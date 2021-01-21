Bilgilerinizi farklı yöntemler yoluyla (Autodesk forumları, Autodesk Knowledge Network, çevrimiçi siteler ve sosyal kanallar) müşterilerle nasıl paylaştığınıza dair bilgi vermeniz gerekmektedir.
Bilgilerinizi farklı yöntemler yoluyla (Autodesk forumları, Autodesk Knowledge Network, çevrimiçi siteler ve sosyal kanallar) müşterilerle nasıl paylaştığınıza dair bilgi vermeniz gerekmektedir.
Programın gereklilikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen SSS sayfamızı ziyaret edin.
Üretimin geleceğini inşa eden küresel öğrenci grubuna katılın. Uzman Öğrenci olmak, kendinizle aynı yaşlarda olan kişilerle bağlantı kurmanızı ve teknik becerileriniz ile liderlik yeteneklerinizi diğerlerine göstermenizi sağlar.