Belangrijk: wanneer u licenties van hetzelfde type, hetzelfde product en dezelfde versie combineert, zorg er dan voor dat uw licentietelling cumulatief is door de licenties op dezelfde datum te genereren. Anders vervangt de telling in de laatst gegenereerde licentie de telling in een licentie die op een eerdere datum is gegenereerd.

Maak een back-up van uw bestaande licentiebestand voordat u begint met bewerken. Onderzoek de licentiebestanden die u wilt combineren om er zeker van te zijn dat de bovenste regels identiek zijn, van SERVER tot VENDOR. In het volgende voorbeeld ziet u de toepasselijke regels voor een model met één server: