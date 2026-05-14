Lär dig. Förbered dig. Skapa.

Auktoriserat utbildningscenter ATC®

Auktoriserade utbildningscenter är en del av communityn för utbildningspartner. Studenter, lärare, konsumenter, branschproffs och företag kan utforska olika sätt att utforma och skapa sakernas framtid.

rapporten State of Design and Make 2025

Upptäck det senaste inom chefsinsikter och ny teknik

Insikter (engelska) och forskning (engelska) från branschledare om hur digital omvandling driver på företags motståndskraft, hållbarhet och kompetenshantering.

Utveckla din nyfikenhet med instruktörsledd utbildning, onlinekurser eller självstudier i egen takt med Autodesk

Auktoriserade utbildningscenter erbjuder kunder och lärare högkvalitativa utbildningsupplevelser. Deras omfattande kurser hjälper dig att öka din produktkunskap, förbereda dig för certifieringsprov och uppnå dina karriärmål. Dessa utbildningscenter är auktoriserade av Autodesk och har en professionell stab av Autodesk-certifierade instruktörer som har fått erkännande av Autodesks globala community för utbildningspartner.

Ett klassrum på Diablo Valley College i Pleasant Hill, Kalifornien. Elever och lärare arbetar med Fusion 360.

Är din organisation intresserad av att bli ett ATC?

Autodesks auktoriserade utbildningscenter är organisationer eller utbildningsleverantörer som erbjuder kunder, branschexperter, studenter och lärare högkvalitativa utbildningsupplevelser. De hjälper framtida innovatörer att fördjupa sina kunskaper om Autodesks produkter, förbereder studenter inför certifieringstest och hjälper dem att uppnå sina karriärmål i en föränderlig värld.

 

För att bli ett ATC måste en organisation vara en etablerad utbildningsleverantör med erfarna, Autodesk-certifierade instruktörer och anläggningar som uppfyller Autodesks standarder. De måste åta sig att upprätthålla hög kvalitet i utbildningen, regelbundet uppdatera sin läroplan och tillhandahålla eleverna lämpligt stöd och lämpliga resurser. Dessutom måste de uppfylla kraven för Autodesks ATC-program. Skapa din framtid. Bli ett av Autodesks auktoriserade utbildningscenter.

Elever och lärare arbetar med Fusion 360.

Autodesks program för instruktörscertifiering

Autodesk-certifierade instruktörer (som kallas ACI) är betrodda proffs som har uppmärksammats för sina kunskaper om Autodesks lösningar och produkter, sina pedagogiska färdigheter och hur duktiga de är på att leda utbildningar. ACI:er granskas av Autodesk och är anslutna till Autodesks utbildningspartner. Deras uppdrag är att hjälpa eleverna och göra det möjligt för dem att anpassa sig i en ständigt föränderlig värld.

En bättre framtid börjar här

Fusion 360-studenter på Nihon Kogakuin College of Hachioji i Tokyo, Japan.

engagera en aap

Program för auktoriserade utbildningspartner

Autodesks auktoriserade utbildningspartner (AAP) arbetar med akademiska institutioner för att förbereda lärare, så att de kan inspirera och hjälpa nästa generations innovatörer, och med studenter för att förbereda dem för framtidens branscher. Utbildningspartner erbjuder samarbetsmöjligheter, fokuserade samtal och förberedelser inför certifieringsprov.

 

Mer information
Ett klassrum på Diablo Valley College i Pleasant Hill, Kalifornien. Elever och lärare arbetar med Fusion 360.

skaffa en Autodesk-certifiering

Program för Autodesk-certifiering

Autodesk-certifieringar lyfter fram avancerad kompetens inom din bransch. Validera dina design- och tillverkningskunskaper för att få jobb, göra framsteg i karriären och accelerera din verksamhet inom AECO, programdesign och tillverkning samt media och underhållning.

 

Mer information (engelska)
BIM-experter från Fortis Construction på byggarbetsplatsen för Autodesks kontor i Portland, Oregon.

klassrumsutbildning i verklig miljö 

Leverantörsprogram för medlemskapsutbildning

Autodesks leverantörer av medlemskapsutbildning (MTP) är fackligt anslutna utbildningsorganisationer eller branschorganisationer som främjar tillhandahållandet av högkvalitativa utbildningsupplevelser, ökad produktkunskap och förbättrade initiativ för implementering av Autodesk-programvara till fackliga lärlingar och framtida yrkesverksamma i branschen.

 

Mer information (engelska)

Mer om utbildning

Ett klassrum på Diablo Valley College i Pleasant Hill, Kalifornien. Elever och lärare arbetar med Fusion 360.

Autodesk Education-resurser

På Autodesk strävar vi efter att inspirera och hjälpa dina studenter att inhämta de kunskaper, praktiska erfarenheter och meriter som behövs för att utforma och skapa en bättre värld för alla.

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Fusion 360-studenter på Nihon Kogakuin College of Hachioji i Tokyo, Japan.

Autodesk Education-support

Hitta hjälp och resurser för alla dina inlärnings- och utbildningsbehov samt svar på dina frågor om Autodesk-produkter.

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