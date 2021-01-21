Autodesk yazılımını normalde bir laboratuvar ya da sınıf ortamına dağıtan bir eğitimci ya da BT/laboratuvar yöneticiyseniz ve öğrencileriniz için şimdi uzaktan erişim olanağı sunmayı amaçlıyorsanız şu seçenekleri de kullanabilirsiniz:

Eğitim amaçlı çoklu kullanıcı erişimi sunan bağımsız lisanslarımız, yalnızca birkaç kişinin Autodesk ürünlerine erişip bunları kullanması gereken küçük eğitim kurumları için idealdir. Bunların çalışması için ağ bağlantısı gerekmez ve Autodesk ürünleri tek bir seri numarası kullanılarak 1250 adete kadar bilgisayar veya başka cihazda yüklenebilir, kaydedilebilir ve etkinleştirilebilir. Bu, öğrencilerine Windows veya Mac cihazları sağlayan ve öğrenciler tarafından kullanılması için Autodesk yazılımını bu cihazlara önceden yüklemek isteyen okullar için olası bir çözümdür.

Son olarak, sınıflar/laboratuvarların açık olduğu yerlerde, Autodesk yazılımının bir laboratuvar ya da sınıf ortamına dağıtılmasını yöneten BT/laboratuvar yöneticileri çok sayıda kişi tarafından birden fazla sınıfta erişilebilecek ağ lisanlarını indirmek ve yüklemek için ücretsiz erişime sahip olmaya devam edecektir. Eğitim amaçlı ağ lisansı, Autodesk ürünlerinin bir sunucu ağına bağlı 3000 adete kadar eş zamanlı kullanıcı tarafından kullanılmasına izin verir. Ürünler istendiği kadar çok sayıda bilgisayara yüklenebilir ancak tek seferde bir ürün yalnızca, lisansların sunulduğu maksimum sayıdaki bilgisayarda çalışabilir.