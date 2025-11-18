SOFTWARE DE ANIMACIÓN 3D

Software de animación 3D ideal para artistas

Crea de forma más rápida y colaborativa que nunca. Descubre nuevos universos creativos con el software de animación 3D de Autodesk.

ONI: La leyenda del dios del trueno. Imagen cortesía de Megalis VFX.

Una mujer trabaja con un software de animación en una estación de trabajo.

¿Qué es la animación 3D?

La animación 3D es una técnica que permite dar vida a objetos estáticos y hacer que parezca que se mueven e interactúan en un espacio tridimensional.

Con los gráficos por computadora (CG), puedes crear escenas y personajes que realizan una increíble variedad de acciones, desde un gesto sutil hasta una persecución compleja a gran velocidad.

El proceso comienza con software de modelado 3D, donde esculpes tus creaciones digitales. Luego, mediante la manipulación de personajes, añades un esqueleto virtual, lo que da a tus personajes la libertad de moverse con la misma naturalidad que un ser vivo. 

Los nuevos métodos de software de animación van un paso más allá mediante el uso de la tecnología de captura de movimiento. Estas herramientas pueden grabar los movimientos en vivo de un actor y transferirlos directamente a tu personaje digital para que sea más expresivo y realista.

Las posibilidades del software de animación 3D son infinitas. Tanto si creas experiencias inmersivas en el cine como personajes dinámicos para videojuegos o entornos virtuales que parecen increíblemente reales, la animación 3D es la puerta de entrada a la innovación.

Crea experiencias que cautiven, atraigan y transporten a las personas a nuevas realidades.

Pasos de la estructura productiva de animación 3D

El software de animación te ayuda a hacer realidad tus ideas en cada paso del proceso. 

Personaje animado con cabello rojo rizado y camiseta con un arcoíris.

Modelado 3D

Directamente de tu imaginación a la pantalla, el software de animación 3D como Autodesk Maya o Autodesk 3ds Max te ayuda a crear las estructuras básicas de objetos y personajes, que luego pueden proyectarse en una rejilla 3D.

Imagen cortesía de Peter Sandeman.

Un personaje animado y extravagante.

Texturizado

Dale un poco de estilo a tus objetos 3D. El texturizado es la forma en que "vistes" tus objetos y les das su apariencia general. Este paso hace que los modelos sean más realistas al definir sus cualidades superficiales y detalles visuales.

Imagen cortesía de Chris Cragg.

Personaje animado sosteniendo una rama con hojas.

Manipulación de personajes

Maya ofrece una práctica función de "Quick Rig" que automatiza la manipulación sencilla de personajes, para que puedas centrarte en lo divertido.

Imagen cortesía de Alexandre Mougenot.

Niño con los pies colgando sobre el agua, mirando al cielo.

Animación

La animación es el proceso mediante el cual los personajes y los objetos cobran vida y adquieren los movimientos y acciones que definen su identidad y personalidad. Con las herramientas de animación de Maya, puedes crear secuencias fluidas y realistas para garantizar que tu visión se plasme exactamente como la imaginaste.

Para proyectos que requieren multitudes o muchos personajes, el software de simulación de multitudes Golaem (inglés) se integra fácilmente en Maya para poblar los entornos con comportamientos y movimientos realistas.

Imagen cortesía de Gal Yosef.

Una cueva mística con una espada clavada en una piedra cubierta de musgo, bañada por un rayo de luz, como una escena sacada de una leyenda.

Iluminación y renderización

La iluminación y la renderización son los toques finales que convierten las escenas en obras maestras visualmente impresionantes. Al ajustar la iluminación, puedes mejorar el ambiente y añadir profundidad, mientras que las técnicas avanzadas de renderización generan imágenes o videos de alta calidad que sacan el máximo partido del potencial de la animación 3D.

 

Imagen cortesía de Lucas Maxfield.

