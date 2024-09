Autodesk 3ds Max Indie er ment å gi uavhengige artister en rimeligere måte å lisensiere 3ds Max på sine kommersielle prosjekter. Den er ikke tiltenkt personer eller organisasjoner med omsetning på mer enn USD 100 000 i året, eller som jobber med prosjekter verdt over USD 100 000.

Merk at hvis du mottar oppdrag fra en organisasjon med omsetning på mer enn USD 100 000 per år, så kan du ikke kjøpe 3ds Max Indie-lisens – uansett om du er frilanser, entreprenør, deltids- eller fulltidsansatt. I dette tilfellet må du bruke den fulle abonnementslisensen. Bedriften må enten kjøpe en lisens til deg eller du kan kjøpe den selv (uansett om bedriften dekker kostnadene eller ikke). Dette er for å forhindre at bedrifter lar være å betale Autodesk for programvarelisensene de bruker til prosjektene sine.

Denne begrensningen gjelder når en person jobber på oppdrag for en organisasjon med omsetning på over USD 100 000 i året. Begrensningen gjelder ikke ved salg av digitale produkter til slike organisasjoner så lenge den totale omsetningen ved slike salg ikke overskrider terskelen på USD 100 000.

Her er noen eksempler på ulike situasjoner for å hjelpe deg med å forstå når og hvor du kvalifiserer for å bruke 3ds Max Indie:

Du lager og selger digitale produkter, og har blitt kontaktet av et spillselskap med årlig omsetning på over USD 100 000 for å lage et produkt til dem (uansett om det er et ferdigprodukt eller spesialtilpasset produkt). Du mottar en fast pris for «produktet» du har levert. I dette tilfellet kan du bruke 3ds Max Indie dersom din omsetning er mindre enn USD 100 000. Eksempler på produkter kan være 3D-modeller, teksturer eller til og med fremstilte bilder.

Du blir kontaktet av et arkitektfirma med omsetning på over USD 100 000 for å lage en visualisering for dem som frilanser. Du får betalt per time/dag/uke frem til prosjektet er fullført, og produktene tilhører selskapet. I dette tilfellet kan du ikke bruke 3ds Max Indie.

Det er et definisjonsspørsmål om det du lager kan defineres som ditt eget produkt, eller om du jobber på oppdrag. Hvis du produserer og selger ditt eget åndsverk og har en omsetning på mindre enn USD 100 000 i året, så kvalifiserer du til å bruke 3ds Max Indie. Hvis du jobber på oppdrag for en organisasjon med omsetning på mer enn USD 100 000 i året, selv om du omsetter for mindre, så kvalifiserer du ikke til å bruke 3ds Max Indie. Vi forventer at selskaper med omsetning på over USD 100 000 i året betaler for fulle, kommersielle lisenser for programvaren de trenger (og som kunstnerne trenger).

*Merk at denne begrensningen varierer avhengig av anvendelsesland.