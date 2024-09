Autodesk ofrece varias certificaciones para profesionales de la ingeniería de construcción. Una de las certificaciones más conocidas es el certificado Autodesk Certified Professional: Revit for Structural Design, diseñado para profesionales que utilizan Autodesk Revit para diseño e ingeniería estructurales. Además, Autodesk ofrece certificaciones para profesionales que utilizan su software para ingeniería y diseño eléctricos o mecánicos. Estas certificaciones incluyen el certificado Autodesk Certified Professional: Revit for Electrical Design y el certificado Autodesk Certified Professional: Revit for Mechanical Design. Estas certificaciones pueden demostrar la competencia de un profesional con el software de Autodesk y pueden ser un activo valioso en el mercado laboral.