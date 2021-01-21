Autodesk Eğitim planı ile öğrenciler ve eğitimciler evde ya da okulda kullanım için masaüstü, bulut, web ve mobil ürün ve hizmetlere üç adede kadar kişisel cihazda (İngilizce) yüklenebilen tek kullanıcı erişimine sahip olurlar.
Autodesk yazılımını normalde bir laboratuvar ya da sınıf ortamına dağıtan bir eğitimci ya da BT/laboratuvar yöneticiyseniz ve öğrencileriniz için şimdi uzaktan erişim olanağı sunmayı amaçlıyorsanız şu seçenekleri de kullanabilirsiniz:
Eğitim amaçlı çoklu kullanıcı erişimi sunan bağımsız lisanslarımız, yalnızca birkaç kişinin Autodesk ürünlerine erişip bunları kullanması gereken küçük eğitim kurumları için idealdir. Bunların çalışması için ağ bağlantısı gerekmez ve Autodesk ürünleri tek bir seri numarası kullanılarak 1250 adete kadar bilgisayar veya başka cihazda yüklenebilir, kaydedilebilir ve etkinleştirilebilir. Bu, öğrencilerine Windows veya Mac cihazları sağlayan ve öğrenciler tarafından kullanılması için Autodesk yazılımını bu cihazlara önceden yüklemek isteyen okullar için olası bir çözümdür.
Son olarak, sınıflar/laboratuvarların açık olduğu yerlerde, Autodesk yazılımının bir laboratuvar ya da sınıf ortamına dağıtılmasını yöneten BT/laboratuvar yöneticileri çok sayıda kişi tarafından birden fazla sınıfta erişilebilecek ağ lisanlarını indirmek ve yüklemek için ücretsiz erişime sahip olmaya devam edecektir. Eğitim amaçlı ağ lisansı, Autodesk ürünlerinin bir sunucu ağına bağlı 3000 adete kadar eş zamanlı kullanıcı tarafından kullanılmasına izin verir. Ürünler istendiği kadar çok sayıda bilgisayara yüklenebilir ancak tek seferde bir ürün yalnızca, lisansların sunulduğu maksimum sayıdaki bilgisayarda çalışabilir.
Ücretsiz Autodesk yazılımları ve/veya bulut tabanlı hizmetleri için, bu tür yazılımlar ve bulut tabanlı hizmetlere ilişkin kullanım şartlarının (İngilizce) ve diğer geçerli şartların kabul edilmesi ve bunlara uygun hareket edilmesi gerekir. Eğitim lisansına tabi yazılımlar ve bulut tabanlı hizmetler yalnızca Eğitime Yönelik Amaçlar (İngilizce) doğrultusunda kullanılabilir ve ticari, mesleki veya kâr amacı güden diğer faaliyetler için kullanılamaz.
Yetkili bir devlet kurumu tarafından akredite edilmiş ve temel amacı kayıtlı öğrencilere eğitim vermek olan bir Nitelikli Eğitim Kurumunda çalışan eğitimciler ya da bu kuruma kayıtlı öğrenciler bireysel eğitim lisansı hakkından faydalanabilir. Daha fazla bilgi edinin.
Nitelikli Eğitim Kurumları, eğitim kurumu tarafından gerçekleştirilen eğitici işlevler kapsamındaki öğrenme, eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle doğrudan ilgili amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere ücretsiz eğitim lisanslarına erişebilir. Daha fazla bilgi edinin.