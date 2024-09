De toegang tot licenties kan worden beheerd met een optiebestand dat is geconfigureerd met de instellingen die u wilt gebruiken. Het gebruik van het optiebestand is optioneel en niet vereist voor normaal gebruik van de licentie. Voor volledige informatie over optiebestanden raadpleegt u Het optiebestand beheren in het PDF-bestand FLEXnet Publisher-licentiebeheerhandleiding dat samen met NLM is geïnstalleerd. Om die PDF-handleiding te bekijken, raadpleegt u de map Network License Manager op uw licentieserver.

In de volgende secties wordt beschreven hoe u een optiebestand kunt maken en er verschillende functies mee kunt uitvoeren. In het laatste gedeelte wordt een voorbeeldbestand met opties weergegeven.