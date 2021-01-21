Education

COVID-19 BOYUNCA EĞİTİM TOPLULUĞU DESTEĞİ

Autodesk, COVID-19 sırasında öğrenciler, eğitimciler ve yöneticilerin eğitim deneyimlerine yol göstermeye yardımcı olmayı amaçlamaktadır. İhtiyaçlarınız ve öğrenme ortamınız değiştikçe ücretsiz eğitim amaçlı araçlar, müfredat ve kaynaklar sunmaya devam ediyoruz.

Uzaktan öğrenme için Autodesk yazılımı seçenekleri

Autodesk Eğitim planı ile öğrenciler ve eğitimciler evde ya da okulda kullanım için masaüstü, bulut, web ve mobil ürün ve hizmetlere üç adede kadar kişisel cihazda (İngilizce)  yüklenebilen tek kullanıcı erişimine sahip olurlar.

Masaüstü

Kullanıma sunulan ürünlere Eğitim Topluluğu aracılığıyla göz atın ve erişin. 

Bulut tabanlı

    Fusion 360 bulut tabanlı 3D CAD/ CAM yazılımı, farklı konumlardaki meslektaşlarınızla tasarım, mühendislik ve iş birliğini birleştirme için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Mac ve PC'de çalışır ve yalnızca ufak bir masaüstü istemcisinin yüklenmesini gerektirir. Buradan edinin. 

    Fusion Team'in yönetim özellikleri hepsi bir yerde olarak; izinler, dosya paylaşımı, sürüm belirleme, işaretlemeler ve yorumlarla sınıfta iş birliğini destekler. Fusion Team'i bir eğitim ortamında kullanma ile ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Tarayıcı Tabanlı ve Chromebook'lar

Autodesk yazılımını yükleyemeyen öğrenciler çevrimiçi, tarayıcı tabanlı araçlarımız, web uygulamalarımız ve mobil ürünlerimizi kullanabilir. Bu ürünler, yazılım yüklemeyi gerektirmeden hızlı ve kolay erişim sunar. Bunlar Chromebook ya da mobil cihaz kullanan öğrenciler için harika seçeneklerdir.

Web uygulamaları

Mobil uygulamalar

    Akıllı telefonunuz veya tabletinizde mobil uyumlu, kullanımı kolay arayüzü kullanarak AutoCAD mobil uygulamasında CAD çizimlerini düzenleyin, oluşturun ve görüntüleyin. Android, iOS ve Windows ile kullanılabilir. Daha fazla bilgi

Çoklu kullanıcı erişimi sunan lisanslar ve ağ lisansları

Autodesk yazılımını normalde bir laboratuvar ya da sınıf ortamına dağıtan bir eğitimci ya da BT/laboratuvar yöneticiyseniz ve öğrencileriniz için şimdi uzaktan erişim olanağı sunmayı amaçlıyorsanız şu seçenekleri de kullanabilirsiniz:

Eğitim amaçlı çoklu kullanıcı erişimi sunan bağımsız lisanslarımız, yalnızca birkaç kişinin Autodesk ürünlerine erişip bunları kullanması gereken küçük eğitim kurumları için idealdir. Bunların çalışması için ağ bağlantısı gerekmez ve Autodesk ürünleri tek bir seri numarası kullanılarak 1250 adete kadar bilgisayar veya başka cihazda yüklenebilir, kaydedilebilir ve etkinleştirilebilir. Bu, öğrencilerine Windows veya Mac cihazları sağlayan ve öğrenciler tarafından kullanılması için Autodesk yazılımını bu cihazlara önceden yüklemek isteyen okullar için olası bir çözümdür.

Son olarak, sınıflar/laboratuvarların açık olduğu yerlerde, Autodesk yazılımının bir laboratuvar ya da sınıf ortamına dağıtılmasını yöneten BT/laboratuvar yöneticileri çok sayıda kişi tarafından birden fazla sınıfta erişilebilecek ağ lisanlarını indirmek ve yüklemek için ücretsiz erişime sahip olmaya devam edecektir. Eğitim amaçlı ağ lisansı, Autodesk ürünlerinin bir sunucu ağına bağlı 3000 adete kadar eş zamanlı kullanıcı tarafından kullanılmasına izin verir. Ürünler istendiği kadar çok sayıda bilgisayara yüklenebilir ancak tek seferde bir ürün yalnızca, lisansların sunulduğu maksimum sayıdaki bilgisayarda çalışabilir.

 

Ücretsiz Autodesk yazılımları ve/veya bulut tabanlı hizmetleri için, bu tür yazılımlar ve bulut tabanlı hizmetlere ilişkin kullanım şartlarının (İngilizce) ve diğer geçerli şartların kabul edilmesi ve bunlara uygun hareket edilmesi gerekir. Eğitim lisansına tabi yazılımlar ve bulut tabanlı hizmetler yalnızca Eğitime Yönelik Amaçlar (İngilizce) doğrultusunda kullanılabilir ve ticari, mesleki veya kâr amacı güden diğer faaliyetler için kullanılamaz.

Yetkili bir devlet kurumu tarafından akredite edilmiş ve temel amacı kayıtlı öğrencilere eğitim vermek olan bir Nitelikli Eğitim Kurumunda çalışan eğitimciler ya da bu kuruma kayıtlı öğrenciler bireysel eğitim lisansı hakkından faydalanabilir. Daha fazla bilgi edinin.

Nitelikli Eğitim Kurumları, eğitim kurumu tarafından gerçekleştirilen eğitici işlevler kapsamındaki öğrenme, eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle doğrudan ilgili amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere ücretsiz eğitim lisanslarına erişebilir. Daha fazla bilgi edinin.