Planlegg møter, lag agendaer og overvåk deltakelse uten problemer. Generer referater for å dokumentere viktige beslutninger. Tilordne handlingselementer med forfallsdatoer til deltakere for økt ansvarlighet. Koble referanser til handlingselementer for sømløs tilgang i økten. Organiser oppfølgingsmøter for å opprettholde fremdrift i pågående prosjekter.