Utveckla dina pedagogiska färdigheter och få konkurrensfördelar

Autodesk-certifierade instruktörer

Autodesk-certifierade instruktörer har den produktkunskap som krävs för att uppfylla branschstandarder och leda kurser i utbildningsmiljöer. ACI-utmärkelser utfärdas och valideras av välrenommerade organisationer. Förtjäna kundernas förtroende med en certifierad utmärkelse som validerar din kompetens. För att certifieras som en Autodesk-certifierad instruktör måste en instruktör vara ansluten till en kvalificerad utbildningspartner.

Ett klassrum på Diablo Valley College i Pleasant Hill, Kalifornien. Elever och lärare arbetar med Fusion 360.

Förtjäna kundernas förtroende med en global referens som validerar din kompetens.

Autodesk-certifierade instruktörer (som kallas ACI) är betrodda proffs som har uppmärksammats för sina kunskaper om Autodesks lösningar och produkter, sina pedagogiska färdigheter och hur duktiga de är på att leda utbildningar. ACI:er granskas av Autodesk och är anslutna till Autodesks utbildningspartner. Deras uppdrag är att hjälpa eleverna och göra det möjligt för dem att anpassa sig i en ständigt föränderlig värld.

Stick ut bland konkurrenterna med expertis och trovärdighet

Med våra visionära utbildningspartner vill vi bidra till att skapa en bättre värld för alla. Auktorisering som en Autodesk-certifierad instruktör är en uppnåelig utmaning med realistiska krav på instruktörerna. Att bli en ACI ger konkret, omedelbar avkastning när det gäller att utveckla din expertis, säkra framtida intäktsströmmar och locka till dig nya, hållbara kunder och långsiktiga affärer.

ACI-programmets nivåer

För att certifieras som en Autodesk-certifierad instruktör måste instruktören vara ansluten till en kvalificerad utbildningspartner. Instruktörerna måste uppfylla minimikraven i programmet för att få en ACI-certifiering.

Bilden visar logotypen för Standard ACI

Standard ACI

Beviljas när instruktören har blivit en Autodesk-godkänd instruktör.

 

Silver ACI

Silver ACI

ACI-certifieringen bibehålls årligen i tre år.

 

Bilden visar logotypen för Gold ACI

Gold ACI

ACI-certifieringen bibehålls årligen i sex år.

 

Bilden visar logotypen för Platinum ACI

Platinum ACI

ACI-certifieringen bibehålls årligen i nio år.

 

Ett klassrum på Diablo Valley College i Pleasant Hill, Kalifornien. Elever och lärare arbetar med Fusion 360.

Krav för att få en standardcertifiering för Autodesk

Vår Autodesk-utbildningspartnerdistributör berättar mer om kraven i ACI-programmet, fördelarna med det och hur du kommer igång med din ACI-certifiering. Här är några av de viktigaste kraven: 

  • Måste vara en instruktör ansluten till en aktiv Autodesk-utbildningspartner
  • Skaffa ett instruktörs-ID för Autodesk från den Autodesk-utbildningspartner du är ansluten till
  • Aktivera din profil på portalen för Autodesk-certifierade instruktörer. Slutför kursen Utbilda instruktören
  • Använd Autodesks system för utbildningsutvärdering aktivt och fortlöpande

Deltagande i ACI-programmet, användning av ACI-utmärkelsen och rätten att identifiera sig som en ACI omfattas av villkoren i avtalet för Autodesks program för instruktörscertifiering och eventuella riktlinjer som gjorts tillgängliga i programguiden eller på utmärkelseplattformen för användning av ACI-utmärkelsen. Dessa kan ibland ändras efter Autodesks eget gottfinnande. Autodesk kan när som helst ändra programvillkoren eller avsluta programmet efter eget gottfinnande.

Workshop i CNC-labbet på Diablo Valley College i Pleasant Hill, Kalifornien. Elever och lärare arbetar med Fusion 360.

Vänta inte på utvecklingen. Gör den till verklighet.

Påbörja din resa mot att bli en Autodesk-certifierad instruktör genom att kontakta platschefen på närmaste Autodesk auktoriserade utbildningscenter, Autodesk auktoriserade utbildningspartner eller leverantör av medlemskapsutbildning (engelska).

Mer information finns i avtalet för programmet (engelska) för Autodesk-certifierade instruktörer, den globala programguiden och förklaringen av fördelarna (engelska).