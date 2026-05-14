Vår Autodesk-utbildningspartnerdistributör berättar mer om kraven i ACI-programmet, fördelarna med det och hur du kommer igång med din ACI-certifiering. Här är några av de viktigaste kraven:

Måste vara en instruktör ansluten till en aktiv Autodesk-utbildningspartner

Skaffa ett instruktörs-ID för Autodesk från den Autodesk-utbildningspartner du är ansluten till

Aktivera din profil på portalen för Autodesk-certifierade instruktörer. Slutför kursen Utbilda instruktören

Använd Autodesks system för utbildningsutvärdering aktivt och fortlöpande

Deltagande i ACI-programmet, användning av ACI-utmärkelsen och rätten att identifiera sig som en ACI omfattas av villkoren i avtalet för Autodesks program för instruktörscertifiering och eventuella riktlinjer som gjorts tillgängliga i programguiden eller på utmärkelseplattformen för användning av ACI-utmärkelsen. Dessa kan ibland ändras efter Autodesks eget gottfinnande. Autodesk kan när som helst ändra programvillkoren eller avsluta programmet efter eget gottfinnande.