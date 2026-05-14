Autodesks auktoriserade utbildningscenter är organisationer eller utbildningsleverantörer som erbjuder kunder, branschexperter, studenter och lärare högkvalitativa utbildningsupplevelser. De hjälper framtida innovatörer att fördjupa sina kunskaper om Autodesks produkter, förbereder studenter inför certifieringstest och hjälper dem att uppnå sina karriärmål i en föränderlig värld.

För att bli ett ATC måste en organisation vara en etablerad utbildningsleverantör med erfarna, Autodesk-certifierade instruktörer och anläggningar som uppfyller Autodesks standarder. De måste åta sig att upprätthålla hög kvalitet i utbildningen, regelbundet uppdatera sin läroplan och tillhandahålla eleverna lämpligt stöd och lämpliga resurser. Dessutom måste de uppfylla kraven för Autodesks ATC-program. Skapa din framtid. Bli ett av Autodesks auktoriserade utbildningscenter.