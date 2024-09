Een geleende licentie is gekoppeld aan het MAC-adres (de host-ID van 12 tekens) van de netwerkadapter die is gebruikt toen u de licentie hebt geleend. Als een computer is aangesloten op een dockingstation, bedenk dan of u deze gaat gebruiken nadat u de licentie hebt geleend. Als dit niet het geval is, koppelt u de laptop eerst los en maakt u vervolgens opnieuw verbinding met het netwerk om de licentie te lenen.

Opmerking: u moet verbonden zijn met het netwerk.

Open het venster Een licentie lenen op een van de volgende twee manieren: Klik op Extra > Licentie lenen > Licentie lenen.

Klik op Help > Info > Licentie beheren. Selecteer in het venster Een licentie lenen een dag uit de kalender.

De licentie wordt aan het eind van die dag automatisch geretourneerd, maar u kunt de licentie ook eerder retourneren. Klik op Licentie lenen. Klik in het bevestigingsvenster op Sluiten.

Opmerking: bij sommige producten kunt u verifiëren dat uw licentie is geleend door uw cursor op het pictogram Lenen in het statusvak te plaatsen.

Zorg ervoor dat uw netwerkkaart actief blijft en wijzig de inloggegevens voor eindgebruikerscomputers niet. Omdat sommige computers de netwerkkaart uitschakelen in de energiebesparende modus, moet u mogelijk de energiebesparingsinstelling uitschakelen.