine veya Kaliforniya'nın Kuzeyinde bulunan federal mahkemelere taşınmalıdır.