La animación 3D es una técnica que permite dar vida a objetos estáticos y hacer que parezca que se mueven e interactúan en un espacio tridimensional.

Con los gráficos por computadora (CG), puedes crear escenas y personajes que realizan una increíble variedad de acciones, desde un gesto sutil hasta una persecución compleja a gran velocidad.

El proceso comienza con software de modelado 3D, donde esculpes tus creaciones digitales. Luego, mediante la manipulación de personajes, añades un esqueleto virtual, lo que da a tus personajes la libertad de moverse con la misma naturalidad que un ser vivo.

Los nuevos métodos de software de animación van un paso más allá mediante el uso de la tecnología de captura de movimiento. Estas herramientas pueden grabar los movimientos en vivo de un actor y transferirlos directamente a tu personaje digital para que sea más expresivo y realista.

Las posibilidades del software de animación 3D son infinitas. Tanto si creas experiencias inmersivas en el cine como personajes dinámicos para videojuegos o entornos virtuales que parecen increíblemente reales, la animación 3D es la puerta de entrada a la innovación.

Crea experiencias que cautiven, atraigan y transporten a las personas a nuevas realidades.