Sök efter en Autodesk-utbildningspartner

Hitta återförsäljare är Autodesks officiella sökplattform där du kan söka efter utbildningspartner som tillhandahåller utbildningstjänster, anpassade utbildningsupplevelser och kundsupport.

Bli en Autodesk-utbildningspartner (engelska)

Våra utbildningspartner hjälper studenter, lärare och yrkesverksamma att fortsätta lära sig genom att ge dem kraftfulla designverktyg, innehåll, utbildning och läroplaner för att lösa verkliga utmaningar och förbereda sig för morgondagens jobb.

Autodesk-kurser online (engelska)

Studenter och lärare kan dra nytta av aktuellt innehåll och kurser online från Autodesk Learning. Träna, testa dina färdigheter och lär dig i din egen takt.

Autodesk-certifiering (engelska)

Autodesk-certifieringar lyfter fram avancerad kompetens inom din bransch. Få jobb, stick ut i din karriär och lägg till din digitala utmärkelse i dina offentliga profiler.

Autodesk Community

Besök Autodesks forum och bloggar (engelska) för att komma i kontakt med andra användare, ställa frågor och dela information. Det finns även en livlig Education Community (engelska).

Autodesk University-sessioner på begäran (engelska)

Autodesk University (AU) är konferensen för alla kreatörer. AU samlar design- och produktionsinnovatörer inom arkitektur, ingenjörsteknik, konstruktion, produktdesign, tillverkning, media och underhållning för att utbyta idéer, utveckla branschpraxis och utforska möjligheter inför framtiden. Utforska AU-sessioner på begäran för alla proffs inom design och produktion.