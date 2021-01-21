EXPERT ELITE

EXPERT ELITE PROGRAMI'NA BAŞVURUN

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  • BAŞVURUNUZU BAŞLATIN

    Bilgilerinizi farklı yöntemler yoluyla (Autodesk forumları, Autodesk Knowledge Network, çevrimiçi siteler ve sosyal kanallar) müşterilerle nasıl paylaştığınıza dair bilgi vermeniz gerekmektedir.

  • SSS

    Programın gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen SSS sayfamızı ziyaret edin.

  • Üretimin geleceğini inşa eden küresel öğrenci grubuna katılın. Uzman Öğrenci olmak, kendinizle aynı yaşlarda olan kişilerle bağlantı kurmanızı ve teknik becerileriniz ile liderlik yeteneklerinizi diğerlerine göstermenizi sağlar.