El software de composición moderno permite a los artistas combinar imágenes de actores reales con imágenes generadas por computadora (CGI) para crear escenas de otro mundo.

Composición

Combina los elementos animados con fondos y efectos para crear una obra maestra armoniosa. La composición es el paso final para transformar tu animación 3D, en el que se unen todos los elementos para crear una escena cohesionada, pulida, clara y con un gran impacto.

 

Imagen cortesía de "KIA Carens" de Soham Rawal, ganador del premio Flame 2023.

Descubre cómo diferentes industrias usan la animación 3D

Soluciones de Autodesk para la animación 3D

Maya

Software de renderización, simulación, modelado y animación 3D para cine, juegos y televisión.

3ds Max

Software de modelado, animación y renderización 3D para la visualización de juegos y diseño.

Media & Entertainment Collection

Amplía las capacidades de renderización y simulación de tu estudio, a la vez que les das a los artistas herramientas de modelado y animación poderosas

Ventajas del software de animación 3D

Flujos de trabajo de animación 3D
Un modelo 3D de Peter Sandeman titulado "There’s a Snake in My Boots" (Hay una serpiente en mis botas) muestra a un niño montado en un caballito de juguete.

Principios mejorados

El uso de software de animación para el modelado 3D facilita la aplicación de los 12 principios de la animación. Herramientas como los fotogramas clave, las trayectorias de movimiento y el dibujo de curvas ayudan a reforzar el séptimo principio de los arcos, que puede aportar realismo o servir para exagerar y conseguir un estilo determinado. El modelado 3D se adapta perfectamente al undécimo principio del dibujo de sólidos, en el que el peso, la gravedad, la luz y la sombra son fundamentales para trabajar con la animación 3D.

Animación
Imagen cortesía de Joel Zakrisson.

Satisfacer la creciente demanda con eficaces flujos de trabajo de animación 3D

Con el creciente interés por los contenidos animados (inglés) de alta calidad y los plazos cada vez más ajustados, necesitas software de animación y flujos de trabajo eficaces para satisfacer con eficiencia la demanda. Las soluciones de animación 3D de Autodesk (inglés) pueden ayudarte a superar estos desafíos.

Flujos de trabajo de animación
Imagen cortesía de Alexandre Mougenot.

Haz realidad tu visión con nuestras herramientas probadas y contrastadas.

Sumerge al público en tu visión con movimientos creíbles en pantalla. El software de animación 3D, como Maya, destaca en este ámbito, con funciones como la animación por fotogramas clave y no lineal, y la captura de movimiento. Además, características como la reproducción en caché te permiten ver el trabajo en tiempo real, lo que facilita iteraciones más creativas sin necesidad de "playblasts".

Características del software de animación 3D

Descubre las principales herramientas y características de animación 3D disponibles con el software de Autodesk.

Pirata 3D con un parche en el ojo, un gancho dorado en su mano izquierda y un tesoro.

Modelado de activos

Crea animaciones de personajes 3D realistas y activos generados por computadora con herramientas de modelado de fácil manejo. Añade detalles precisos a los objetos y las escenas con herramientas intuitivas de texturizado y sombreado.

Imagen cortesía de Tiago Mesquita.

Imagen de una mujer riendo de Enrique Sagasta.

Software de animación de personajes

La animación por fotogramas clave o la captura de movimiento dan vida a tus personajes 3D (.es) al añadirles una mecánica corporal compleja, así como gestos y expresiones faciales.

Imagen cortesía de Enrique Sagasta.

Animación de una explosión.

Dinámicas y efectos

Las eficaces herramientas simulan efectos ambientales como líquidos, gases, partículas finas y fuego, mientras que la física de los personajes añade realismo a aspectos como la ropa y el cabello.

 

Software gratuito de Autodesk para estudiantes y docentes

Desbloquea el acceso para educación al software de Autodesk

Autodesk se compromete a ayudar a educar a los líderes del mañana. Obtén acceso gratuito a toda nuestra cartera de productos con el plan Autodesk Educación.

animación
Imagen cortesía de Mikros Animation.

