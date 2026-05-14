Inlärning, utbildning och certifiering

Hitta en utbildningspartner

Var nyfiken, lär dig saker, träna med en pålitlig partner.

Workshop i CNC-labbet på Diablo Valley College i Pleasant Hill, Kalifornien. Elever och lärare arbetar med Autodesk Fusion.

Utvecklade av Autodesk. Drivs av utbildningspartner.

Kom igång med en Autodesk-utbildningspartner idag. Lär dig nya saker av organisationer och företag som har auktoriserats av Autodesk® och fått erkännande för sin enastående kunskap och förmåga att tillhandahålla högkvalitativa utbildningsupplevelser. Autodesk ger utbildningspartner tillgång till äkta Autodesk-programvara, bekräftar deras förbättrade kunskaper om hur man använder Autodesks lösningar och verifierar deras effektiva undervisningstekniker. Utbildningspartner kan ge dig möjlighet att lära och att sticka ut på ditt område, så att du är redo för nya jobbmöjligheter och kan ta din karriär framåt.

En bättre framtid börjar här

Ett klassrum på Diablo Valley College i Pleasant Hill, Kalifornien. Elever och lärare arbetar med Fusion 360.

Auktoriserade utbildningscenter ATC®

Auktoriserade utbildningscenter är din katalysator för karriärutveckling. Utnyttja våra utbildningscenter och deras Autodesk-certifierade instruktörer för att behärska produkter och få professionell certifiering (engelska) och utmärkelser.

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Autodesk Fusion-studenter.

Auktoriserade utbildningspartner

Auktoriserade utbildningspartner stöttar kvalificerade studenter och lärare. Våra partner och deras Autodesk-certifierade instruktörer erbjuder utbildningstjänster som hjälper andra att lära sig mer och sticka ut på sitt område, redo för nya jobbmöjligheter och karriärutveckling.

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Mace Construction Co., Incs. kontor på deras byggarbetsplats i Greenwich, London.

Leverantörer av medlemskapsutbildning

Medlemskapsutbildningsprogrammet (engelska) är ett professionellt samarbete mellan Autodesk och den nationella ledningen för stora fackföreningar samt deras utbildningsorganisationer. Det här programmet är till för kvalificerade fackföreningar, fackanslutna utbildningsleverantörer, branschorganisationer och liknande organisationer som godkänts av Autodesk.

Läs mer (engelska)
En man som sitter vid ett skrivbord och använder en dator.

Är du intresserad av att bli en Autodesk-utbildningspartner?

Våra utbildningspartner hjälper studenter, lärare och yrkesverksamma att fortsätta lära sig genom att ge dem kraftfulla designverktyg, innehåll, utbildning och läroplaner för att lösa verkliga utmaningar och förbereda sig för morgondagens jobb.

Autodesk-certifierade instruktörer

Autodesk-certifierade instruktörer (ACI) är meriterade proffs kopplade till Autodesks utbildningspartner som har fått erkännande i hela världen för sina kunskaper om produkterna, sina pedagogiska färdigheter och hur duktiga de är på att leda utbildningar. Autodesk hjälper våra certifierade instruktörer att utbilda morgondagens innovatörer inom Autodesks lösningar, så att de kan anpassa sig till en föränderlig värld.

Ytterligare utbildningsresurser

Utforska våra utbildningsalternativ.

Sök efter en Autodesk-utbildningspartner

Hitta återförsäljare är Autodesks officiella sökplattform där du kan söka efter utbildningspartner som tillhandahåller utbildningstjänster, anpassade utbildningsupplevelser och kundsupport.

 

Bli en Autodesk-utbildningspartner (engelska)

Våra utbildningspartner hjälper studenter, lärare och yrkesverksamma att fortsätta lära sig genom att ge dem kraftfulla designverktyg, innehåll, utbildning och läroplaner för att lösa verkliga utmaningar och förbereda sig för morgondagens jobb.

 

Autodesk-kurser online (engelska)

Studenter och lärare kan dra nytta av aktuellt innehåll och kurser online från Autodesk Learning. Träna, testa dina färdigheter och lär dig i din egen takt.

 

Autodesk-certifiering (engelska)

Autodesk-certifieringar lyfter fram avancerad kompetens inom din bransch. Få jobb, stick ut i din karriär och lägg till din digitala utmärkelse i dina offentliga profiler.

 

Autodesk Community

Besök Autodesks forum och bloggar (engelska) för att komma i kontakt med andra användare, ställa frågor och dela information. Det finns även en livlig Education Community (engelska).

 

Autodesk University-sessioner på begäran (engelska)

Autodesk University (AU) är konferensen för alla kreatörer. AU samlar design- och produktionsinnovatörer inom arkitektur, ingenjörsteknik, konstruktion, produktdesign, tillverkning, media och underhållning för att utbyta idéer, utveckla branschpraxis och utforska möjligheter inför framtiden. Utforska AU-sessioner på begäran för alla proffs inom design och produktion.