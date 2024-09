De Licentiebestandsparser leest uw licentiebestand en toont de inhoud ervan in tabelvorm. De parser is handig voor het verkrijgen van licentiegegevens wanneer u parameters opgeeft in een optiebestand.

Ga naar de licentiebestandsparser.

Klik op Bestand kiezen om naar uw licentiebestand te bladeren.

Selecteer het licentiebestand en klik op Openen.

Klik op Licentiebestand indienen.

De parser geeft details van uw productlicenties weer.