Equilibrio entre arte y tecnología para contar historias mediante la animación

Mikros Animation comparte cómo amplían los límites de la narración en la animación 3D y equilibran a la perfección la tecnología y el arte para crear "Tortugas Ninja: Caos Mutante" (2023) y "Bob Esponja: Al rescate" (2020).

Ejemplos del software de animación 3D en acción

Descubre cómo los innovadores de la industria utilizan el software de animación 3D de Autodesk para crear proyectos.

Video promocional de los mejores momentos del cine, la televisión y los juegos

Un video promocional de los mejores momentos del cine, la televisión y los videojuegos

Disfruta del video promocional de Autodesk Media & Entertainment 2025, que incluye las mejores películas, programas de televisión y juegos, y muestra los logros creativos más destacados gracias a las herramientas de Autodesk.

 

El escenario presenta una mezcla de elementos fantásticos y de ciencia ficción con personas explorando la zona e interactuando con ella.

Golaem y la magia de Arcane

Descubre cómo Fortiche utilizó el complemento Golaem para Maya con el fin de crear multitudes animadas para la segunda temporada de Arcane.

 

Leer la historia

Imagen cortesía de Netflix, Riot Games y Fortiche Production.

Un fotograma del personaje de Solan mirando el dispositivo de rastreo. Del especial de TV "The Nordic Christmas Hour" de Qvisten Animation

Qvisten Animation adopta OpenUSD

Descubre por qué un pequeño estudio noruego renovó su proceso de animación para integrar OpenUSD con Maya y Arnold.

 

Leer la historia

Imagen cortesía de Qvisten Animation.

Primer plano de un guerrero de aspecto serio con una espada a la espalda de pie sobre un fondo llameante.

Imágenes sorprendentes para FINAL FANTASY XVI

Descubre cómo SQUARE ENIX ha ampliado los límites de lo posible en el desarrollo de videojuegos con las soluciones de animación de Autodesk. 

 

Leer la historia

Imagen cortesía de © SQUARE ENIX.

Software de animación 3D
Imagen cortesía de EyeQube Studios Pvt. Ltd.

¿Qué cambios está experimentando la animación 3D?

La animación 3D evoluciona de forma vertiginosa al ritmo de las tecnologías de vanguardia. Las herramientas basadas en IA simplifican ahora las tareas complejas y agilizan la producción, mientras que la renderización en tiempo real permite ver los cambios al instante.

Con la generación procedimental (inglés), puedes automatizar la creación y el movimiento de activos, lo que reduce el esfuerzo manual y abre nuevas posibilidades creativas. El software de animación 3D basado en la nube ofrece formas flexibles y escalables de gestionar fácilmente los distintos recursos y proyectos.

Nuestras herramientas te ayudan a estar al día de las últimas tendencias en animación 3D, proporcionándote el apoyo de la IA y la colaboración que necesitas para crear animaciones más creativas y exitosas. Aprovecha estos avances y convierte tus visiones creativas en realidades extraordinarias.

Software de animación 3D
Imagen cortesía de Tim Burroughs.

Flujos de trabajo de animación preparados para el futuro con estándares abiertos

A medida que crece la demanda de contenido de alta calidad, también lo hace la complejidad y la escala de los proyectos de animación 3D.

La integración de Maya con OpenUSD (descripción universal de escena) (inglés) te permite optimizar el trabajo en equipo y garantizar que tus producciones estén preparadas para el futuro. Con un intercambio fluido de datos 3D, una colaboración constructiva y el apoyo de toda la industria, la integración de OpenUSD en Maya allana el camino para una nueva era de creatividad y eficiencia en el software de animación 3D.

Software de animación 3D
Imagen cortesía de Cinzia Angelini.

