De meeste bedrijven werken in functionele silo's. Productinformatie kan geïsoleerd raken in afdelingen, niet-verbonden netwerkstations en individuele computers. Verschillende processen waarbij mensen betrokken zijn en informatie van meerdere functies zijn inconsistent. Productinformatie is moeilijk te vinden en is vaak verouderd. Dit leidt tot fouten, vertragingen en inefficiëntie. Levenscyclusbeheer van producten is belangrijk omdat het silo's opsplitst met gecentraliseerde gegevens- en workflowautomatisering, zodat mensen, processen en productinformatie in de gehele onderneming effectief met elkaar kunnen worden verbonden.



Levenscyclusbeheer van producten verbetert de manier waarop bedrijven producten en services creëren, bouwen, ondersteunen en ontwikkelen. PLM vermindert het aantal fouten en helpt ervoor te zorgen dat iedereen de meest recente en nauwkeurige informatie kan gebruiken en ermee kan werken wanneer en waar deze nodig is. PLM neemt hindernissen in de samenwerking weg en verbetert de efficiëntie en veerkracht.



PLM-software biedt ook KPI-dashboards, waarmee u minder tijd kwijt bent aan het handmatig coördineren van projecttaken, rapportage en controles. Het gebruik van PLM helpt ook de productkwaliteit te verbeteren door productprestatiegegevens eerder in de ontwikkelingscyclus beschikbaar te stellen aan technici voor een gesloten traceerbaarheid en ontwerpverbeteringen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van waarom levenscyclusbeheer van producten belangrijk is. Bedrijven van elke omvang, in verschillende branches en regio's, profiteren van PLM.