Impulsa tu marca con software intuitivo de animación 3D

La diversificación y la expansión de los servicios son fundamentales para la competitividad y la estabilidad financiera: nuestras herramientas de animación 3D ofrecen diversas formas de ayudarte a impulsar tu negocio. El uso de conocimientos especializados o un enfoque multiplataforma puede reducir el riesgo, garantizar ingresos estables y evitar la inactividad del talento.

Recursos gratuitos de software de animación 3D

Iníciate en la animación 3D con estos tutoriales, guías, consejos y recursos.

Obtén contenido exclusivo para aprender animación 3D, información sobre la industria y acceso entre bastidores a un mundo de personajes 3D realistas, efectos excepcionales y mundos en expansión.

 

Ricky Baba, quien se abrió camino en la industria de la animación trabajando para empresas como Dreamworks y Meta, da algunos consejos a los aspirantes a artistas 3D.

 

Obtén información sobre la industria, historias y noticias sobre animación, efectos visuales, desarrollo y producción de videojuegos, así como casos de estudio y empresas que utilizan las herramientas de Autodesk.

Este curso te lleva desde la interfaz hasta la estructura productiva integrada. Desde los conceptos básicos del modelado y los fundamentos de la animación hasta la inmersión en Bifrost y todo lo demás, ponte al día con Maya.

Explora las soluciones de animación 3D de Autodesk para cine, televisión y videojuegos con eficaces herramientas como Maya y 3ds Max para dar vida a personajes e historias.

Centro oficial de Autodesk para tutoriales de creación de contenido 3D, que abarca el modelado, la manipulación de personajes, la animación, los efectos visuales, la renderización y los gráficos en movimiento.

 

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el software de animación 3D

¿Qué es la animación 3D?

La animación 3D usa gráficos por computadora para que parezca que los objetos se mueven en un espacio tridimensional. Los artistas usan software de modelado 3D para crear estos objetos. A continuación, viene la manipulación, el proceso de crear un esqueleto para el modelo o el personaje 3D. Los animadores colocan el personaje en puntos estratégicos, lo que te permite moverlo y realizar diversas acciones y gestos. Los métodos más modernos de animación incluyen la captura de movimiento, que graba los movimientos en vivo de un actor para la animación digital.

¿Qué habilidades esenciales se requieren para la animación 3D?

Las habilidades más esenciales para crear animaciones 3D son los conocimientos exhaustivos sobre programas de animación como Maya o 3ds Max. Entre estas habilidades, se incluyen la creación de modelos 3D, texturas, iluminación, otros efectos visuales (.es) y la propia animación mediante fotogramas clave o captura de movimiento.

 

También serán útiles otras habilidades artísticas y sociales. Conocer los principios generales de la animación, como la sincronización, el espaciado, la anticipación y el encoger y estirar, te resultará útil para la animación 3D, al igual que tus habilidades para el dibujo, la composición visual, el color y el diseño. La atención al detalle y las habilidades sociales, como la resolución de problemas y la buena comunicación en equipo, también son importantes.

¿Cuánto tiempo se tarda en crear una animación 3D?

La creación de una animación 3D requiere una cantidad considerable de tiempo, así como habilidades y organización. El tiempo específico que lleva crear una animación 3D depende de la complejidad y el nivel de detalle requerido, el número de colaboradores y su nivel de experiencia, la duración de la animación y las tecnologías específicas de hardware y software utilizadas.

 

Una animación 3D muy sencilla puede crearse en unas horas, mientras que un clip de 30 segundos puede demorarse varios días. Las películas populares de animación 3D de larga duración requieren casi siempre un equipo numeroso y varios años de trabajo para su producción.

¿Se puede usar la animación 3D en experiencias de realidad virtual?

Sí, la animación 3D se puede utilizar y, de hecho, se utiliza con bastante frecuencia, en experiencias de realidad virtual (inglés). Las animaciones 3D ayudan a crear entornos inmersivos e interactivos de realidad virtual. Su capacidad para representar entornos hiperrealistas con texturas, física e iluminación creíbles, entre otras características, puede conseguir que los mundos de realidad virtual resulten convincentes para el usuario.

 

Sin embargo, las animaciones 3D diseñadas específicamente para su uso en realidad virtual deben tener en cuenta aspectos como la interactividad del usuario, el posible mareo por movimiento, etc. Todo ello hace que las animaciones 3D para la realidad virtual sean aún más complicadas de crear que las destinadas a pantallas tradicionales.

¿Qué software de Autodesk es mejor para la animación 3D?

Autodesk ofrece un completo conjunto de herramientas para crear contenido animado de alta calidad.

  • 3ds Max ofrece un conjunto de herramientas completo y flexible para modelar activos y entornos 3D.
  • Maya incluye el conjunto de herramientas ideal para dar vida a los activos 3D, desde animar atributos de cualquier objeto hasta transformar articulaciones y huesos, controles de cinemática inversa (IK) y modelos a lo largo del tiempo.
  • Arnold se integra con Maya y 3ds Max, lo que permite obtener vistas previas de alta calidad e iteraciones rápidas.
  • MotionBuilder (inglés) ayuda a capturar, editar y reproducir animaciones de personajes complejos.
  • Flow Production Tracking (anteriormente, ShotGrid) (inglés) optimiza flujos de trabajo para estudios de animación al unificar la administración de la producción, revisiones creativas y estructuras productivas.

¿Qué características de colaboración se incluyen en el software de animación 3D de Autodesk?

El software de Autodesk es excelente para incrementar la eficiencia de la colaboración en los proyectos de animación 3D. La Media & Entertainment Collection incluye todas las herramientas necesarias para crear una estructura productiva eficaz y ampliable para animación 3D. Agrega el software de administración de la producción Flow Production Tracking (anteriormente, ShotGrid) para simplificar las revisiones de animación y la administración de proyectos, así como para unificar a los equipos que están en distintas ubicaciones.

¿Cómo puede el software de Autodesk agilizar los flujos de trabajo de animación 3D?

El software de Autodesk impulsa la eficiencia en los flujos de trabajo de animación 3D. Con 3ds Max y Maya para el modelado y la animación, Arnold para la renderización y Flow Production Tracking (anteriormente, ShotGrid) para la administración de la producción, el software de Autodesk optimiza todo el proceso, desde la creación de activos hasta el resultado final. Las recientes actualizaciones de 3ds Max y Maya se centraron en ayudar a los animadores a trabajar de forma más eficiente. Por ejemplo, la reproducción en caché de Maya aumenta considerablemente la velocidad de reproducción de las animaciones, ya que te permite evaluar las iteraciones de animación directamente en la ventana gráfica en lugar de producir varios "playblasts". Arnold es el renderizador predeterminado en Maya y 3ds Max, lo que permite obtener vistas previas de alta calidad e iterar entre los cambios rápidamente.

¿Por qué elegir 3ds Max o Maya para la animación 3D?

Los estudios creativos de todo el mundo utilizan 3ds Max y Maya para la animación (inglés), el modelado, los efectos visuales y la renderización. 3ds Max ofrece un robusto conjunto de herramientas para modelado, texturizado y sombreado intuitivos y renderización de alta calidad, mientras que Maya brinda eficaces herramientas para la creación de personajes, la animación realista y las simulaciones detalladas.

 

Obtén más información sobre las diferencias entre 3ds Max y Maya (inglés).

¿Cuál es la diferencia entre la animación 2D y 3D?

La animación 2D consiste en dibujar personajes y escenas en un espacio bidimensional, a menudo a mano o con herramientas digitales. La animación 3D utiliza imágenes generadas por computadora para crear modelos y entornos tridimensionales. Mientras que la animación 2D tiene un aspecto más tradicional y artístico, la animación 3D ofrece mayor profundidad y realismo.

